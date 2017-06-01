Летом в парках Москвы запустят более 50 бесплатных мастер-классов по танцам
01.06.2017, 09:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 14 парках Департамента культуры города Москвы этим летом можно будет посетить более 50 бесплатных танцевальных мастер-классов. Кроме того, в зелёных зонах проведут занятия по фитнесу и йоге. Посетить открытые уроки смогут все горожане независимо от уровня подготовки. Отработать на практике разученные движения удастся на танцевальных вечерах. Чтобы попасть на бесплатные мастер-классы, предварительной записи не требуется.
Парк Горького: хастл, менуэт и акробатический рок-н-ролл
В Парке Горького ежедневно будут проходить танцевальные мастер-классы и вечера на двух площадках. Посетить их сможет любой желающий до 30 сентября.
На Андреевской набережной уже работают четыре танцплощадки. Самое популярное направление там хастл. Под его ритмы танцуют ежедневно с 18:00 до 23:00. С 18:00 до 19:00 всех желающих обучают основам этого латиноамериканского танца, а с 19:00 до 23:00 проходят танцевальные вечера, где можно развить полученные на занятиях навыки.
Здесь будет интересно любителям и других танцевальных направлений. Под зажигательные бразильские ритмы гости парка могут двигаться по пятницам, субботам и воскресеньям с 18:00 до 23:00. По вторникам (с 19:00 до 23:00) и субботам (с 15:00 до 18:00) площадки занимают любители спортивных бальных танцев, а по понедельникам, четвергам и пятницам с 18:00 до 23:00 танцуют европейские (или исторические) танцы XVII–XX веков: менуэт, кадриль, полонез и другие.
Кроме того, на Андреевской набережной исполняют бачату, сальсу и кубинский танец под названием сон, а также африканский парный танец кизомбу и доминиканский меренге.
26 июня начнутся ежедневные занятия на центральной площадке у кинотеатра «Пионер». По утрам (в понедельник, среду, субботу и воскресенье) гости парка смогут посетить уроки стретчинга, или растяжки.
Трюкам акробатического рок-н-ролла и ритмам буги-вуги будут обучать по субботам (с 17:00 до 19:00) и воскресеньям (с 18:00 до 20:00). Освоить па исторических танцев (полонез, кадриль и другие) можно будет по средам с 19:00 до 20:00, а практиковать изученные движения участники мастер-классов смогут здесь же — на танцевальном вечере с 20:00 до 21:30.
По понедельникам с 19:00 до 20:00 любители африканских ритмов будут знакомиться с движениями кизомбы. Кроме того, на площадке собираются проводить мастер-классы и танцевальные вечера по свингу, сальсе, австралийскому шаффлу и ретротанцам — твисту, чарльстону, блюзу и би-попу.
«Музеон»: хатха-йога и рокабилли джайв
30 мая на деревянной террасе в парке искусств «Музеон» стартовали мастер-классы по танцам и йоге. По пятницам с 19:30 до 20:30 участники будут осваивать рокабилли джайв. Это направление танца представляет собой смесь рок-н-ролла и кантри. Затем полученные знания удастся закрепить на танцевальном вечере, который продлится до 22:30. Воскресными вечерами горожане смогут посещать мастер-класс и танцевальный вечер, посвящённый свингу, а по средам с 19:00 до 23:00 — аргентинским танцам. По вторникам, четвергам и субботам посетители парка изучат или повторят асаны хатха-йоги.
Парк «Сокольники»: буги-вуги, хип-хоп и танцы «Для тех, кому за…»
В «Сокольниках» местом проведения танцевальных мастер-классов и вечеров традиционно становится эстрада «Ротонда» на главной аллее парка.
Для гостей старшего возраста есть радиодискотека «Для тех, кому за…». Она проходит ежедневно, кроме понедельника. Подробное расписание — на сайте парка.
С 4 июня по 26 августа каждые две недели по субботам планируют устраивать танцевальные классы и занятия по фитнесу. Они будут длиться полтора часа — с 17:00 до 18:30. Посетители освоят такие танцевальные стили, как хип-хоп, хаус, дэнсхолл, а также вог (Vogue) — направление танца, в основе движений которого лежит подиумная походка, вращения и падения, а также модельные позы.
С 8 июня по 24 августа по четвергам с 17:00 до 19:00 в «Сокольниках» будут проводить уроки акробатического рок-н-рола. Разучить движения буги-вуги можно будет по пятницам с 19:00 до 21:00 начиная с 9 июня. Эти мастер-классы продлятся до 25 августа.
По субботам с 16:00 до 17:00 посетители парка смогут освоить активную программу, которая сочетает латиноамериканскую зумбу с элементами фитнеса. Занятия уже начались и будут идти до 16 сентября.
Сад «Эрмитаж»: твист и танго
С 1 июня по 31 августа в саду «Эрмитаж» в малой беседке любителей зажигательных танцев 1950-х годов ждут открытые мастер-классы по твисту, буги-вуги и рокабилли джайву. Занятия будут проходить по четвергам с 19:00 до 22:00.
