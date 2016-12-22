МГК имени П.И. Чайковского представила план концертной деятельности на январь
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского представила сводный план концертной деятельности на январь месяц.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
|
2
Понедельник
19.00
А
|
Новогодний праздничный концерт
Юрий ВЕДЕНЕЕВ (баритон), Елена ИОНОВА (меццо-сопрано)
Вадим ЗАПЛЕЧНЫЙ (тенор), Вера КОНОНОВА (сопрано)
В программе: Легар, Кальман, Ллойд Уэббер, Гершвин, Бабаджанян, Пахмутова, Колмановский
|
3
Вторник
15.00
А
|
«Снежная королева»
Новогоднее представление
Симфонический оркестр радио «Орфей»
Дирижёр – Денис КИРПАНЕВ
Чтец – Дмитрий ДЮЖЕВ
В программе:
Андерсен – «Снежная королева», сказка
Чайковский – Фрагменты из музыки балетов
|
3
Вторник
19.00
А
|
Хуан Диего ФЛОРЕС (тенор), Перу
В программе: фрагменты из опер
|
4
Среда
15.00
А
|
«Снежная королева»
Новогоднее представление
Симфонический оркестр радио «Орфей»
Дирижёр – Денис КИРПАНЕВ
Чтец – Дмитрий ДЮЖЕВ
В программе:
Андерсен – «Снежная королева», сказка
Чайковский – Фрагменты из музыки балетов
|
4
Среда
19.00
А
|
Давид ФРЭ (фортепиано), Франция
В программе: Шопен
|
5
Четверг
15.00
А
|
«Снежная королева»
Новогоднее представление
Симфонический оркестр радио «Орфей»
Дирижёр – Денис КИРПАНЕВ
Чтец – Дмитрий ДЮЖЕВ
В программе:
Андерсен – «Снежная королева», сказка
Чайковский – Фрагменты из музыки балетов
|
5
Четверг
19.00
А
|
Государственный академический камерный оркестр России
Дирижёр – Алексей УТКИН
В программе: Пьяццолла
|
6
Пятница
15.00
А
|
«Снежная королева»
Новогоднее представление
Симфонический оркестр радио «Орфей»
Дирижёр – Денис КИРПАНЕВ
Чтец – Дмитрий ДЮЖЕВ
В программе:
Андерсен – «Снежная королева», сказка
Чайковский – Фрагменты из музыки балетов
|
6
Пятница
19.00
|
Абонемент № 11
Рождественский концерт
Концертный симфонический оркестр
Дирижёр — Анатолий ЛЕВИН
В программе: Чайковский, Римский-Корсаков, Дворжак,
Брамс, Шабрие, Герольд, И. Штраус, Роджерс, Щедрин,
Пьяццолла, Гершвин
|
7
Суббота
15.00
А
|
«Снежная королева»
Новогоднее представление
Симфонический оркестр радио «Орфей»
Дирижёр – Денис КИРПАНЕВ
Чтец – Дмитрий ДЮЖЕВ
В программе:
Андерсен – «Снежная королева», сказка
Чайковский – Фрагменты из музыки балетов
|
7
Суббота
19.00
А
|
Праздничный концерт
«Рождество с “Musica Viva” и Александром Рудиным»
Московский камерный оркестр «Musica Viva»
|
8
Воскресенье
15.00
А
|
«Снежная королева»
Новогоднее представление
Симфонический оркестр радио Орфей
Дирижёр – Денис КИРПАНЕВ
Чтец – Дмитрий ДЮЖЕВ
В программе:
Андерсен – «Снежная королева», сказка
Чайковский – Фрагменты из музыки балетов
|
10
Вторник
19.00
А
|
Абонемент «Музыка митрополита Илариона»
К 50-летию митрополита Волоколамского Илариона
Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского
Государственный академический Московский областной хор
имени А.Д. Кожевникова
Хор мальчиков хорового училища имени А.В. Свешникова
Павел СМОЛКО (дискант)
Оксана СИКЕРИНА (сопрано)
Антон ЗАРАЕВ (бас)
Дирижёр — Владимир ФЕДОСЕЕВ
В программе: Бах
|
11
Среда
19.00
А
|
«Любимые фортепианные концерты»
Московский государственный академический симфонический оркестр
п/у Павла Когана
Дирижёр – Евгений САМОЙЛОВ
Николай ХОЗЯИНОВ (фортепиано)
Филипп КОПАЧЕВСКИЙ (фортепиано)
В программе: Чайковский, Рахманинов
|
12
Четверг
19.00
А
|
Абонемент № 12
Российский национальный оркестр
Московский синодальный хор
Дирижёр — Александр РУДИН
Анастасия ЩЁГОЛЕВА (сопрано), Дмитрий ОРЛОВ (бас)
В программе: Моцарт, Бетховен
|
14
Суббота
14.00
!ВНИМАНИЕ!
