Кинофорум "Золотой Витязь" стартовал в Севастополе
23.05.2017, 16:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. XXVI международный кинофорум «Золотой Витязь» открылся в Севастополе и продлится до 31 мая включительно. Форум объединил кинематографистов из разных стран мира под девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».
В программе - показ более 40 внеконкурсных и 182 конкурсных художественных, телевизионных, документальных, анимационных, студенческих и детских фильмов из 28 стран мира, гала-концерты и творческие встречи популярных артистов кино и театра со зрителями, международный круглый стол, дни Вологодской области в Севастополе.
Лауреатов выберут в семи категориях: игровые фильмы, документальные полнометражные фильмы, документальные короткометражные фильмы, анимационные фильмы, дебютные и студенческие фильмы, фильмы для детей, телевизионные фильмы.
Открывал форум заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры РФ, член Патриаршего совета по культуре Николай Бурляев.
Он сообщил, что в этом году высшую награду фестиваля - золотую медаль имени Сергея Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф» было решено присудить сербскому режиссеру Эмиру Кустурице.
«Это один из самых выдающихся мастеров мирового экрана. Он первый раз участвует в конкурсе нашего кинофорума «Золотой Витязь», и этот режиссёр, прославленный на весь мир, учился на нашем кино… Я очень рад, что мы в этом году награждаем именно этого режиссёра. Высшая наша награда попадает в достойнейшие руки», - сказал Николай Бурляев. По его словам, награда будет вручена Кустурице в Белграде.
В программе - показ более 40 внеконкурсных и 182 конкурсных художественных, телевизионных, документальных, анимационных, студенческих и детских фильмов из 28 стран мира, гала-концерты и творческие встречи популярных артистов кино и театра со зрителями, международный круглый стол, дни Вологодской области в Севастополе.
Лауреатов выберут в семи категориях: игровые фильмы, документальные полнометражные фильмы, документальные короткометражные фильмы, анимационные фильмы, дебютные и студенческие фильмы, фильмы для детей, телевизионные фильмы.
Открывал форум заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры РФ, член Патриаршего совета по культуре Николай Бурляев.
Он сообщил, что в этом году высшую награду фестиваля - золотую медаль имени Сергея Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф» было решено присудить сербскому режиссеру Эмиру Кустурице.
«Это один из самых выдающихся мастеров мирового экрана. Он первый раз участвует в конкурсе нашего кинофорума «Золотой Витязь», и этот режиссёр, прославленный на весь мир, учился на нашем кино… Я очень рад, что мы в этом году награждаем именно этого режиссёра. Высшая наша награда попадает в достойнейшие руки», - сказал Николай Бурляев. По его словам, награда будет вручена Кустурице в Белграде.