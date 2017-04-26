Лауреатов конкурса молодых исполнителей "Русский балет" объявят 28 апреля
26.04.2017, 17:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заключительный этап III Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет», учредителями которого выступили Минкультуры России и Фонд социально-культурных инициатив, пройдет 28 апреля на Новой сцене Большого театра (ул. Б.Дмитровка, 4/2).
«Проводя конкурс «Русский балет», мы сохраняем наши традиции, демонстрируем достижения балетной школы, выявляем новые таланты и укрепляем связи между нашими учебными заведениями», - рассказал первый заместитель Министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов на пресс-конференции, посвящённой конкурсу.
Замглавы федерального ведомства также отметил, что в финал выйдут 29 студентов в возрасте от 17 до 19 лет. На сцене будут представлены балетные школы из разных регионов – Башкортостана, Бурятии, Татарстана и Якутии, Красноярского, Пермского и Краснодарского краев, Новосибирской и Воронежской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.
Оценивать выступления будет профессиональное жюри, в которое вошли Михаил Лавровский, Борис Эйман, Вячеслав Гордеев, Николай Цискаридзе и Марина Леонова. Неизменным председателем жюри является народный артист СССР, выдающийся хореограф Юрий Григорович.
«Проводя конкурс «Русский балет», мы сохраняем наши традиции, демонстрируем достижения балетной школы, выявляем новые таланты и укрепляем связи между нашими учебными заведениями», - рассказал первый заместитель Министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов на пресс-конференции, посвящённой конкурсу.
Замглавы федерального ведомства также отметил, что в финал выйдут 29 студентов в возрасте от 17 до 19 лет. На сцене будут представлены балетные школы из разных регионов – Башкортостана, Бурятии, Татарстана и Якутии, Красноярского, Пермского и Краснодарского краев, Новосибирской и Воронежской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.
Оценивать выступления будет профессиональное жюри, в которое вошли Михаил Лавровский, Борис Эйман, Вячеслав Гордеев, Николай Цискаридзе и Марина Леонова. Неизменным председателем жюри является народный артист СССР, выдающийся хореограф Юрий Григорович.