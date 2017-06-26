ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Музее «П.И. Чайковский и Москва», входящем во Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки, 27 июня состоится церемония передачи 14 мексиканских национальных музыкальных инструментов. Примечательно, что они известны в нашей стране лишь узкому кругу специалистов, а материалом для их изготовления послужили редкие породы дерева, тыква и даже глина. Некоторые инструменты имеют экзотические названия, например, водный барабан или свисток смерти. Все они созданы по сохранившимся древним образцам и старинным рисункам. Считается, что именно на таких инструментах играли древние ацтеки и майя.

Откроет мероприятие видеофильм «Музыка доколумбовой эпохи», который представит каждый из музыкальных инструментов. Продолжит вечер выступление Габриэлы Хименес (Gabriela Jimnez), виртуоза перкуссии, знаменитой исполнительницы из Мексики. Вместе с Миланой Соболевой (альт) она представит свой проект «Философия ритма». Прозвучат произведения Габриэлы Хименес, Алексиса Аранды (Мексика), Дэвида Нуна (США).