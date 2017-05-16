Концерт фестиваля "Музыкальный Олимп" представит 31 мая двух молодых лауреатов
16.05.2017, 14:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 31 мая концерт фестиваля "Музыкальный Олимп" представит слушателям двух молодых лауреатов, каждому из которых будет отдано по целому отделению. В первом с Концертом для валторны с оркестром №1 Р.Штрауса выступит лауреат Международного конкурса ARD (Мюнхен, Германия) Марк Грубер, во втором прозвучит Первый фортепианный концерт Брамса в исполнении Роналдо Ролима (Бразилия), лауреата Международного конкурса пианистов имени Гезы Анды (Швейцария). За пультом Симфонического оркестра Капеллы неоднократный участник фестиваля - греческий маэстро Дмитрис Ботинис. Он откроет программу Симфонией №35 (Хаффнер) Моцарта.
Марк Грубер занимается на валторне с 4-х лет, выпускник Высших школ музыки в Дюссельдорфе и Кёльне. Принимал участие в мастер-классах таких знаменитых валторнистов, как: Герман Бауман, Эрих Пенцель, Кристиан Ламперт и Фройдис Рее Векре. Как солист выступал с Симфоническим оркестром Баварского радио, Дюссельдорфским симфоническим оркестром, Оркестром Дортмундского оркестрового центра, Оркестром Вюртембергской филармонии Ройтлингена. В сезоне 2013 - 2014 - стипендиат Моцартовского общества в Дортмунде. В 2014 г. стал первым валторнистом Боннского Бетховенского оркестра. С апреля 2016 г. – первый валторнист Симфонического оркестра Франкфуртского радио. Часто выступает с Оркестром Концертгебау, Симфоническим оркестром Кёльнского радио и Кёльнским Гюрцених-оркестром. В 2016 г. в составе своего духового квинтета был награждён стипендией конкурса Deutscher-Musikwettbewerb. В том же году получил II премию (I премия не присуждалась) и премию зрительских симпатий на Международном музыкальном конкурсе радио и телевидения ARD в Мюнхене (Германия).
Роналдо Ролим (Бразилия) в 1998 г. был принят в Школу Магды Тальяферро. В 2005 г. переехал в США, где учился в Оклендском Университете (класс Флавио Варани) и Консерватории Пибоди (класс Бенджамина Пастернака). Выступает по всему миру с сольными концертами, а также с камерными ансамблями и симфоническими оркестрами, среди которых Цюрихский Оркестр Тонхалле, Концертный оркестр Будапешта и Королевский Ливерпульский филармонический оркестр. Недавно получил степень доктора музыкальных искусств в Йельской школе музыки под руководством Бориса Бермана. В 2015 г. стал лауреатом III премии и Премии Шумана на престижном Международном конкурсе пианистов имени Гезы Анды в Цюрихе (Швейцария).
Марк Грубер занимается на валторне с 4-х лет, выпускник Высших школ музыки в Дюссельдорфе и Кёльне. Принимал участие в мастер-классах таких знаменитых валторнистов, как: Герман Бауман, Эрих Пенцель, Кристиан Ламперт и Фройдис Рее Векре. Как солист выступал с Симфоническим оркестром Баварского радио, Дюссельдорфским симфоническим оркестром, Оркестром Дортмундского оркестрового центра, Оркестром Вюртембергской филармонии Ройтлингена. В сезоне 2013 - 2014 - стипендиат Моцартовского общества в Дортмунде. В 2014 г. стал первым валторнистом Боннского Бетховенского оркестра. С апреля 2016 г. – первый валторнист Симфонического оркестра Франкфуртского радио. Часто выступает с Оркестром Концертгебау, Симфоническим оркестром Кёльнского радио и Кёльнским Гюрцених-оркестром. В 2016 г. в составе своего духового квинтета был награждён стипендией конкурса Deutscher-Musikwettbewerb. В том же году получил II премию (I премия не присуждалась) и премию зрительских симпатий на Международном музыкальном конкурсе радио и телевидения ARD в Мюнхене (Германия).
Роналдо Ролим (Бразилия) в 1998 г. был принят в Школу Магды Тальяферро. В 2005 г. переехал в США, где учился в Оклендском Университете (класс Флавио Варани) и Консерватории Пибоди (класс Бенджамина Пастернака). Выступает по всему миру с сольными концертами, а также с камерными ансамблями и симфоническими оркестрами, среди которых Цюрихский Оркестр Тонхалле, Концертный оркестр Будапешта и Королевский Ливерпульский филармонический оркестр. Недавно получил степень доктора музыкальных искусств в Йельской школе музыки под руководством Бориса Бермана. В 2015 г. стал лауреатом III премии и Премии Шумана на престижном Международном конкурсе пианистов имени Гезы Анды в Цюрихе (Швейцария).