Легендарный оркестр Олега Лундстрема сыграет "Джаз о любви"
04.07.2017, 14:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Легендарный оркестр Олега Лундстрема и открытие телевизионного конкурса «Голос» Мари Карне представят программу «Джаз о любви». 19 июля в Театральном зале Дома музыки прозвучит Сюита на темы мюзикла Ф. Лоу «Моя прекрасная леди» и песни о любви Дунаевского, Саульского, Гершвина, Берлина, Веласкеса и др.
Оркестр Олега Лундстрема давно и по праву считается культурным брендом России. В 2014 году коллектив отметил своё 80-летие, подтвердив статус самого «долгоиграющего» биг-бэнда в мире. Сегодня в его составе много блестящих молодых музыкантов, которых критики называют надеждой отечественного джаза. В летней программе оркестра собрана неустаревающая джазовая классика, шедевры мюзикла, мировые хиты и любимые мелодии отечественных авторов.
Солисткой вечера станет Мари Карне, получившая известность благодаря телевизионному конкурсу «Голос». Будучи коренной москвичкой, она поёт джаз, блюз и соул так, как это может делать только певица с африканскими корнями. Её версия «Summertime» на «слепых прослушиваниях» впечатлила всех членов жюри, распознавших профессионализм, внутреннюю свободу и дерзкую готовность к эксперименту. Пресса называет её «российской Эллой Фитцджеральд», отмечая безупречный музыкальный вкус и огненный темперамент певицы.
Свой творческий путь Мари Карне начала ещё в юном возрасте, став победительницей тв-шоу «Утренняя звезда». Ныне за плечами выпускницы Гнесинки многочисленные победы на фестивалях и конкурсах как всероссийского, так и международного масштаба. В 2011 году Мари представляла Россию на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Славянский базар» в Витебске, в 2012-м стала финалисткой Национального отборочного конкурса «Евровидение».
Оркестр Олега Лундстрема давно и по праву считается культурным брендом России. В 2014 году коллектив отметил своё 80-летие, подтвердив статус самого «долгоиграющего» биг-бэнда в мире. Сегодня в его составе много блестящих молодых музыкантов, которых критики называют надеждой отечественного джаза. В летней программе оркестра собрана неустаревающая джазовая классика, шедевры мюзикла, мировые хиты и любимые мелодии отечественных авторов.
Солисткой вечера станет Мари Карне, получившая известность благодаря телевизионному конкурсу «Голос». Будучи коренной москвичкой, она поёт джаз, блюз и соул так, как это может делать только певица с африканскими корнями. Её версия «Summertime» на «слепых прослушиваниях» впечатлила всех членов жюри, распознавших профессионализм, внутреннюю свободу и дерзкую готовность к эксперименту. Пресса называет её «российской Эллой Фитцджеральд», отмечая безупречный музыкальный вкус и огненный темперамент певицы.
Свой творческий путь Мари Карне начала ещё в юном возрасте, став победительницей тв-шоу «Утренняя звезда». Ныне за плечами выпускницы Гнесинки многочисленные победы на фестивалях и конкурсах как всероссийского, так и международного масштаба. В 2011 году Мари представляла Россию на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Славянский базар» в Витебске, в 2012-м стала финалисткой Национального отборочного конкурса «Евровидение».
Источник: Пресс-служба ММДМ