"Ленком" покажет прямые трансляции знаменитых театров Москвы
31.01.2017, 15:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Вологда вновь примет участие в культурно-социальном проекте «Театральная Россия». Он реализуется в Центральном федеральном округе РФ, а также в некоторых регионах Уральского, Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов фондом «Мир и гармония» при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства образования и науки РФ, органов государственной исполнительной власти регионов.
«Цель проекта «Театральная Россия» - познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в прямой трансляции и записи.
Кинотеатр «Ленком» откроют новый сезон «Театральной России» 8 февраля в 19.00 трансляцией спектакля Московского академического театра имени Владимира Маяковского «Дядюшкин Сон». А 22 февраля в 19.00 в кинотеатре «Ленком» состоится показ спектакля Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова «Дядя Ваня» (12+).
«Цель проекта «Театральная Россия» - познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в прямой трансляции и записи.
Кинотеатр «Ленком» откроют новый сезон «Театральной России» 8 февраля в 19.00 трансляцией спектакля Московского академического театра имени Владимира Маяковского «Дядюшкин Сон». А 22 февраля в 19.00 в кинотеатре «Ленком» состоится показ спектакля Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова «Дядя Ваня» (12+).