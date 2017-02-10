Концертный симфонический оркестр Московской консерватории исполнит "Зимнюю рапсодию"
10.02.2017, 17:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ.Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под руководством своего вдохновителя, художественного руководителя и дирижёра, заслуженного артиста России, профессора Анатолия Левина вновь выступит на сцене Большого зала.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ, 26 февраля, воскресенье, 19.00
«Зимняя рапсодия»
Концертный симфонический оркестр
Московской консерватории
Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН
Михаил ТУРПАНОВ (фортепиано)
Алексей МЕЛЬНИКОВ (фортепиано)
Елена КОРЖЕНЕВИЧ (скрипка)
В программе:
Рахманинов - Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, соч. 43
Энеску - Румынская рапсодия ля мажор, соч. 11 № 1
Гершвин - Рапсодия в стиле блюз для фортепиано с оркестром
Равель - «Цыганка», концертная рапсодия для скрипки с оркестром
Шабрие - «Испания», рапсодия для симфонического оркестра
26 февраля один из лучших коллективов Альма-матер представит столичной публике тематическую программу «Зимняя рапсодия». В программе — рапсодии русских и зарубежных композиторов, излюбленные слушателями мелодии: Рапсодия на тему Паганини Рахманинова, Рапсодия в стиле блюз Гершвина, «Цыганка» Равеля, «Испания» Шабрие и другие.
Вместе с Концертным симфоническим оркестром МГК на сцену выйдут известные музыканты — пианисты Михаил Турпанов и Алексей Мельников, а также скрипачка Елена Корженевич.
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории был создан в сентябре 2007 года по инициативе народного артиста СССР, профессора Геннадия Рождественского и народного артиста России, профессора Тиграна Алиханова. За годы своего существования коллектив, главным дирижёром и художественным руководителем которого является заслуженный артист России, профессор Анатолий Левин, занял достойное место в музыкальной жизни Москвы.
Оркестр играл под управлением выдающихся дирижёров нашего времени: Эри Класа, Михаилом Плетнёва, Владимира Ашкенази, СаулюсаСондецкиса. Александр Рудин неоднократно выступал с оркестром как дирижёр и солист.
За время своего существования оркестр сотрудничал с такими выдающимися исполнителями, как ЭлисоВирсаладзе, Наталья Гутман, Николай Петров, Алексей Любимов, Владимир Иванов, Александр Бондурянский, Михаил Уткин, Павел Нерсесьян, Тигран Алиханов, Игорь Гаврыш, Александр Тростянский и многими другими. Дважды оркестр сопровождал выступления в Москве Пласидо Доминго.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ, 26 февраля, воскресенье, 19.00
«Зимняя рапсодия»
Концертный симфонический оркестр
Московской консерватории
Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН
Михаил ТУРПАНОВ (фортепиано)
Алексей МЕЛЬНИКОВ (фортепиано)
Елена КОРЖЕНЕВИЧ (скрипка)
В программе:
Рахманинов - Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, соч. 43
Энеску - Румынская рапсодия ля мажор, соч. 11 № 1
Гершвин - Рапсодия в стиле блюз для фортепиано с оркестром
Равель - «Цыганка», концертная рапсодия для скрипки с оркестром
Шабрие - «Испания», рапсодия для симфонического оркестра
26 февраля один из лучших коллективов Альма-матер представит столичной публике тематическую программу «Зимняя рапсодия». В программе — рапсодии русских и зарубежных композиторов, излюбленные слушателями мелодии: Рапсодия на тему Паганини Рахманинова, Рапсодия в стиле блюз Гершвина, «Цыганка» Равеля, «Испания» Шабрие и другие.
Вместе с Концертным симфоническим оркестром МГК на сцену выйдут известные музыканты — пианисты Михаил Турпанов и Алексей Мельников, а также скрипачка Елена Корженевич.
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории был создан в сентябре 2007 года по инициативе народного артиста СССР, профессора Геннадия Рождественского и народного артиста России, профессора Тиграна Алиханова. За годы своего существования коллектив, главным дирижёром и художественным руководителем которого является заслуженный артист России, профессор Анатолий Левин, занял достойное место в музыкальной жизни Москвы.
Оркестр играл под управлением выдающихся дирижёров нашего времени: Эри Класа, Михаилом Плетнёва, Владимира Ашкенази, СаулюсаСондецкиса. Александр Рудин неоднократно выступал с оркестром как дирижёр и солист.
За время своего существования оркестр сотрудничал с такими выдающимися исполнителями, как ЭлисоВирсаладзе, Наталья Гутман, Николай Петров, Алексей Любимов, Владимир Иванов, Александр Бондурянский, Михаил Уткин, Павел Нерсесьян, Тигран Алиханов, Игорь Гаврыш, Александр Тростянский и многими другими. Дважды оркестр сопровождал выступления в Москве Пласидо Доминго.