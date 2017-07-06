Кинотеатр под открытым небом появится в Симферополе
06.07.2017, 17:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Симферополе на территории парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина с 7 июля 2017 года откроется бесплатный уличный кинотеатр под открытым небом.
Проект реализуется с целью повышения интереса зрителя к отечественному кинематографу и расширению границ культурного времяпровождения крымчан и гостей полуострова.
По словам организаторов, показы фильмов будут проводиться при содействии киномедиацентра, как единственного государственного учреждения в Крыму, занимающегося кинопрокатной деятельностью и популяризирующего отечественный кинематограф.
В рамках данного проекта киносеансы будут проходить дважды неделю: в понедельник и пятницу в течение ближайших 3 месяцев. Вниманию зрителей будут представлены не только современные российские картины 2016-2017 годов выпуска, но и атмосферное советское кино, которое никого не оставляет равнодушным.
Проект реализуется с целью повышения интереса зрителя к отечественному кинематографу и расширению границ культурного времяпровождения крымчан и гостей полуострова.
По словам организаторов, показы фильмов будут проводиться при содействии киномедиацентра, как единственного государственного учреждения в Крыму, занимающегося кинопрокатной деятельностью и популяризирующего отечественный кинематограф.
В рамках данного проекта киносеансы будут проходить дважды неделю: в понедельник и пятницу в течение ближайших 3 месяцев. Вниманию зрителей будут представлены не только современные российские картины 2016-2017 годов выпуска, но и атмосферное советское кино, которое никого не оставляет равнодушным.
Источник: http://mkult.rk.gov.ru