Китайский архитектор Йео Мин Пей отметил вековой юбилей
08.05.2017, 21:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Один из легендарных архитекторов мира - китаец Йео Мин Пей в конце апреля отметил свой столетний юбилей. Более тридцати лет назад он стал лауреатом Притцкеровской премии. Тогда жюри отметила архитектора за способность организовать связь между интерьером и экстерьером. Впрочем, Йео Мин Пей скорее относит себя к мастерам контекстуального подхода. Это вполне справедливо, так как своё умение бережно относиться к окружающему миру архитектор продемонстрировал на многих объектах на протяжении всех 52-х лет карьеры.
Родился Йео Мин Пей в семье китайского банкира. Образование получал в США, в знаменитом МТИ (Массачусетский технологический институт). Первую славу ему принесла луврская треугольная пирамида. Тогда же архитектор столкнулся и с мощной волной критикой. Многим туристам и местным жителям казалось, что пирамида Пея абсолютно диссонирует на фоне фасада знаменитейшего дворца французских королей. Между тем, сам архитектор считает, что эта работа – даже излишне контекстуальна.
Что он понимает под «контекстуальностью, можно понять на примере пирамиды Лувра. Объект изначально привлёк к себе немало внимания, не оставив возможности говорить о себе как самостоятельном архитектурном проекте. Благодаря тому, что пирамида расположена в Большом Лувре неподалёку от прочих достопримечательностей центра французской столицы, она именно так и воспринимается – как часть исторического дворца.
Тут Йео Мин Пей и порождает контекст: его объект на фоне Лувра рельефно выделяется, привлекая внимание как к привычному старому, так и к новому. Таким образом архитектор даёт новые краски жизни историческому памятнику — обращаясь к прошлому, он обеспечивает будущее. Особый акцент китаец делает на своей стеклянной структуре, которая, казалось бы, категорически не хочет вписаться в существующее окружение, однако всё же это делает.
Родился Йео Мин Пей в семье китайского банкира. Образование получал в США, в знаменитом МТИ (Массачусетский технологический институт). Первую славу ему принесла луврская треугольная пирамида. Тогда же архитектор столкнулся и с мощной волной критикой. Многим туристам и местным жителям казалось, что пирамида Пея абсолютно диссонирует на фоне фасада знаменитейшего дворца французских королей. Между тем, сам архитектор считает, что эта работа – даже излишне контекстуальна.
Что он понимает под «контекстуальностью, можно понять на примере пирамиды Лувра. Объект изначально привлёк к себе немало внимания, не оставив возможности говорить о себе как самостоятельном архитектурном проекте. Благодаря тому, что пирамида расположена в Большом Лувре неподалёку от прочих достопримечательностей центра французской столицы, она именно так и воспринимается – как часть исторического дворца.
Тут Йео Мин Пей и порождает контекст: его объект на фоне Лувра рельефно выделяется, привлекая внимание как к привычному старому, так и к новому. Таким образом архитектор даёт новые краски жизни историческому памятнику — обращаясь к прошлому, он обеспечивает будущее. Особый акцент китаец делает на своей стеклянной структуре, которая, казалось бы, категорически не хочет вписаться в существующее окружение, однако всё же это делает.