С 2 июня и до конца лета запланированы регулярные занятия по аргентинскому танго и сальсе. Осваивать танцевальные движения участники мастер-классов будут с 19:00 до 21:30.
С 7 июня до конца сентября гости сада «Эрмитаж» смогут посетить уроки по парным и сольным танцам в стиле свинг. Любители эпохи джаза также будут осваивать движения линди-хопа и чарльстона по средам с 19:00 до 21:00.
С 28 июня по 31 августа по средам с 20:00 до 22:00 пройдут открытые уроки по шотландским и валлийским танцам для всех желающих. На мастер-классы необходимо приходить в закрытой удобной обуви. Занятия проводятся только в хорошую погоду.
Сад Баумана: свинг и вальс
С 1 июня по 31 августа сад имени Баумана также будет наполнять джазовая музыка. На открытой сцене начнут проводить открытые уроки по парным танцам в стиле свинг — линди-хопу и буги-вуги. Преподаватели ждут как продвинутых танцоров, так и новичков.
Танцевать линди-хоп участники мастер-классов будут по понедельникам, буги-вуги — по средам. Для новичков часовые занятия начинаются в 19:00, для более продвинутых танцоров (опыт не менее трех месяцев) — в 20:00. А по пятницам с 18:00 до 19:00 будут проходить уроки вальса для посетителей старшего возраста. На уроках ждут гостей как с парой, так и в одиночку.
Таганский парк: линди-хоп и чарльстон
В Таганском парке также ждут всех желающих научиться танцевать в стиле свинг. Занятия начнутся 2 июня и будут продолжаться все лето.
Участники мастер-классов смогут освоить три направления: линди-хоп, буги-вуги и чарльстон. По вторникам новичков приглашают на занятия по чарльстону (с 18:30 до 19:30), а более опытных танцоров — на уроки буги-вуги (с 19:30 до 20:30). По пятницам группа для начинающих будет осваивать первые движения буги-вуги (с 18:30 до 19:30), а танцоры линди-хопа со стажем от двух месяцев продолжат совершенствовать свои навыки (с 19:00 до 20:30).
Измайловский парк: латиноамериканские танцы и фитнес
С 5 июня в Измайловском парке на танцевальной площадке эстрады «Солнечная» всех желающих будут обучать латиноамериканским танцам. По четвергам (в 17:30) гостей приглашают танцевать латину, по пятницам (в 16:30, 17:15, 18:00) — сальсу, бачату и сальсатеку, а в воскресенье тема меняется на восточную: мастер-класс по танцу живота начнется в 16:00. По субботам в планах танцевальная фитнес-программа — зумба (в 17:00) и кизомба (в 18:00). Для маленьких гостей парка подготовлена отдельная программа по воскресеньям — мини-диско (в 13:00).
Парк Горького: хастл, менуэт и акробатический рок-н-ролл
В Парке Горького ежедневно будут проходить танцевальные мастер-классы и вечера на двух площадках. Посетить их сможет любой желающий до 30 сентября.
На Андреевской набережной уже работают четыре танцплощадки. Самое популярное направление там хастл. Под его ритмы танцуют ежедневно с 18:00 до 23:00. С 18:00 до 19:00 всех желающих обучают основам этого латиноамериканского танца, а с 19:00 до 23:00 проходят танцевальные вечера, где можно развить полученные на занятиях навыки.
Здесь будет интересно любителям и других танцевальных направлений. Под зажигательные бразильские ритмы гости парка могут двигаться по пятницам, субботам и воскресеньям с 18:00 до 23:00. По вторникам (с 19:00 до 23:00) и субботам (с 15:00 до 18:00) площадки занимают любители спортивных бальных танцев, а по понедельникам, четвергам и пятницам с 18:00 до 23:00 танцуют европейские (или исторические) танцы XVII–XX веков: менуэт, кадриль, полонез и другие.
Кроме того, на Андреевской набережной исполняют бачату, сальсу и кубинский танец под названием сон, а также африканский парный танец кизомбу и доминиканский меренге.
26 июня начнутся ежедневные занятия на центральной площадке у кинотеатра «Пионер». По утрам (в понедельник, среду, субботу и воскресенье) гости парка смогут посетить уроки стретчинга, или растяжки.
Трюкам акробатического рок-н-ролла и ритмам буги-вуги будут обучать по субботам (с 17:00 до 19:00) и воскресеньям (с 18:00 до 20:00). Освоить па исторических танцев (полонез, кадриль и другие) можно будет по средам с 19:00 до 20:00, а практиковать изученные движения участники мастер-классов смогут здесь же — на танцевальном вечере с 20:00 до 21:30.
По понедельникам с 19:00 до 20:00 любители африканских ритмов будут знакомиться с движениями кизомбы. Кроме того, на площадке собираются проводить мастер-классы и танцевальные вечера по свингу, сальсе, австралийскому шаффлу и ретротанцам — твисту, чарльстону, блюзу и би-попу.
