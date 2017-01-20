Краеведческие издания о Московской области оцифрованы и доступны в Сети
20.01.2017, 10:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Корпорация ЭЛАР завершила проект оцифровки краеведческих изданий для Московской областной государственной научной библиотеки им. Н. К. Крупской. Периодика и литература, датированные 1920-1940 годами, теперь доступны читателям в Сети через сайт библиотеки.
Подшивки газет «Московский большевик», «Литература и искусство», «Правда», «Литературная газета» отсканированы на планетарных сканерах, проиндексированы по номерам и датам выпуска. Из электронных образов газет специалистами ЭЛАР сформированы PDF-издания с возможностью контекстного поиска по автоматически распознанным текстам.
Подшивки газет «Московский большевик», «Литература и искусство», «Правда», «Литературная газета» отсканированы на планетарных сканерах, проиндексированы по номерам и датам выпуска. Из электронных образов газет специалистами ЭЛАР сформированы PDF-издания с возможностью контекстного поиска по автоматически распознанным текстам.