Кисловодск и другие российские курорты должны стать комфортными для отдыха – В. Матвиенко
14.07.2017, 21:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе поездки в Кисловодск Председатель СФ провела рабочее совещание, посвященное вопросам развития города.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе поездки в Кисловодск провела рабочее совещание с участием руководства Ставропольского края, города Кисловодска, представителей федеральных министерств и ведомств, посвященное вопросам развития города.
"Президент России и Правительство РФ уделяют вопросам развития Кисловодска особое внимание. В соответствии с поручениями Президента России Правительство утвердило "Перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года". Задача властей Ставропольского края, мэрии Кисловодска сделать все, чтобы этот документ успешно реализовывался", - сказала глава СФ.
Она подчеркнула, что развитие внутреннего туризма – один из приоритетов государственной политики, и такие города как Кисловодск, другие курорты должны стать комфортными для отдыха наших граждан.
По словам Валентины Матвиенко, Курортный бульвар, другие объекты, достопримечательности - это далеко не весь Кисловодск. "Необходимо продолжать делать город комфортным для жителей, решать такие проблемы как расселение ветхого и аварийного жилья, создания современной дорожной инфраструктуры".
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поднял проблемы транспортного обеспечения города и его водоснабжения. Валентина Матвиенко отметила, что вопрос водоснабжения города, тарифов на воду для горожан, для объектов курортной инфраструктуры должен быть взят под особый контроль и региональных, и федеральных властей.
Мэр Кисловодска Александр Курбатов рассказал о ходе развития города. По его словам, ключевым вопросом остаются механизмы финансирования проектов. "Задачи поставлены и теперь нужно продолжать работу в намеченном направлении", - сказал глава Кисловодска.
По итогам совещания будут даны поручения по реализации плана мероприятий и определены возможные объемы финансирования комплексного развития Кисловодска из федерального бюджета, сказала Председатель Совета Федерации.
Валентина Матвиенко предостерегла от формального отношения к вопросам развития Кисловодска и призвала сделать город образцом для других курортов России.
В мероприятиях в ходе рабочей поездки Председателя СФ в Кисловодск также приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Валерий Гаевский и представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Михаил Афанасов.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе поездки в Кисловодск провела рабочее совещание с участием руководства Ставропольского края, города Кисловодска, представителей федеральных министерств и ведомств, посвященное вопросам развития города.
"Президент России и Правительство РФ уделяют вопросам развития Кисловодска особое внимание. В соответствии с поручениями Президента России Правительство утвердило "Перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года". Задача властей Ставропольского края, мэрии Кисловодска сделать все, чтобы этот документ успешно реализовывался", - сказала глава СФ.
Она подчеркнула, что развитие внутреннего туризма – один из приоритетов государственной политики, и такие города как Кисловодск, другие курорты должны стать комфортными для отдыха наших граждан.
По словам Валентины Матвиенко, Курортный бульвар, другие объекты, достопримечательности - это далеко не весь Кисловодск. "Необходимо продолжать делать город комфортным для жителей, решать такие проблемы как расселение ветхого и аварийного жилья, создания современной дорожной инфраструктуры".
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поднял проблемы транспортного обеспечения города и его водоснабжения. Валентина Матвиенко отметила, что вопрос водоснабжения города, тарифов на воду для горожан, для объектов курортной инфраструктуры должен быть взят под особый контроль и региональных, и федеральных властей.
Мэр Кисловодска Александр Курбатов рассказал о ходе развития города. По его словам, ключевым вопросом остаются механизмы финансирования проектов. "Задачи поставлены и теперь нужно продолжать работу в намеченном направлении", - сказал глава Кисловодска.
По итогам совещания будут даны поручения по реализации плана мероприятий и определены возможные объемы финансирования комплексного развития Кисловодска из федерального бюджета, сказала Председатель Совета Федерации.
Валентина Матвиенко предостерегла от формального отношения к вопросам развития Кисловодска и призвала сделать город образцом для других курортов России.
В мероприятиях в ходе рабочей поездки Председателя СФ в Кисловодск также приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Валерий Гаевский и представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Михаил Афанасов.
Источник: Совет Федерации