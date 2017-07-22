ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Кижах на постоянное дежурство поставлен пожарно-спасательный корабль «Вьюн-10». В этом году из федерального бюджета были выделены финансовые средства, которые позволили полностью отремонтировать этот специальный катер и поставить его в строй", - сказал Владимир Пучков в ходе рабочей поездки в Республику Карелия.

Он пояснил, что от этого пожарно-спасательного корабля к храму проложены магистральные линии, которые позволяют осуществлять мгновенную и бесперебойную подачу воды в случае возгорания.

«Комплекс Кижи оборудован самой современной системой автоматизированного пожаротушения. Это особенно важно, учитывая, что все строения на острове выполнены из дерева», - подчеркнул глава МЧС России.

Министр также отметил, что на острове Кижи действует современное пожарно-спасательное подразделение, которое полностью укомплектовано личным составом, необходимой техникой и оборудованием.