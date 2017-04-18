Летом столичный планетарий впервые начнёт проводить концерты на крыше
«Концерты будут проводиться под открытым небом. Панорамный вид на знаковые столичные достопримечательности - сталинские высотки, “Москва-Сити”, Останкинскую телебашню - создаст неповторимую атмосферу», - подчеркнули в пресс-службе Московского планетария.
После концерта гости смогут понаблюдать в телескоп за луной, звёздами и планетами Солнечной системы.
Первый концерт состоится 16 июня. На крыше планетария выступит отечественный музыкальный проект Arfasound - его участники играют на арфе, виолончели, скрипке, флейте, саксофоне и барабане. Они представят кавер-версии хитов Deep Purple, AC/DC, Linkin Park, Леди Гаги и других популярных групп и исполнителей. Концерт продлится с 21:00 до 23:00. Возрастные рекомендации — 12+.