Концерт отменён
|
Победители конкурса на лучшее произведение в оперном жанре
К 150-летию Московской консерватории
В программе:
А. Чернаков – «Вещий сон», одноактная опера
Фрагменты из опер композиторов – победителей конкурса
!ВНИМАНИЕ!
Концерт отменён
|
14
Суббота
19.00
|
Абонемент № 2
К юбилею С.Л. Доренского
Павел НЕРСЕСЬЯН (фортепиано)
В программе: Бетховен
|
15
Воскресенье
19.00
|
Абонемент № 8
Артисты органов А. Кавайе-Колля
Совместно с Французским институтом
при Посольстве Франции в России
Мишель БУВАР (орган), Франция
В программе: Бах, Лист, Куперен, Франк, Дюпре, Ален, Дюрюфле
|
16
Понедельник
19.00
А
|
Музыкальный фестиваль «ЗИМНИЕ ГРЁЗЫ»
Открытие
Гала-концерт
«Творческие дуэли»
Концертный симфонический оркестр Московской Консерватории
Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН
Екатерина МЕЧЕТИНА (фортепиано)
Дирижёры и солисты –
Антон ПАВЛОВСКИЙ (виолончель)
Валентин УРЮПИН (кларнет)
Сергей АНТОНОВ (виолончель)
В программе: Бернстайн, Дворжак, Энеску, Россини, Чайковский, Гершвин
|
17
Вторник
19.00
А
|
Музыкальный фестиваль «ЗИМНИЕ ГРЁЗЫ»
Вечер камерной музыки
Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка)
Евгений СТЕМБОЛЬСКИЙ (скрипка)
Сергей ПОЛТАВСКИЙ (альт)
Сергей АНТОНОВ (виолончель)
Антон ПАВЛОВСКИЙ (виолончель)
Валентин УРЮПИН (кларнет)
Сергей КРЮКОВЦЕВ (валторна)
Андрей ШАМИДАНОВ (фагот)
Григорий КРОТЕНКО (контрабас)
В программе: Бетховен, Шуберт
|
18
Среда
19.00
А
|
Музыкальный фестиваль «ЗИМНИЕ ГРЁЗЫ»
Закрытие
Гала-концерт
«Зимние грёзы»
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН
Екатерина МЕЧЕТИНА (фортепиано)
Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка)
В программе: Бетховен, Сарасате, Чайковский, Шостакович
|
19
Четверг
19.00
|
Крещенский Штраус-концерт
Центральный концертный образцовый оркестр
имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России
Дирижёр — Алексей КАРАБАНОВ
Наталия ШМИТТ (сопрано), Ирина РЕЙНАРД (меццо-сопрано)
Дмитрий ХРОМОВ (тенор), Максим ПЕРЕБЕЙНОС (баритон)
В программе: И. Штраус-сын
|
20
Пятница
19.00
|
Абонемент № 1
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН
Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ (фортепиано)
В программе: Бетховен, Танеев
|
21
Суббота
19.00
А
|
Московский симфонический оркестр
|
22
Воскресенье
19.00
|
«Классика и джаз»
Московский камерный оркестр «Musica Viva»
Дирижёр – Александр РУДИН
Оливье ПИКОН (барочная и классическая валторна), Франция
Юрий МАЙЛЕ (барочная и классическая валторна), Швейцария
Роберто МИЕЛЕ (валторна), Италия
Станислав ДАВЫДОВ (валторна)
Валерий ЖАВОРОНКОВ (валторна)
Аркадий ШИЛКЛОПЕР (валторна, альпийский рог, corno di caccia)
В программе: Моцарт, Бах, Телеман, Л. Моцарт, Керубини,
фон Винтер
|
23
Понедельник
19.00
А
|
Международный фестиваль «КАБАЛЕВСКИЙФЕСТ 2017»
Открытие
К 30-летию со дня смерти Д. Б. Кабалевского
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Камерный хор Московской консерватории
Тульский государственный хор
Хор Московского института культуры
Хор ДХШ «Радость»
Хор ДХШ «Пионерия» им. Г. А. Струве
Лариса КОСТЮК (меццо-сопрано)
