Круглый стол, посвящённый 350-летию российского государственного кораблестроения, проводится в Москве
07.02.2017, 12:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 февраля 2017 года в Доме Российского исторического общества (Москва) проводится круглый стол, посвящённый 350-летию российского государственного кораблестроения.
Продолжительная история отечественного корабельного дела берёт начало 29 июня 1667 года, в день, когда царь Алексей Михайлович повелел приступить к строительству 22-пушечного фрегата «Орёл» в селе Дединово под Коломной.
В обсуждении предстоящего юбилея планируют принять участие ведущие эксперты, представители академического исторического сообщества и государственных структур.
В Доме Российского исторического общества запланировано открытие тематической выставки под названием «350 лет отечественному государственному кораблестроению. Штрихи к истории».
Продолжительная история отечественного корабельного дела берёт начало 29 июня 1667 года, в день, когда царь Алексей Михайлович повелел приступить к строительству 22-пушечного фрегата «Орёл» в селе Дединово под Коломной.
В обсуждении предстоящего юбилея планируют принять участие ведущие эксперты, представители академического исторического сообщества и государственных структур.
В Доме Российского исторического общества запланировано открытие тематической выставки под названием «350 лет отечественному государственному кораблестроению. Штрихи к истории».