«Музеон»: хатха-йога и рокабилли джайв
30 мая на деревянной террасе в парке искусств «Музеон» стартовали мастер-классы по танцам и йоге. По пятницам с 19:30 до 20:30 участники будут осваивать рокабилли джайв. Это направление танца представляет собой смесь рок-н-ролла и кантри. Затем полученные знания удастся закрепить на танцевальном вечере, который продлится до 22:30. Воскресными вечерами горожане смогут посещать мастер-класс и танцевальный вечер, посвящённый свингу, а по средам с 19:00 до 23:00 — аргентинским танцам. По вторникам, четвергам и субботам посетители парка изучат или повторят асаны хатха-йоги.
Парк «Сокольники»: буги-вуги, хип-хоп и танцы «Для тех, кому за…»
В «Сокольниках» местом проведения танцевальных мастер-классов и вечеров традиционно становится эстрада «Ротонда» на главной аллее парка.
Для гостей старшего возраста есть радиодискотека «Для тех, кому за…». Она проходит ежедневно, кроме понедельника. Подробное расписание — на сайте парка.
С 4 июня по 26 августа каждые две недели по субботам планируют устраивать танцевальные классы и занятия по фитнесу. Они будут длиться полтора часа — с 17:00 до 18:30. Посетители освоят такие танцевальные стили, как хип-хоп, хаус, дэнсхолл, а также вог (Vogue) — направление танца, в основе движений которого лежит подиумная походка, вращения и падения, а также модельные позы.
С 8 июня по 24 августа по четвергам с 17:00 до 19:00 в «Сокольниках» будут проводить уроки акробатического рок-н-рола. Разучить движения буги-вуги можно будет по пятницам с 19:00 до 21:00 начиная с 9 июня. Эти мастер-классы продлятся до 25 августа.
По субботам с 16:00 до 17:00 посетители парка смогут освоить активную программу, которая сочетает латиноамериканскую зумбу с элементами фитнеса. Занятия уже начались и будут идти до 16 сентября.
Сад «Эрмитаж»: твист и танго
С 1 июня по 31 августа в саду «Эрмитаж» в малой беседке любителей зажигательных танцев 1950-х годов ждут открытые мастер-классы по твисту, буги-вуги и рокабилли джайву. Занятия будут проходить по четвергам с 19:00 до 22:00.
С 2 июня и до конца лета запланированы регулярные занятия по аргентинскому танго и сальсе. Осваивать танцевальные движения участники мастер-классов будут с 19:00 до 21:30.
С 7 июня до конца сентября гости сада «Эрмитаж» смогут посетить уроки по парным и сольным танцам в стиле свинг. Любители эпохи джаза также будут осваивать движения линди-хопа и чарльстона по средам с 19:00 до 21:00.
С 28 июня по 31 августа по средам с 20:00 до 22:00 пройдут открытые уроки по шотландским и валлийским танцам для всех желающих. На мастер-классы необходимо приходить в закрытой удобной обуви. Занятия проводятся только в хорошую погоду.
Сад Баумана: свинг и вальс
С 1 июня по 31 августа сад имени Баумана также будет наполнять джазовая музыка. На открытой сцене начнут проводить открытые уроки по парным танцам в стиле свинг — линди-хопу и буги-вуги. Преподаватели ждут как продвинутых танцоров, так и новичков.
Танцевать линди-хоп участники мастер-классов будут по понедельникам, буги-вуги — по средам. Для новичков часовые занятия начинаются в 19:00, для более продвинутых танцоров (опыт не менее трех месяцев) — в 20:00. А по пятницам с 18:00 до 19:00 будут проходить уроки вальса для посетителей старшего возраста. На уроках ждут гостей как с парой, так и в одиночку.
Таганский парк: линди-хоп и чарльстон
В Таганском парке также ждут всех желающих научиться танцевать в стиле свинг. Занятия начнутся 2 июня и будут продолжаться все лето.
Участники мастер-классов смогут освоить три направления: линди-хоп, буги-вуги и чарльстон. По вторникам новичков приглашают на занятия по чарльстону (с 18:30 до 19:30), а более опытных танцоров — на уроки буги-вуги (с 19:30 до 20:30). По пятницам группа для начинающих будет осваивать первые движения буги-вуги (с 18:30 до 19:30), а танцоры линди-хопа со стажем от двух месяцев продолжат совершенствовать свои навыки (с 19:00 до 20:30).
Измайловский парк: латиноамериканские танцы и фитнес
С 5 июня в Измайловском парке на танцевальной площадке эстрады «Солнечная» всех желающих будут обучать латиноамериканским танцам. По четвергам (в 17:30) гостей приглашают танцевать латину, по пятницам (в 16:30, 17:15, 18:00) — сальсу, бачату и сальсатеку, а в воскресенье тема меняется на восточную: мастер-класс по танцу живота начнется в 16:00. По субботам в планах танцевальная фитнес-программа — зумба (в 17:00) и кизомба (в 18:00). Для маленьких гостей парка подготовлена отдельная программа по воскресеньям — мини-диско (в 13:00).