Михаил ДАВЫДОВ (баритон)
Василий ЩЕРБАКОВ (фортепиано)
В программе: Кабалевский, Щербаков
|
26
Четверг
19.00
|
Ко Дню Святой Татианы
Концерт студентов и аспирантов Московской консерватории
|
28
Суббота
14.00
|
Концерт учащихся Центральной музыкальной школы
при Московской консерватории
|
29
Воскресенье
14.00
|
Детский хор «Весна» имени А.С. Пономарёва
Дирижёр – Надежда АВЕРИНА
Партия фортепиано – Евгений СОПИН
Партия органа – Юлия ПИРОЖИХИНА
В концерте принимают участие выпускники
Детской хоровой школы «Весна» имени А.С. Пономарёва
В программе: Палестрина, Лотти, Шуберт, Гершвин, Римский-Корсаков, Танеев, Рубин, Подгайц
|
30
Понедельник
19.00
|
К 70-летию Льва Конторовича
Юбилейный гала-концерт
|
31
Вторник
19.00
А
|
«Новому веку – новые имена»
МАЛЫЙ ЗАЛ
|
3
Вторник
14.00
|
Бетховен. Фортепианная музыка
Играют педагоги фортепианного факультета
Цикл из 3-х концертов: Концерт первый
Полина ФЕДОТОВА, Татьяна ТИТОВА, Екатерина РИХТЕР
Елена ЛЕЛИДИС, Софья ШВЕЦ, Сергей КУДРЯКОВ
В программе: Бетховен
|
3
Вторник
19.00
|
Абонемент №39
«КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ»
Цикл III
Государственный квартет имени М.И. Глинки:
Степан ЯКОВИЧ (I скрипка), Владислав БЕЗРУКОВ (II скрипка)
Лев СЕРОВ (альт), Олег СМИРНОВ (виолончель)
В концерте принимает участие –
Павел НЕРСЕСЬЯН (фортепиано)
В программе: Шостакович
|
4
Среда
14.00
А
|
Большой Джазовый Оркестр п/у Петра Востокова
В программе: Эллингтон – Стрэйхорн
|
4
Среда
19.00
|
«Джаз от истоков»
Ансамбль «Music Брасс»
Руководитель – Дмитрий БУЛКИН
В программе: Гершвин, Вайль, Пьяццолла
|
5
Четверг
14.00
|
Бетховен. Фортепианная музыка
Играют педагоги фортепианного факультета
Цикл из 3-х концертов: Концерт второй
Екатерина ЛЕДЕНЕВА, Александр ФОМЕНКО, Яков КАЦНЕЛЬСОН
Дмитрий КАПРИН, Эльмар ГАСАНОВ, Алексей ЧЕРНОВ
В программе: Бетховен
|
5
Четверг
19.00
|
Новогоднее Штраус-гала
Вальсы, польки, мелодии из оперетт
Государственный Квартет имени П.И. Чайковского
|
6
Пятница
15.00
А
|
Рождественская сказка «Орган, Дудук и Саксофон»
|
6
Пятница
19.00
|
Джазовый экспромт
Московское трио «Элегия»
Владимир НИКОНОВ (скрипка)
Олег БУГАЕВ (виолончель)
Ирина НИКОНОВА (фортепиано)
В концерте принимают участие –
Рустем КУДОЯРОВ (фортепиано)
Наталья БЕЛОКОЛЕНКО-КАРГИНА (флейта)
Ирина СУХАНОВА (сопрано)
Александр ГЛАДКОВ (баритон)
В программе: Копленд, Цфасман, Кемпферт, Юманс, Кларк,
Миллер, Шокер, Боллинг, Гершвин – Цфасман, Гершвин –
Фролов, Керн – Фролов, Мендел, Фролов, Бернстайн, Джоплин
|
7
Суббота
14.00
|
Бетховен. Фортепианная музыка
Играют педагоги фортепианного факультета
Цикл из 3-х концертов: Концерт третий
Сергей ВОРОНОВ, Даниил КОПЫЛОВ, Кирилл КАШУНИН
Сергей ТЕРЕХОВ, Рувим ОСТРОВСКИЙ
В программе: Бетховен
|
7
Суббота
19.00
|
«Магия танго. Астор Пьяццолла и Ришар Гальяно»
Михаил ШОСТАК (аккордеон), Юлия ПОКРОВСКАЯ (скрипка)
Игорь ПОЛТАВЦЕВ (фортепиано), Георгий ЧЕРНЯЕВ (виолончель)
Наталья БЕЛОКОЛЕНКО-КАРГИНА (флейта)
Максим МАКАГОНОВ (контрабас)
|
8
Воскресенье
14.00
|
«Рождество с органом»
Камерный оркестр «Kremlin»
Дирижёр – Миша РАХЛЕВСКИЙ
