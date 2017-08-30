ОРЕАНДА-НОВОСТИ  Во вторник в Клину отправили заявку на рассмотрение рекорда по массовой раскраске картины в офис российского представительства Книги рекордов Гиннеса.

26 августа в день празднования 700-летия Клина жители города массово раскрасили картину разноцветными печатями. В 10:00 у сцены амфитеатра парка культуры и отдыха «Сестрорецкий» был развёрнут планшет площадью шесть квадратных метров, на котором прорисовали контур герба Клинского муниципального района – скачущего на коне почтальона с сигнальным рожком.

«Контур надо было полностью затонировать разноцветными печатями с логотипом «Клин». К 19:00 поставили 3 523 штампа, заполнив ими весь геральдический контур. Оформленная заявка уже отправлена на рассмотрение в офис российского представительства Книги рекордов Гиннесса», – сказала Сокольская.

По данным агентства, аналогичные рекорды зафиксировали в Москве в 2015 году и в Дубае в 2016-м – с 2 800 и 3 184 печатными оттисками соответственно. 