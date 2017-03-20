Концерт музыки Иоганна Штрауса пройдёт в "Новой опере"
20.03.2017, 10:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В театре «Новая опера» 22 марта пройдёт гала-концерт «Король вальсов», на котором прозвучат шедевры Иоганна Штрауса-сына. Зрители услышат «Весенние голоса», «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса».
Также программу дополнят польки и фрагменты оперетт «Летучая мышь» и «Цыганский барон».
За свою жизнь композитор написал более 160 вальсов. Многие годы он был дирижёром-распорядителем придворных венских балов.