Кристина Рокашевич выступит в Яани Кирик в рамках цикла "Романтический рояль"
26.12.2016, 16:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 января в Яани Кирик концертом «Фантазия» продолжится цикл «Романтический рояль». На этот раз перед петербургской публикой выступит извсетная эстенская пианистка Кристина Рокашевич. В её исполнении прозвучат произведения разных эпох: ХVIII век будет представлен Полонезами сына Вильгельма Фридемана Баха – сына великого Иоганна Себастьяна, а также Фантазией Моцарта. XIX век – век романтизма и расцвета национальных школ в музыке будет отмечен вдохновенными Сонетами Петрарки Ференца Листа, а начало ХХ века – редко исполняемыми Этюдами Дебюсси.
Продолжающая своё обучение в Гилдхоллской школе музыки и театра Кристина Рокашевич получила множество призов и стипендий, наиболее поздние и важные из них: II премия Оксфордского музыкального фестиваля, III премия конкурса Европейского общества фортепиано им. Бетховена, стипендия Лондонского общества им. Сергея Рахманинова.
Кристина выступала в Эстонии, Финляндии, Латвии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. В качестве солистки она солировала с Таллиннским камерным оркестром, Пярнуским городским оркестром, симфоническим оркестром Эстонской Академии музыки и театра и Эстонским государственным симфоническим оркестром. В 2016 году Кристина приняла участие в популярном телевизионном конкурсе «Звёзды классики» на Эстонском Телевидении и дошла до его финала.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
Цикл концертов
«РОМАНТИЧЕСКИЙ РОЯЛЬ»
26 января 2017 года
Начало в 19 часов
«ФАНТАЗИЯ»
Кристина РОКАШЕВИЧ
(Эстония)
В программе:
В. Ф. Бах
Полонез фа мажор, Полонез фа минор
Ф.Лист
Сонеты Петрарки № 47, 104, 123
В.А.Моцарт
Фантазия до минор
К.Дебюсси
Этюд № 3, этюд № 8 из цикла «Этюды»
Продолжающая своё обучение в Гилдхоллской школе музыки и театра Кристина Рокашевич получила множество призов и стипендий, наиболее поздние и важные из них: II премия Оксфордского музыкального фестиваля, III премия конкурса Европейского общества фортепиано им. Бетховена, стипендия Лондонского общества им. Сергея Рахманинова.
Кристина выступала в Эстонии, Финляндии, Латвии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. В качестве солистки она солировала с Таллиннским камерным оркестром, Пярнуским городским оркестром, симфоническим оркестром Эстонской Академии музыки и театра и Эстонским государственным симфоническим оркестром. В 2016 году Кристина приняла участие в популярном телевизионном конкурсе «Звёзды классики» на Эстонском Телевидении и дошла до его финала.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
Цикл концертов
«РОМАНТИЧЕСКИЙ РОЯЛЬ»
26 января 2017 года
Начало в 19 часов
«ФАНТАЗИЯ»
Кристина РОКАШЕВИЧ
(Эстония)
В программе:
В. Ф. Бах
Полонез фа мажор, Полонез фа минор
Ф.Лист
Сонеты Петрарки № 47, 104, 123
В.А.Моцарт
Фантазия до минор
К.Дебюсси
Этюд № 3, этюд № 8 из цикла «Этюды»