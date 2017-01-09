Концерты памяти жертв крушения ТУ-154 проходят в разных регионах Российской Федерации
09.01.2017, 20:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во многих городах России продолжаются концерты в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. В начале января в учреждениях культуры города Севастополя прошли мероприятия "Непобедимая и легендарная музыка". В краснодарской краевой универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась выставка, посвящённая истории ансамбля Александрова.
15 января в Дагестанском государственном театре оперы и балета пройдёт концерт Национального хора, посвящённый памяти погибших в авиакатастрофе. 17 января в мемориальных мероприятиях на этой же площадке примут участие молодые поэты и члены Союза писателей Республики Дагестан. 24 января в столице республики состоится концерт Камерного оркестра Дагестанской государственной филармонии.
16 января в волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. Горького откроется книжная выставка "Ансамбль Александрова: невосполнимая потеря".21 января в Волгоградской областной филармонии пройдёт концерт памяти "Три века симфонической музыки".
В январе в Чеченской Республике состоится концерт Симфонического оркестра и солистов Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова, в программу которого будут включены классические произведения и песни военных лет из репертуара ансамбля имени А.В. Александрова, а также пройдут мероприятия в музейных и библиотечных учреждениях республики в рамках проектов "Уроки мужества".
К краснодарском музыкальном колледже имени Николая Римского-Корсакова идёт подготовка к мемориальному концерту, выступление ведущих творческих коллективов региона состоится 2 февраля в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко.
В конце января в Ростовской областной филармонии пройдёт концерт-реквием Ростовского государственного симфонического оркестра, а в областном краеведческом музее в эти дни открыта мини-выставка, посвящённая памяти погибших 25 декабря 2016 года. Аналогичные мероприятия проходят в Республике Калмыкия, в Адыгее, в Крыму и в Севастополе.
15 января в Дагестанском государственном театре оперы и балета пройдёт концерт Национального хора, посвящённый памяти погибших в авиакатастрофе. 17 января в мемориальных мероприятиях на этой же площадке примут участие молодые поэты и члены Союза писателей Республики Дагестан. 24 января в столице республики состоится концерт Камерного оркестра Дагестанской государственной филармонии.
16 января в волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. Горького откроется книжная выставка "Ансамбль Александрова: невосполнимая потеря".21 января в Волгоградской областной филармонии пройдёт концерт памяти "Три века симфонической музыки".
В январе в Чеченской Республике состоится концерт Симфонического оркестра и солистов Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова, в программу которого будут включены классические произведения и песни военных лет из репертуара ансамбля имени А.В. Александрова, а также пройдут мероприятия в музейных и библиотечных учреждениях республики в рамках проектов "Уроки мужества".
К краснодарском музыкальном колледже имени Николая Римского-Корсакова идёт подготовка к мемориальному концерту, выступление ведущих творческих коллективов региона состоится 2 февраля в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко.
В конце января в Ростовской областной филармонии пройдёт концерт-реквием Ростовского государственного симфонического оркестра, а в областном краеведческом музее в эти дни открыта мини-выставка, посвящённая памяти погибших 25 декабря 2016 года. Аналогичные мероприятия проходят в Республике Калмыкия, в Адыгее, в Крыму и в Севастополе.