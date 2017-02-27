Коллекция Президентской библиотеки пополнилась 36 документами об освоении Арктики
27.02.2017, 13:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Коллекция Президентской библиотеки Освоение Арктики пополнилась 36 документами.
Документы предоставлены Архангельской областной научной библиотекой, Русским географическим обществом, Российским государственным архивом кинофотодокументов, Государственной публичной исторической библиотекой, Национальной библиотекой Республики Коми, Санкт-Петербургским государственным университетом, Культурным Фондом Юлиана Семёнова.
Подготовка новых документов для коллекции будет продолжена.