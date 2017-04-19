ОРЕАНДА-НОВОСТИ Киностудия «Ленфильм» подготовила к 72-летию со Дня Победы подарок для всех ветеранов, их детей и внуков – тех, кому небезразлична история нашей страны, и приглашает жителей Пензенской области на премьеру художественного фильма «Три дня до весны» (режиссёр – Александр Касаткин).



Фильм выходит в прокат 4 мая 2017 года. Он снят при поддержке Правительства Санкт-Петербурга «Фонда Кино» и рассказывает о самом тяжёлом периоде осады Ленинграда, блокадной зиме 1941/42 года. В результате бомбардировки лаборатории разрушено хранилище смертельно опасных вирусов. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего три дня, чтобы предотвратить катастрофу, нависшую над городом. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях фильма.



Фильм сделан в классических традициях ленинградской кинематографической школы и будет интересен зрителям всех возрастов. В репертуаре кинотеатров России в день празднования Великой Победы «Три дня до весны» будет единственной картиной, посвящённой Великой Отечественной войне.