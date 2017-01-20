Кубанский казачий хор дал старт Дням России в Испании
20.01.2017, 14:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Гала-концерт Государственного академического Кубанского казачьего хора на сцене мадридского Театра «Капитоль» стал первым мероприятием культурной программы в рамках перекрестного Года России и Испании 2016-2017.
Заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, открывая Дни России в Испании, отметила значимость данного мероприятия на государственном уровне: «Российское казачество играло, играет и будет играть особую роль в жизни нашей страны. Особое, бережное отношение к нашим традициям и устоям, дух патриотизма, готовность защищать Отечество — вот всем этим в буквальном смысле насквозь пропитана казачья культура. И в музыке, и в песне, и в танце всегда очень ярко выражаются наши духовные ценности, наши нравственные устои, поэтому не случайно поддержка и развитие казачьей культуры является делом государственной важности».
Испанская публика по достоинству оценила выступление Кубанского казачьего хора, зал с присущим испанцам темпераментом встречал каждый номер программы. Алла Манилова в своем приветственном слове выразила уверенность в том, что в силу схожего характера испанцев и кубанцев их творчество непременно вызывает и будет вызывать обоюдный интерес и восхищение.
Выступление Кубанского казачьего хора транслировалось на внешний фасад театра «Капитоль», что позволило горожанам и гостям Мадрида насладиться творчеством русского коллектива.
Заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, открывая Дни России в Испании, отметила значимость данного мероприятия на государственном уровне: «Российское казачество играло, играет и будет играть особую роль в жизни нашей страны. Особое, бережное отношение к нашим традициям и устоям, дух патриотизма, готовность защищать Отечество — вот всем этим в буквальном смысле насквозь пропитана казачья культура. И в музыке, и в песне, и в танце всегда очень ярко выражаются наши духовные ценности, наши нравственные устои, поэтому не случайно поддержка и развитие казачьей культуры является делом государственной важности».
Испанская публика по достоинству оценила выступление Кубанского казачьего хора, зал с присущим испанцам темпераментом встречал каждый номер программы. Алла Манилова в своем приветственном слове выразила уверенность в том, что в силу схожего характера испанцев и кубанцев их творчество непременно вызывает и будет вызывать обоюдный интерес и восхищение.
Выступление Кубанского казачьего хора транслировалось на внешний фасад театра «Капитоль», что позволило горожанам и гостям Мадрида насладиться творчеством русского коллектива.