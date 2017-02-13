ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Константиновская батарея в Севастополе откроется для посещения туристами к началу туристического сезона 2017 года, в ней разместится штаб-квартира отделения Русского географического общества и музейные экспозиции.

Реставрацию Константиновской батареи в 2015 году начало Русское географическое общество.

До 31 марта планируется завершить большую часть работ по реконструкции и начать ввод объекта в эксплуатацию. На первом этаже разместится экспозиция, центр подводных исследований, экспедиционный центр и севастопольское отделение Русского географического общества.

Константиновская батарея была заложена русским полководцем Александром Суворовым в 1794 году.