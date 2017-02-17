Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдёт с 3 по 6 июня
17.02.2017, 13:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина Книжный фестиваль «Красная площадь» в этом году пройдёт с 3 по 6 июня в Москве на Красной площади. Как и в прошлом году он завершится в Пушкинский день России.
Посетителей ожидают встречи с писателями, выступления финалистов конкурса юных чтецов «Живая классика», театральные представления и, конечно, новые книги.
Приём заявок на участие в фестивале начнётся через несколько дней.
Посетителей ожидают встречи с писателями, выступления финалистов конкурса юных чтецов «Живая классика», театральные представления и, конечно, новые книги.
Приём заявок на участие в фестивале начнётся через несколько дней.