"Ленфильм" выпустит в прокат музыкальную мелодраму "Птица"
27.04.2017, 14:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 18 мая 2017 года в российский прокат выйдет новый игровой полнометражный фильм «Птица», созданный при поддержке Минкультуры России. Картину в жанре музыкальная мелодрама на киностудии «Ленфильм» сняла режиссёр-дебютант Ксения Баскакова.
«Меня переполняет чувство гордости, ведь это уже второй полнометражный фильм режиссёра-дебютанта, снятый за последние два года на нашей киностудии, - говорит генеральный директор киностудии «Ленфильм» и продюсер фильма «Птица» Эдуард Пичугин. - Мы с удовольствием даем дорогу молодым. На съёмочной площадке им помогали мэтры кинематографии - такие, как, например, художник-постановщик Владимир Светозаров, главный редактор Светлана Кармалита. Была проведена огромная работа по подготовке к съёмкам сплочённой командой единомышленников. Это даёт нам повод планировать амбициозные проекты и в дальнейшем».
Фильм «Птица» удостоен более десятка призов на известных кинофестивалях, в том числе на Indian Cine Film Festival (главный приз), на кинофестивале «Золотой Феникс» в Смоленске (Приз зрительских симпатий» и «Сапфировый Феникс»), на Московском фестивале «Будем жить!» (II место в номинации «Полнометражное игровое кино» и приз «За главную женскую роль» Евдокии Малевской), на «Амурской осени» («За лучшую операторскую работу» и «За лучшую женскую роль»).
«Мы хотели, чтобы картина получилась эмоциональной, драйвовой и в то же время светлой и позитивной, - рассказывает режиссёр фильма Ксения Баскакова. - Здесь есть особенное музыкальное наполнение, ведь Петербург – это родина рок-музыки».
В ленте звучат известные рок-композиции, а также музыка, которую зрители откроют для себя заново. Так, известная группа «Пикник» записала клип на песню «Мы как трепетные птицы», который также сняла съёмочная группа фильма. В фильме звучат композиции «Наутилус-Помпилиус», «Мумий Тролль», Александра Пантыкина, а также молодых питерских групп.
Автором сценария фильма выступила молодой драматург Ярослава Пулинович. Спектакли по её пьесам поставлены более чем в сорока театрах России, а также в театрах Англии, Польши, Украины, Эстонии и в США. В фильме снимались Иван Охлобыстин, Евдокия Малевская, Анастасия Мельникова и Гарик Сукачёв.
«Меня переполняет чувство гордости, ведь это уже второй полнометражный фильм режиссёра-дебютанта, снятый за последние два года на нашей киностудии, - говорит генеральный директор киностудии «Ленфильм» и продюсер фильма «Птица» Эдуард Пичугин. - Мы с удовольствием даем дорогу молодым. На съёмочной площадке им помогали мэтры кинематографии - такие, как, например, художник-постановщик Владимир Светозаров, главный редактор Светлана Кармалита. Была проведена огромная работа по подготовке к съёмкам сплочённой командой единомышленников. Это даёт нам повод планировать амбициозные проекты и в дальнейшем».
Фильм «Птица» удостоен более десятка призов на известных кинофестивалях, в том числе на Indian Cine Film Festival (главный приз), на кинофестивале «Золотой Феникс» в Смоленске (Приз зрительских симпатий» и «Сапфировый Феникс»), на Московском фестивале «Будем жить!» (II место в номинации «Полнометражное игровое кино» и приз «За главную женскую роль» Евдокии Малевской), на «Амурской осени» («За лучшую операторскую работу» и «За лучшую женскую роль»).
«Мы хотели, чтобы картина получилась эмоциональной, драйвовой и в то же время светлой и позитивной, - рассказывает режиссёр фильма Ксения Баскакова. - Здесь есть особенное музыкальное наполнение, ведь Петербург – это родина рок-музыки».
В ленте звучат известные рок-композиции, а также музыка, которую зрители откроют для себя заново. Так, известная группа «Пикник» записала клип на песню «Мы как трепетные птицы», который также сняла съёмочная группа фильма. В фильме звучат композиции «Наутилус-Помпилиус», «Мумий Тролль», Александра Пантыкина, а также молодых питерских групп.
Автором сценария фильма выступила молодой драматург Ярослава Пулинович. Спектакли по её пьесам поставлены более чем в сорока театрах России, а также в театрах Англии, Польши, Украины, Эстонии и в США. В фильме снимались Иван Охлобыстин, Евдокия Малевская, Анастасия Мельникова и Гарик Сукачёв.