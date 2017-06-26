Коллекция музея имени Глинки пополнится инструментами древних ацтеков и майя
26.06.2017, 17:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Музее «П.И. Чайковский и Москва», входящем во Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки, 27 июня состоится церемония передачи 14 мексиканских национальных музыкальных инструментов. Примечательно, что они известны в нашей стране лишь узкому кругу специалистов, а материалом для их изготовления послужили редкие породы дерева, тыква и даже глина. Некоторые инструменты имеют экзотические названия, например, водный барабан или свисток смерти. Все они созданы по сохранившимся древним образцам и старинным рисункам. Считается, что именно на таких инструментах играли древние ацтеки и майя.
Откроет мероприятие видеофильм «Музыка доколумбовой эпохи», который представит каждый из музыкальных инструментов. Продолжит вечер выступление Габриэлы Хименес (Gabriela Jimnez), виртуоза перкуссии, знаменитой исполнительницы из Мексики. Вместе с Миланой Соболевой (альт) она представит свой проект «Философия ритма». Прозвучат произведения Габриэлы Хименес, Алексиса Аранды (Мексика), Дэвида Нуна (США).
Откроет мероприятие видеофильм «Музыка доколумбовой эпохи», который представит каждый из музыкальных инструментов. Продолжит вечер выступление Габриэлы Хименес (Gabriela Jimnez), виртуоза перкуссии, знаменитой исполнительницы из Мексики. Вместе с Миланой Соболевой (альт) она представит свой проект «Философия ритма». Прозвучат произведения Габриэлы Хименес, Алексиса Аранды (Мексика), Дэвида Нуна (США).