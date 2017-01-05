Кубань возглавила ТОП-5 самых популярных на новогодние праздники регионов России
05.01.2017, 23:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ростуризм озвучил данные исследования, проведённого совместно с ведущими туроператорами страны.
По информации Ростуризма, лидером среди российских регионов стал Краснодарский край (66,6 % поисковых запросов). На новогодние каникулы россияне едут в Сочи, Красную поляну, Анапу, Краснодар и другие курорты края. На втором месте - крымский полуостров (24,3 % поисковых запросов).
По данным Ростуризма, минимальная цена на 5-дневный отдых на двоих человек на юге России в новогодние праздники варьируется от 24 864 рублей в Ялте до 34 493 рублей в Красной Поляне.
Популярны также Карелия, Домбай, Приэльбрусье, курорты Ставропольского края (Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск), Кемеровской и Иркутской областей. Общая доля поисковых запросов по этим направлениям составляет около 4,5%.
Эксперты рынка отмечают, что увеличилось число бронирований оздоровительных туров на базе санаторно-курортного комплекса страны, а также возрос интерес туристов к российским горнолыжным курортам.
- Кроме популярных круглый год российских курортов и здравниц, россияне выбирают для новогоднего отдыха Москву и область, Санкт-Петербург, а также Ленинградскую, Калининградскую, Вологодскую, Ярославскую области и республику Татарстан (общая доля поисковых запросов по этим направлениям - 3,66%), - уточнили в ведомстве.
Кроме того, по данным сервиса по продаже авиабилетов, в ТОП-5 бронирований авиабилетов на Новый год вошли Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар. Из зарубежных направлений в новогодние каникулы россияне традиционно выбрали Таиланд, Индийский штат Гоа, ОАЭ и Вьетнам.
По информации Ростуризма, лидером среди российских регионов стал Краснодарский край (66,6 % поисковых запросов). На новогодние каникулы россияне едут в Сочи, Красную поляну, Анапу, Краснодар и другие курорты края. На втором месте - крымский полуостров (24,3 % поисковых запросов).
По данным Ростуризма, минимальная цена на 5-дневный отдых на двоих человек на юге России в новогодние праздники варьируется от 24 864 рублей в Ялте до 34 493 рублей в Красной Поляне.
Популярны также Карелия, Домбай, Приэльбрусье, курорты Ставропольского края (Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск), Кемеровской и Иркутской областей. Общая доля поисковых запросов по этим направлениям составляет около 4,5%.
Эксперты рынка отмечают, что увеличилось число бронирований оздоровительных туров на базе санаторно-курортного комплекса страны, а также возрос интерес туристов к российским горнолыжным курортам.
- Кроме популярных круглый год российских курортов и здравниц, россияне выбирают для новогоднего отдыха Москву и область, Санкт-Петербург, а также Ленинградскую, Калининградскую, Вологодскую, Ярославскую области и республику Татарстан (общая доля поисковых запросов по этим направлениям - 3,66%), - уточнили в ведомстве.
Кроме того, по данным сервиса по продаже авиабилетов, в ТОП-5 бронирований авиабилетов на Новый год вошли Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар. Из зарубежных направлений в новогодние каникулы россияне традиционно выбрали Таиланд, Индийский штат Гоа, ОАЭ и Вьетнам.