ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский планетарий впервые проведёт летние концерты на крыше. Первое выступление запланировано на середину июня. В концертную площадку превратится музей «Парк неба». Там располагается обсерватория с телескопами, старинные астрономические инструменты - солнечные часы, небесный глобус, армиллярная сфера (для определения координат небесных светил) и другое. Зрительный зал на крыше рассчитан на 200 человек.

«Концерты будут проводиться под открытым небом. Панорамный вид на знаковые столичные достопримечательности - сталинские высотки, “Москва-Сити”, Останкинскую телебашню - создаст неповторимую атмосферу», - подчеркнули в пресс-службе Московского планетария.

После концерта гости смогут понаблюдать в телескоп за луной, звёздами и планетами Солнечной системы.

Первый концерт состоится 16 июня. На крыше планетария выступит отечественный музыкальный проект Arfasound - его участники играют на арфе, виолончели, скрипке, флейте, саксофоне и барабане. Они представят кавер-версии хитов Deep Purple, AC/DC, Linkin Park, Леди Гаги и других популярных групп и исполнителей. Концерт продлится с 21:00 до 23:00. Возрастные рекомендации — 12+.