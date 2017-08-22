Кинофестиваль стран Арктики пройдёт в Архангельской области
22.08.2017, 11:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 7 по 9 декабря 2017 года в Архангельске и Северодвинске пройдёт первый кинофестиваль «Arctic Open», направленный на интеграцию и сближение культур стран Арктического региона. К участию в приглашаются кинематографисты из восьми стран, входящих в Арктическую зону: России, Дании, Швеции, Норвегии, Канады, США, Исландии, Финляндии.
В конце июля проект «I Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open» фонда «Берегиня» был признан победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации.
Предпочтение оказывается фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирование личности и поиск духовно-нравственных ориентиров в современном, глобализирующемся мире; сотрудничества между природой и человеком. В центре - привлечение внимания к природным, историческим и культурным объектам Арктики, в частности к потенциалу Архангельской области; к культуре и традициям малых коренных народов Севера; созидательная деятельность человека в Арктике.
Во внеконкурсной программе наряду с российскими и зарубежными мастерами кино примут участие режиссёры Китайской народной республики. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, в том числе по краудфандингу - сбору средств на создание фильмов.
В конце июля проект «I Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open» фонда «Берегиня» был признан победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации.
Предпочтение оказывается фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирование личности и поиск духовно-нравственных ориентиров в современном, глобализирующемся мире; сотрудничества между природой и человеком. В центре - привлечение внимания к природным, историческим и культурным объектам Арктики, в частности к потенциалу Архангельской области; к культуре и традициям малых коренных народов Севера; созидательная деятельность человека в Арктике.
Во внеконкурсной программе наряду с российскими и зарубежными мастерами кино примут участие режиссёры Китайской народной республики. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, в том числе по краудфандингу - сбору средств на создание фильмов.
Источник: http://doks.adm-nao.ru