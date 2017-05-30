"Лембит Саарсалу Квартет" и саксофонист Максим Медведев откроют фестиваль "Яановы дни"
30.05.2017, 08:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 июня эстонский концертный зал Яани Кирик приглашает петербуржцев и гостей города на праздничные мероприятия, приуроченные к одному из самых любимых и значимых для эстонцев праздника – Яанова дня. Откроют фестиваль знаменитый эстонский «Лембит Саарсалу Квартет» и петербургский саксофонист Максим Медведев.
Лембит Саарсалу — заслуженный артист Эстонии, один из ведущих саксофонистов и джазовых музыкантов Европы, композитор. Арт-директор международного фестиваля «Rainbow JAZZ» в Таллинне. На профессиональной сцене с 1970 года, за эти годы он играл в эстрадном оркестре Гостелерадио Эстонии, в ансамбле «Лайне», был ведущим альт-саксофонистом в оркестре Александра Рябова «Таллин-77». В 1978 году собрал первый собственный ансамбль и выступил на джазовых фестивалях в Эстонии, России и Венгрии. Известность музыканту принёс созданный им в 1981 году квартет «Таллинн». С 1983 года постоянно выступал в дуэте с Леонидом Винцкевичем (Россия), добившись признания не только в СССР, но и за рубежом. Неоднократно участвовал в джазовом фестивале Лайонела Хэмптона в США и на одном из них получил в подарок саксофон фирмы Selmer от самого Лайонела Хэмптона. Выступал со звёздами мирового джаза: Лайонел Хэмптон, Элвин Джонс, Дэвид Фризен, Джон Стоуэлл, Ярмо Хиеккала, Пека Луоми, Юта Глазер, Леонид Винцкевич, Ив Корнелиус, Тыну Найссоо, Ивар Галениекс и другими. Исполнительское искусство Лембита Саарсалу представлено на пластинках и CD: «Джаз-квартет Лембита Саарсалу» (1979), «Диалоги» (1979 с Александром Рябовым), «Джаз-квартет «Таллинн» (1981), «Джаз вдвоём» (1987 с Леонидом Винцкевичем), «Blues For The Nigh»” (1990), «Not So Bad» (1995), «I Love You» (1998 c братьями Ивановыми).
Максим Медведев владеет альт-, сопрано- и тенор-саксофонами, кларнетом и фортепиано, пишет оригинальную музыку для различных составов. С 15 лет является постоянным участником Sibis Youth Ensemble (Финляндия,Хельсинки), а с 16-ти - «Саксофонов Санкт-Петербурга» под управлением Геннадия Гольштейна (солист). Делил сцену с такими выдающимися музыкантами, как Игорь Бутман, Сергей Мазаев, братья Ивановы, Леонид Винцкевич, Лембит Саарсалу, Sachal Vasandani, Роберт Анчиполовский, Алексей Кузнецов и многими другими. Выступал на таких площадках, как Московский Дом Музыки, Клуб Игоря Бутмана, Большой и Малый залы СПб Филармонии, СПб Капелла, Филармония Джазовой Музыки, Helsinki Music Center, Капелла, Дом Кочневой и т.д. Принимал участие во многих фестивалях, в том числе: «Свинг Белых ночей», «Джазовая Провинция» и многие другие.
Лембит Саарсалу — заслуженный артист Эстонии, один из ведущих саксофонистов и джазовых музыкантов Европы, композитор. Арт-директор международного фестиваля «Rainbow JAZZ» в Таллинне. На профессиональной сцене с 1970 года, за эти годы он играл в эстрадном оркестре Гостелерадио Эстонии, в ансамбле «Лайне», был ведущим альт-саксофонистом в оркестре Александра Рябова «Таллин-77». В 1978 году собрал первый собственный ансамбль и выступил на джазовых фестивалях в Эстонии, России и Венгрии. Известность музыканту принёс созданный им в 1981 году квартет «Таллинн». С 1983 года постоянно выступал в дуэте с Леонидом Винцкевичем (Россия), добившись признания не только в СССР, но и за рубежом. Неоднократно участвовал в джазовом фестивале Лайонела Хэмптона в США и на одном из них получил в подарок саксофон фирмы Selmer от самого Лайонела Хэмптона. Выступал со звёздами мирового джаза: Лайонел Хэмптон, Элвин Джонс, Дэвид Фризен, Джон Стоуэлл, Ярмо Хиеккала, Пека Луоми, Юта Глазер, Леонид Винцкевич, Ив Корнелиус, Тыну Найссоо, Ивар Галениекс и другими. Исполнительское искусство Лембита Саарсалу представлено на пластинках и CD: «Джаз-квартет Лембита Саарсалу» (1979), «Диалоги» (1979 с Александром Рябовым), «Джаз-квартет «Таллинн» (1981), «Джаз вдвоём» (1987 с Леонидом Винцкевичем), «Blues For The Nigh»” (1990), «Not So Bad» (1995), «I Love You» (1998 c братьями Ивановыми).
Максим Медведев владеет альт-, сопрано- и тенор-саксофонами, кларнетом и фортепиано, пишет оригинальную музыку для различных составов. С 15 лет является постоянным участником Sibis Youth Ensemble (Финляндия,Хельсинки), а с 16-ти - «Саксофонов Санкт-Петербурга» под управлением Геннадия Гольштейна (солист). Делил сцену с такими выдающимися музыкантами, как Игорь Бутман, Сергей Мазаев, братья Ивановы, Леонид Винцкевич, Лембит Саарсалу, Sachal Vasandani, Роберт Анчиполовский, Алексей Кузнецов и многими другими. Выступал на таких площадках, как Московский Дом Музыки, Клуб Игоря Бутмана, Большой и Малый залы СПб Филармонии, СПб Капелла, Филармония Джазовой Музыки, Helsinki Music Center, Капелла, Дом Кочневой и т.д. Принимал участие во многих фестивалях, в том числе: «Свинг Белых ночей», «Джазовая Провинция» и многие другие.