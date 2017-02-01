Концерты памяти Валерия Халилова проходят в Москве
01.02.2017, 16:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 3 февраля в 19.00 в концертном зале им. Сергея Рахманинова «Филармония-2» (Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 1, ст. м. «Юго-Западная» и «Проспект Вернадского») пройдет концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, посвященный памяти Валерия Халилова. До трагического события, произошедшего 25 декабря 2016 года, на вечер 3 февраля 2017 года было запланировано выступление Валерия Михайловича вместе с МГАСО.
В программе концерта – два выдающихся произведения Петра Ильича Чайковского: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (солист – пианист-виртуоз, профессор Университета Республики Корея KEIMYUNG Сергей Тарасов) и Симфония № 5. За дирижерский пульт в этот вечер встанет Александр Соловьев, - победитель всероссийских и международных конкурсов, ученик Владимира Семенюка, Арнольда Каца и Владимира Федосеева, за плечами которого работа в качестве дирижера в Московском государственном академическом камерном хоре Владимира Минина и Большом театре, а также сотрудничество с крупнейшими российскими и зарубежными оркестрами.
Отметим, Сергей Тарасов ранее неоднократно выступал с симфоническим оркестром Минобороны, которым руководил Валерий Халилов.
Ранее, в Центральном музее музыкальной культуры состоялся концерт памяти народного артиста России, композитора, дирижера, генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова. 30 января музыканту исполнилось бы 65 лет.
В Прокофьевском зале выступили Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии и саратовский ансамбль народных инструментов «Лель». Открывая вечер, генеральный директор ВМОМК имени М. И. Глинки, заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов, в частности, отметил, что Валерий Халилов долгие годы был надежным другом и партнером Объединения: руководителя Образцового оркестра Министерства обороны РФ и Ансамбля имени Александрова связывали с музеем многочисленные успешные музыкальные проекты. Брызгалов подчеркнул неоценимый вклад Валерия Михайловича в развитие духовой музыки в нашей стране и в создание Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах.
На концерте прозвучали духовные хоровые произведения, а также обработки народных песен и известные песни военных лет. Выступления музыкальных коллективов сопровождались видеорядом, напомнившем о многих славных страницах творческой биографии Валерия Халилова. В этот вечер в Прокофьевском зале демонстрировались кадры с Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», организатором и душой которого с первых дней существования был Валерий Михайлович; фрагменты выступлений Образцового оркестра Министерства обороны Российской Федерации и концертов Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова; а также личные фотографии, предоставленных семьей музыканта.
Концерт прошел с аншлагом. На вечере присутствовали коллеги выдающегося исполнителя, его родные и близкие, слушатели Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова, многочисленные любители музыки. Собравшиеся почтили минутой молчания память Валерия Михайловича Халилова и всех погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем 25 декабря 2016 года.
В программе концерта – два выдающихся произведения Петра Ильича Чайковского: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (солист – пианист-виртуоз, профессор Университета Республики Корея KEIMYUNG Сергей Тарасов) и Симфония № 5. За дирижерский пульт в этот вечер встанет Александр Соловьев, - победитель всероссийских и международных конкурсов, ученик Владимира Семенюка, Арнольда Каца и Владимира Федосеева, за плечами которого работа в качестве дирижера в Московском государственном академическом камерном хоре Владимира Минина и Большом театре, а также сотрудничество с крупнейшими российскими и зарубежными оркестрами.
Отметим, Сергей Тарасов ранее неоднократно выступал с симфоническим оркестром Минобороны, которым руководил Валерий Халилов.
Ранее, в Центральном музее музыкальной культуры состоялся концерт памяти народного артиста России, композитора, дирижера, генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова. 30 января музыканту исполнилось бы 65 лет.
В Прокофьевском зале выступили Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии и саратовский ансамбль народных инструментов «Лель». Открывая вечер, генеральный директор ВМОМК имени М. И. Глинки, заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов, в частности, отметил, что Валерий Халилов долгие годы был надежным другом и партнером Объединения: руководителя Образцового оркестра Министерства обороны РФ и Ансамбля имени Александрова связывали с музеем многочисленные успешные музыкальные проекты. Брызгалов подчеркнул неоценимый вклад Валерия Михайловича в развитие духовой музыки в нашей стране и в создание Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах.
На концерте прозвучали духовные хоровые произведения, а также обработки народных песен и известные песни военных лет. Выступления музыкальных коллективов сопровождались видеорядом, напомнившем о многих славных страницах творческой биографии Валерия Халилова. В этот вечер в Прокофьевском зале демонстрировались кадры с Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», организатором и душой которого с первых дней существования был Валерий Михайлович; фрагменты выступлений Образцового оркестра Министерства обороны Российской Федерации и концертов Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова; а также личные фотографии, предоставленных семьей музыканта.
Концерт прошел с аншлагом. На вечере присутствовали коллеги выдающегося исполнителя, его родные и близкие, слушатели Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова, многочисленные любители музыки. Собравшиеся почтили минутой молчания память Валерия Михайловича Халилова и всех погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем 25 декабря 2016 года.