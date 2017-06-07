Летний джазовый фестиваль "Соло, в дуэте и с оркестром" пройдёт в МГК
07.06.2017, 17:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 16 по 27 июня любители джаза смогут посетить концерты Летнего джазового фестиваля "Соло, в дуэте и с оркестром".
Его основатель — знаменитый джазовый музыкант, президент клуба "Друзья джаза" Григорий Файн, автор двух мюзиклов, большого количества инструментальных пьес для фортепиано, ансамблей и оркестра, нескольких десятков песен. Нотные сборники серии "Джаз для начинающих" и его книга "Искусство джазовой импровизации" пользуются большим спросом у любителей джаза.
"Сегодня и всегда своим слушателям я стараюсь преподнести джазовую музыку, в которой есть свинг и блюз. Я играю виртуозный джаз, — рассказывает Григорий Файн. — Моя религия — Музыка, а мои Боги — великие композиторы, и среди них, разумеется, Оскар Питерсон".
Фамилия Файн по-английски означала бы "прекрасный" (fine). Перфекционизм — это кредо артиста. Дейв Брубек неоднократно отзывался о его игре: "It’s really Fine!".
Его основатель — знаменитый джазовый музыкант, президент клуба "Друзья джаза" Григорий Файн, автор двух мюзиклов, большого количества инструментальных пьес для фортепиано, ансамблей и оркестра, нескольких десятков песен. Нотные сборники серии "Джаз для начинающих" и его книга "Искусство джазовой импровизации" пользуются большим спросом у любителей джаза.
"Сегодня и всегда своим слушателям я стараюсь преподнести джазовую музыку, в которой есть свинг и блюз. Я играю виртуозный джаз, — рассказывает Григорий Файн. — Моя религия — Музыка, а мои Боги — великие композиторы, и среди них, разумеется, Оскар Питерсон".
Фамилия Файн по-английски означала бы "прекрасный" (fine). Перфекционизм — это кредо артиста. Дейв Брубек неоднократно отзывался о его игре: "It’s really Fine!".