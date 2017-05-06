ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Акция «Бессмертный полк» триумфально шествует по всему миру, демонстрируя тщетность попыток переписать историю Великой Отечественной войны. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Все попытки переписать историю Второй мировой войны или вообще вычеркнуть её из памяти человечества обернулись прахом. «Бессмертный полк» триумфально шествует по всему миру. Рождённая живым творчеством российского народа эта искренняя, эта добрая традиция, идущая из самых глубин человеческой души, на удивление быстро стала интернациональной», - заявил сенатор.

Клинцевич отметил глобальный масштаб проведения акции. «Невозможно перечислить все страны, в которых люди на улицах и площадях своих городов утверждают историческую правду. «Например, только в США «Бессмертный полк» сегодня пройдёт в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско, Бостоне, Филадельфии, Чикаго», - рассказал он.

«Бессмертный полк», освободивший мир от чумы фашизма, на наших глазах одерживает ещё одну Великую Победу, объединяя народы на началах человеколюбия, добра и справедливости», - заключил Клинцевич.