ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МЧС России проводит Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества "Звезда Спасения". Фестиваль призван воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма на современных примерах героизма, популяризировать профессии спасателя и пожарного, формировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и молодёжной среде, пропагандировать и популяризировать здоровый образ жизни.

В фестивале могут принять участие коллективы любой направленности образовательных учреждений из субъектов РФ, предусмотрены очный и заочный (видео выступления, фотоработы художественного конкурса (электронная версия) этапы участия в конкурсах фестиваля.

Фестиваль проводится по нескольким номинациям:

художественное творчество (изобразительное и декоративно-прикладное),

литературное творчество (авторские стихи и проза),

музыкально-исполнительское творчество (вокал, инструментальный жанр,)

хореографический жанр и сценическое творчество (художественное слово, театральные постановки).

Тематика фестиваля в художественном и литературном конкурсах - "МЧС: Мужество-Честь-Спасение", в музыкально-исполнительском и сценическом конкурсах - "Звезда Спасения. Героям спасения посвящается".

Подведение итогов Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества "Звезда Спасения" и церемония награждения будут проводиться в форме гала-концерта в апреле текущего года.