В театре «Новая опера» 22 марта пройдёт гала-концерт «Король вальсов», на котором прозвучат шедевры Иоганна Штрауса-сына. Зрители услышат «Весенние голоса», «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса».

Также программу дополнят польки и фрагменты оперетт «Летучая мышь» и «Цыганский барон».

За свою жизнь композитор написал более 160 вальсов. Многие годы он был дирижёром-распорядителем придворных венских балов.