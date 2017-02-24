Конькобежный фестиваль "Московские молнии" прошёл на ВДНХ
24.02.2017, 12:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 23 февраля 2017 года на Главном катке страны на ВДНХ прошёл традиционный фестиваль любителей конькобежного спорта «Московские молнии».
В утренней части программы состоялись соревнования для всех желающих в забеге на 100 метров в разных возрастных группах: возрастных групп: малыши – до 10 лет, подростки – до 14 лет, юниоры – до 18 лет, молодежь – до 29, взрослые – до 45 лет, мастера – до 60 лет и ветераны - от 60 лет и старше и конкурсы на коньках.
Кроме того, участие в фестивале приняли звёзды конькобежного спорта: руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы, олимпийский чемпион Николай Гуляев, олимпийская чемпионка Светлана Журова, призёр Олимпийских игр Варвара Барышева, призёр чемпионатов мира Андрей Бахвалов.
Кульминацией дня стала необычная гонка-дуэль Гран-При «Московские молнии», в которой за победу боролись всходящие звёзды российского конькобежного спорта. Начинающие профессионалы из московских детско-юношеских спортивных школ города Москвы соревновались в скорости до двух побед на выбывание, а гости смогли наблюдать за происходящим на большом светодиодном экране, установленном в центральной части Главного катка страны.
Победителем «Московских молний» в этом году стал Александр Разорёнов, второе место занял Надир Биллялетдинов, а бронзу завоевал Денис Анисимов.
Мероприятие традиционно завершилось праздничным концертом.
В утренней части программы состоялись соревнования для всех желающих в забеге на 100 метров в разных возрастных группах: возрастных групп: малыши – до 10 лет, подростки – до 14 лет, юниоры – до 18 лет, молодежь – до 29, взрослые – до 45 лет, мастера – до 60 лет и ветераны - от 60 лет и старше и конкурсы на коньках.
Кроме того, участие в фестивале приняли звёзды конькобежного спорта: руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы, олимпийский чемпион Николай Гуляев, олимпийская чемпионка Светлана Журова, призёр Олимпийских игр Варвара Барышева, призёр чемпионатов мира Андрей Бахвалов.
Кульминацией дня стала необычная гонка-дуэль Гран-При «Московские молнии», в которой за победу боролись всходящие звёзды российского конькобежного спорта. Начинающие профессионалы из московских детско-юношеских спортивных школ города Москвы соревновались в скорости до двух побед на выбывание, а гости смогли наблюдать за происходящим на большом светодиодном экране, установленном в центральной части Главного катка страны.
Победителем «Московских молний» в этом году стал Александр Разорёнов, второе место занял Надир Биллялетдинов, а бронзу завоевал Денис Анисимов.
Мероприятие традиционно завершилось праздничным концертом.