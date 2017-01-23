Китайский Новый год отпразднуют на сцене Мариинского театра
23.01.2017, 16:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 января в 19.00 на исторической сцене Мариинского театра состоится Большой концерт в честь китайского Нового года.
Программу "Шёлковый путь и каприччио горы Фучунь" представят лауреаты премии China National Arts Foundation Китайский оркестр телерадиовещания провинции Шэньси и Оркестр традиционных инструментов провинции Чжэцзян, а также солисты, играющие на древних китайских музыкальных инструментах: Фань Цун (гуаньцзы) и Лю Тинтин (эрху). Дирижер – Чжан Ле.
В программе - две части из фантазии-сюиты "Шёлковый путь", "Старые акации ищут свои корни" и "Любовь" из "Большой придворной сюиты Цяо" Чжао Цзипиня, "Слушая ветер" из каприччио "Жилище в горах Фучунь" и "Шёлковый путь" Цзянь Инь, а также многое другое.
В 2017 году проект "Большой концерт в честь китайского Нового года" отметит свое 20-летие.
Программу "Шёлковый путь и каприччио горы Фучунь" представят лауреаты премии China National Arts Foundation Китайский оркестр телерадиовещания провинции Шэньси и Оркестр традиционных инструментов провинции Чжэцзян, а также солисты, играющие на древних китайских музыкальных инструментах: Фань Цун (гуаньцзы) и Лю Тинтин (эрху). Дирижер – Чжан Ле.
В программе - две части из фантазии-сюиты "Шёлковый путь", "Старые акации ищут свои корни" и "Любовь" из "Большой придворной сюиты Цяо" Чжао Цзипиня, "Слушая ветер" из каприччио "Жилище в горах Фучунь" и "Шёлковый путь" Цзянь Инь, а также многое другое.
В 2017 году проект "Большой концерт в честь китайского Нового года" отметит свое 20-летие.