В Концертном зале имени П.И. Чайковского Московской филармонии соберутся лучшие гитаристы мира. Музыканты из Бразилии, Испании, России, Франции и Чили исполнят произведения великих классиков и современных композиторов, проведут мастер-классы и прочитают лекции для студентов и педагогов сильнейших музыкальных вузов страны.

20 марта фестиваль «Виртуозы гитары» в 19:00 откроет мировая премьера сочинения британского композитора Стивена Госса «Венецианский карнавал». Произведение было написано специально для этого концерта, его сыграет один из самых известных российских гитаристов Артём Дервоед в сопровождении Государственного оркестра России имени Е.Ф. Светланова. Также в этот вечер под управлением дирижёра Михаила Агреста (США) впервые в России прозвучит Концерт для гитары с оркестром бразильского композитора Франсиско Миньоне.

22 марта в 19:00 на сцене Московской филармонии можно будет услышать произведения Хоакина Родриго, Федерико Момпоу и Матиаса Дюплесси. Их исполнят французский гитарист номинант на премию «Грэмми» Жереми Жув, Артём Дервоед и специальный гость фестиваля — пианист Борис Березовский. Он выступит сольно, а также в дуэте с Артёмом Дервоедом исполнит Фантазии фа минор для фортепиано в четыре руки Франца Шуберта. Впервые эта знаменитая музыка прозвучит в такой вариации.

24 марта в 19:00 свою программу зрителям представят гитарист из Чили Хосе Антонио Эскобар и испанское фламенко-трио Антонио Рея (Испания). Это их первый визит в Россию. На концерте они исполнят произведения Астора Пьяццоллы, Луиса де Нарваеса, Исаака Альбениса и других композиторов.

25 марта на гала-концерте, который начнётся в 19:00, кроме классической гитары, можно будет услышать виолончель Александра Рамма, скрипку Гайка Казазяна и фортепиано Ксении Башмет.

«Это будет самый грандиозный фестиваль за всю его историю, — говорит арт-директор фестиваля Артём Дервоед. — И мы собираемся удержать эту планку в дальнейшем».