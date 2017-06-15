ОРЕАНДА-НОВОСТИ Кубанские художники представят свои работы на выставке More в Краснодаре.

Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения Ивана Айвазовского.

Поклонники маринистов смогут посетить экспозицию, которая пройдёт в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 20 по 30 июня.

– На выставке More будут представлены работы около 30 художников и фотографов Кубани, – рассказали в краевом министерстве культуры.

Как отметили в ведомстве, главным героем выставочных фоторабот и картин станет морская стихия.

Открытие мероприятия состоится 20 июня в 16.00.