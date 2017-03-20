Мемориальный музей А.Н. Скрябина приглашает 23 марта на концерт-лекцию «Литовская фортепианная музыка». Лауреат международных конкурсов Анастасия Милованова исполнит миниатюры Микалоюса Чюрлёниса, Балиса Дварионаса, Стасиса Вайнюнаса, Бронюса Кутавичюса.

Анастасия Милованова окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных. Она выступала с Московским камерным оркестром имени Гнесиных, Академическим симфоническим оркестром Крымской филармонии, Национальным симфоническим оркестром Парагвая, Литовским камерным оркестром.

Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля, приуроченного к 145-летию со дня рождения Александра Скрябина.

Время начала концерта — 19:00.