ОРЕАНДА-НОВОСТИ Объявлен приём заявок для участия в VII Всероссийский экологический кинофестиваль «Меридиан надежды», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 17 по 21 апреля 2017 года.

На кинофестиваль принимаются научно-популярные, документальные, анимационные и учебные фильмы продолжительностью не более 60 минут, созданные в течение последних трех календарных лет. Также в конкурсе могут принять участие фильмы, представленные на других кинофестивалях.

Приём заявок продлится до 20 марта 2017 года.

В этом году конкурсный показ особый, поскольку 2017 год объявлен в России Годом экологии. В жюри кинофестиваля входят члены Союза кинематографистов России, заслуженные деятели культуры, представители общественных экологических организаций, журналисты и преподаватели ВУЗов.