Зрители услышат шедевры Игнаца Плейеля, Франца Лахнера, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Юлиуса Кленгеля и других композиторов. Их исполнят заслуженный артист России Виктор Козодов, Татьяна Оробинская, Сергей Асташонок, заслуженная артистка России Татьяна Нахаева, Татьяна Сало, Илья Лидогостер, Григорий Катц, Галина Мальян, Александр Вайнрот, Наталья Серебрякова, Тимур Колодяжный, Наталья Чекмазова.

Концерт организован в рамках общегородской акции «Ночь театров». Начало в 22:00.