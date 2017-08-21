ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Культурный центр ЗИЛ в преддверии нового сезона проведёт сразу три дня открытых дверей — 25, 26 августа и 8 сентября. Презентации студий, мастер-классы и лекции ждут гостей с 12:00 до 20:00.

Все желающие смогут записаться на понравившиеся занятия, познакомиться с сотрудниками центра, поучаствовать в конкурсах и увидеть театральные постановки.

Культурный центр ЗИЛ считается одним из крупнейших в Москве.