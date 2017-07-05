ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Немецкий город Лейпциг передаст Москве уникальные артефакты СССР 1950-х годов. Речь идёт о двух мозаичных панно: на одном из них можно увидеть Красную площадь с Мавзолеем Ленина на фоне Кремлёвской стены, а на другом изображена промышленная карта Советского Союза.

Мозаику, созданную неизвестным советским мастером, нашли в прошлом году во время реставрации Советского павильона на Лейпцигской ярмарке. Размер каждого из панно — примерно девять на пятнадцать метров. Торжественная церемония передачи артефактов состоится в Гостином Дворе в ноябре этого года на европейской реставрационной выставке Denkmal в Москве.

А в следующем году панно планируется разместить в павильоне № 1 "Центральный", который после завершения работ станет главным павильоном для проведения временных музейно-выставочных проектов ВДНХ.

Как рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, панно находятся в хорошем состоянии, несмотря на то, что созданы в начале 1950-х годов. В мировой практике это довольно редкий случай. Дело в том, что в Советском павильоне на Лейпцигской ярмарке мозаика экспонировалась в течение двух лет. После смерти Сталина в 1953 году её закрыли листом гипсокартона, то есть фактически законсервировали. Обнаружили панно немецкие рабочие в прошлом году, когда разбирали стену во время реставрации павильона.

"Мозаика уникальна не только с точки зрения изобразительного ряда, но также степени сохранности и тем, что нашли её совершенно неожиданно, так же как это произошло с горельефом Евгения Вучетича в центральном павильоне ВДНХ в апреле 2014 года", — отметил Алексей Емельянов.

То, что горельеф Вучетича есть в павильоне "Центральный", было хорошо известно по иконографическому материалу этого павильона, но удалось ли его сохранить в конце 1950-х годов, было неизвестно. Только благодаря бережной работе реставраторов и работников выставки его удалось обнаружить в хорошем состоянии с минимальным количеством утрат изобразительного ряда.

"То же самое мы видим и с мозаичным панно в Лейпциге. Именно благодаря работе специалистов в те годы удалось его сохранить. Фотографии того времени фиксируют наличие мозаичных панно и богато украшенного интерьера, но сохранилось ли что-либо на стенах, не было доподлинно известно", — добавил он.