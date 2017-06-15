Кубанские художники покажут свои работы на выставке More в Краснодаре
15.06.2017, 11:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Кубанские художники представят свои работы на выставке More в Краснодаре.
Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения Ивана Айвазовского.
Поклонники маринистов смогут посетить экспозицию, которая пройдёт в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 20 по 30 июня.
– На выставке More будут представлены работы около 30 художников и фотографов Кубани, – рассказали в краевом министерстве культуры.
Как отметили в ведомстве, главным героем выставочных фоторабот и картин станет морская стихия.
Открытие мероприятия состоится 20 июня в 16.00.
Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения Ивана Айвазовского.
Поклонники маринистов смогут посетить экспозицию, которая пройдёт в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 20 по 30 июня.
– На выставке More будут представлены работы около 30 художников и фотографов Кубани, – рассказали в краевом министерстве культуры.
Как отметили в ведомстве, главным героем выставочных фоторабот и картин станет морская стихия.
Открытие мероприятия состоится 20 июня в 16.00.