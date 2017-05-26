Концерт Yamaha-GALA пройдёт 29 мая 2017 в Большом зале Московской консерватории
26.05.2017, 16:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Уникальным концертом Yamaha-GALA 29 мая 2017 в Большом зале Московской консерватории будет отмечен 10-летний Юбилей российского представительства Корпорации Yamaha. Компания "Ямаха Мюзик (Россия)" - многолетний партнёр Московской консерватории. Лучшие рояли Yamaha CFX украшают сцены её легендарных концертных залов - Большого и Малого. Без музыкальных инструментов Yamaha (рояли, пианино, духовые и ударные инструменты) трудно представить себе учебный процесс консерватории. Компания Yamaha традиционно поддерживает конкурсы, фестивали, научные издания ведущего музыкального ВУЗа страны.
В этот вечер на сцене главным действующим лицом станет рояль, а вернее 5 концертных роялей. Программа концерта выстроена по принципу ансамблевых концертных бисов - от одного рояля в 4 руки до пяти роялей в 20 рук. Прозвучат как оригинальные сочинения, написанные для фортепианных ансамблей (Квартет К.Черни , Фантазия на темы Бетховена Сен-Санса), так и переложения и аранжировки известных оркестровых и фортепианных хитов - "Мазепа" Ф. Листа, "Болеро" М.Равеля, "Ода к радости" Л. Бетховена и др.).
На сцену выйдут музыканты трёх поколений - от маститых пианистов, составляющих славу российской исполнительской школы - Александра Гиндина, Екатерины Мечетиной, Филиппа Копачевского, студентов консерватории (Канон Мацуда), Училища при консерватории (Алина Понарьина) и Колледжа им. Шопена (Глеб Романчукевич) до совсем юных, но уже завоевавших международное признание учащихся ЦМШ при консерватории (Шио Окуи), Гнесинской десятилетки (Александр Малофеев, Егор Опарин, Фёдор Орлов).
Демонстрация красоты и мощи инструментов Yamaha была бы не полной без духовых и ударных, которые станут украшением программы. Это Артисты Ямаха - Ростислав Шараевский (маримба), Братья Коломийцы (перкуссия), брасс-квинтет "New Life Brass". Специально для Юбилейного концерта написаны транскрипции известных сочинений для ансамбля роялей, ударных и духовых.
Публику ждут музыкальные сюрпризы и импровизации.
В этот вечер на сцене главным действующим лицом станет рояль, а вернее 5 концертных роялей. Программа концерта выстроена по принципу ансамблевых концертных бисов - от одного рояля в 4 руки до пяти роялей в 20 рук. Прозвучат как оригинальные сочинения, написанные для фортепианных ансамблей (Квартет К.Черни , Фантазия на темы Бетховена Сен-Санса), так и переложения и аранжировки известных оркестровых и фортепианных хитов - "Мазепа" Ф. Листа, "Болеро" М.Равеля, "Ода к радости" Л. Бетховена и др.).
На сцену выйдут музыканты трёх поколений - от маститых пианистов, составляющих славу российской исполнительской школы - Александра Гиндина, Екатерины Мечетиной, Филиппа Копачевского, студентов консерватории (Канон Мацуда), Училища при консерватории (Алина Понарьина) и Колледжа им. Шопена (Глеб Романчукевич) до совсем юных, но уже завоевавших международное признание учащихся ЦМШ при консерватории (Шио Окуи), Гнесинской десятилетки (Александр Малофеев, Егор Опарин, Фёдор Орлов).
Демонстрация красоты и мощи инструментов Yamaha была бы не полной без духовых и ударных, которые станут украшением программы. Это Артисты Ямаха - Ростислав Шараевский (маримба), Братья Коломийцы (перкуссия), брасс-квинтет "New Life Brass". Специально для Юбилейного концерта написаны транскрипции известных сочинений для ансамбля роялей, ударных и духовых.
Публику ждут музыкальные сюрпризы и импровизации.