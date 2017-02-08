Концерт "Bach's Memento" пройдёт в храме Святого Станислава
08.02.2017, 12:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 13 февраля 2017 года, в понедельник в 19:00 в Римско-католическом храме Святого Станислава состоится концерт «Bach's Memento».
В программе: Бах, Вивальди, Видор, Гильман
Исполнители: Лауреат международных конкурсов Мария Лебедева (орган)
Органные ХИТЫ великого лейципгского кантора прозвучат в исполнении виртуоза органа, лауреата многочисленных международных конкуров Марии Лебедевой. Наряду с оригинальными сочинениями Баха, токкатой и фугой ре минор, прелюдией и фугой ми бемоль мажор, прозвучит и одна из его самых знаменитых транскрипций, навеянных итальянскими проездками. Источником вдохновения стала музыка Антонио Вивальди.
Бах настолько оригинально и искусно переложил его струнные концерты для органа, что эти сочинения зачастую присваиваются его перу! Самое популярное сочинение Антонио Вивальди в переложении для органа - ре-минорный концерт для двух скрипок и оркестра, прозвучит 13 февраля. Многие великие композиторы разных эпох использовали в своих сочинениях знаменитую тему BACH, на музыкальном языке произносящую имя гения, или основывали свои сочинения на темах из его опусов.
Пьесы самого Иоганна Себастьяна, созданные для различных инструментальных составов, родились заново в удивительном органном цикле – переложении лидера симфонического органа Шарля-Мари Видора «Вспоминая о Бахе». (Bach's Memento). Кроме того, в концерте Марии Лебедевой прозвучит еще одно известнейшее переложение из золотого органного репертуара - синфония из кантаты Баха № 29 Wir danken Dir, Gorr, wie danken Dir Александра Гильмана, учителя Видора.
В программе: Бах, Вивальди, Видор, Гильман
Исполнители: Лауреат международных конкурсов Мария Лебедева (орган)
Органные ХИТЫ великого лейципгского кантора прозвучат в исполнении виртуоза органа, лауреата многочисленных международных конкуров Марии Лебедевой. Наряду с оригинальными сочинениями Баха, токкатой и фугой ре минор, прелюдией и фугой ми бемоль мажор, прозвучит и одна из его самых знаменитых транскрипций, навеянных итальянскими проездками. Источником вдохновения стала музыка Антонио Вивальди.
Бах настолько оригинально и искусно переложил его струнные концерты для органа, что эти сочинения зачастую присваиваются его перу! Самое популярное сочинение Антонио Вивальди в переложении для органа - ре-минорный концерт для двух скрипок и оркестра, прозвучит 13 февраля. Многие великие композиторы разных эпох использовали в своих сочинениях знаменитую тему BACH, на музыкальном языке произносящую имя гения, или основывали свои сочинения на темах из его опусов.
Пьесы самого Иоганна Себастьяна, созданные для различных инструментальных составов, родились заново в удивительном органном цикле – переложении лидера симфонического органа Шарля-Мари Видора «Вспоминая о Бахе». (Bach's Memento). Кроме того, в концерте Марии Лебедевой прозвучит еще одно известнейшее переложение из золотого органного репертуара - синфония из кантаты Баха № 29 Wir danken Dir, Gorr, wie danken Dir Александра Гильмана, учителя Видора.