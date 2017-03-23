Концерт, посвящённый 100-летию Великой Октябрьской революции, пройдёт в "Геликон-опере"
23.03.2017, 10:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 марта в театре «Геликон-опера» пройдёт концерт «Великий революционер виолончели», посвящённый 100-летию Великой Октябрьской революции и 90-летию со дня рождения выдающегося виолончелиста Мстислава Ростроповича.
Зрители услышат шедевры Игнаца Плейеля, Франца Лахнера, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Юлиуса Кленгеля и других композиторов. Их исполнят заслуженный артист России Виктор Козодов, Татьяна Оробинская, Сергей Асташонок, заслуженная артистка России Татьяна Нахаева, Татьяна Сало, Илья Лидогостер, Григорий Катц, Галина Мальян, Александр Вайнрот, Наталья Серебрякова, Тимур Колодяжный, Наталья Чекмазова.
Концерт организован в рамках общегородской акции «Ночь театров». Начало в 22:00.