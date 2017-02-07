Логотип и фирменный стиль "Зарядья" выберут на всероссийском конкурсе
07.02.2017, 19:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Визуальную концепцию парка "Зарядье", которая включает логотип и фирменный стиль, выберут в ходе открытого конкурса. Своё решение жюри вынесет уже 1 марта, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. "Объявлен открытый всероссийский конкурс на разработку визуальной концепции, ключевых элементов фирменного стиля и логотипа парка "Зарядье". Приём заявок будет проходить до 24 февраля", - сказал он.
В свою очередь оператор конкурса Пётр Кудрявцев добавил, что победителя объявят 6 марта.
"1 марта наше жюри, а также ведущие специалисты в области графического дизайна Москвы и России примут решение вначале по шести финалистам, к которым будет по чётким критериям применён рейтинг. Победителя объявят 6 марта", - отметил он.
Ранее сообщалось о проведении ещё одного конкурса, в ходе которого нужно разработать социокультурную, финансовую и управленческую модели парка. Его итоги тоже подведут 1 марта. Помимо Сергея Кузнецова, в состав жюри вошли руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев, директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб и другие.
Ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесённой гостиницы "Россия" около Красной площади. Там создадут четыре природные зоны - лес, тундру, степь и заливные луга. Они террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке.
В парке появятся парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. Открыть "Зарядье" планируют в 2017 году - к 870-летию Москвы. В 2018 году в парке начнёт работать филармония.
В свою очередь оператор конкурса Пётр Кудрявцев добавил, что победителя объявят 6 марта.
"1 марта наше жюри, а также ведущие специалисты в области графического дизайна Москвы и России примут решение вначале по шести финалистам, к которым будет по чётким критериям применён рейтинг. Победителя объявят 6 марта", - отметил он.
Ранее сообщалось о проведении ещё одного конкурса, в ходе которого нужно разработать социокультурную, финансовую и управленческую модели парка. Его итоги тоже подведут 1 марта. Помимо Сергея Кузнецова, в состав жюри вошли руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев, директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб и другие.
Ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесённой гостиницы "Россия" около Красной площади. Там создадут четыре природные зоны - лес, тундру, степь и заливные луга. Они террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке.
В парке появятся парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. Открыть "Зарядье" планируют в 2017 году - к 870-летию Москвы. В 2018 году в парке начнёт работать филармония.