Камерный хор Музыкального училища имени Гнесиных
РАМ им. Гнесиных
Дирижёр – Пётр САВИНКОВ
Гарри ЕПРИКЯН (орган)
Алексей САВИНКОВ (гобой)
Козина ЕЛИЗАВЕТА (арфа)
Екатерина ЛЕОНОВА (сопрано)
Надежда ЗЕЛЕНКОВА (меццо-сопрано)
Артём ВОЛКОВ (тенор)
Владимир АВТОМОНОВ (баритон)
В программе: Бах, Гендель, Корелли, Сен-Санс
|
8
Воскресенье
19.00
|
«Блестящий дивертисмент оперных шедевров»
Ирина АЛЯБЬЕВА, Виктория НОСОВСКАЯ
Лариса ГОЛДОБИНА, Ирина СУХАНОВА (сопрано)
Ольга СИДОРЕНКО (меццо-сопрано), Сергей БОРЗОВ (тенор)
Леонид БАХТАЛИН (баритон)
Илья УШУЛЛУ, Александр ФОМИН, Николай КРЫЛОВ (бас)
Партия фортепиано –
Надежда АСТАПЕНКОВА, Виталий МАТВЕЕВ
В концерте принимает участие –
Ирина ПАВЛИХИНА (скрипка)
В программе: знаменитые оперные арии, дуэты, терцеты, сцены из опер Верди, Моцарта, Беллини, Доницетти, Пуччини, Чайковского, Глинки и др.
|
9
Понедельник
19.00
|
Абонемент №16
«К 85-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА ДОРЕНСКОГО»
Александр ШТАРКМАН, Максим КИНАСОВ (фортепиано)
В программе: Моцарт, Шуман, Стравинский, Бах – Зилоти, Мусоргский
|
10
Вторник
19.00
|
Абонемент №24
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл I
Борис ПЕТРУШАНСКИЙ (фортепиано), Италия
В программе: Моцарт, Бетховен
|
11
Среда
19.00
|
Абонемент №30
«АКАДЕМИЯ ДЖАЗА»
Даниил КРАМЕР (фортепиано)
|
12
Четверг
19.00
|
Кафедра органа и клавесина
Памяти О.Г. Янченко
|
13
Пятница
19.00
|
Абонемент № 41
«ОПЕРНЫЕ ДИВЫ»
Елена ЗЕЛЕНСКАЯ (сопрано)
Елена САВЕЛЬЕВА (фортепиано)
В программе: Бах, Пёрселл, Шуман, Дворжак
|
14
Суббота
19.00
|
Абонемент №37
«МОЦАРТ. ВСЕ СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ»
Концерт II
К 260-летию со дня рождения В.А. Моцарта
Камерный оркестр «Musica Viva»
Дирижёр — Александр РУДИН
Александр ВИННИЦКИЙ (скрипка)
В концерте принимают участие –
Михаил БЕРЕЗНИЦКИЙ (альт), Мария УСПЕНСКАЯ (клавесин)
В программе: Моцарт
|
15
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №32
«СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО»
Цикл I
Граф МУРЖА (скрипка)
В программе: Паганини
|
16
Понедельник
19.00
|
Абонемент №34
«СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО»
Цикл III
Алексей ЛУНДИН (скрипка), Наталия ТРУЛЛЬ (фортепиано)
В программе: Моцарт, Бетховен, Прокофьев
|
17
Вторник
19.00
|
Абонемент №25
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл II
Алексей ЧЕРНОВ (фортепиано)
В программе: Рахманинов
|
18
Среда
19.00
|
Абонемент № 39
«КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ»
Цикл III
Ксения АПАЛЬКО (фортепиано)
Квартет солистов Камерного оркестра «Солисты Москвы»:
Кирилл КРАВЦОВ (I скрипка), Артем КОТОВ (II скрипка)
Андрей УСОВ (альт), Алексей ТОЛСТОВ (виолончель)
В программе: Равель, Франк
|
19
Четверг
19.00
|
Абонемент № 42
«ДВА РОЯЛЯ»
Наталья ВЛАСЕНКО, Олег СТЕПАНОВ
В программе: Лист, Гаврилин, Прокофьев – Плетнев
|
20
Пятница
19.00
|
Абонемент №15
«ВИОЛОНЧЕЛИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«Виолончельная миниатюра от эпохи барокко до наших дней»
Кирилл РОДИН (виолончель)
Николай ГРИГОРОВ (орган, фортепиано)
Александр ПОКИДЧЕНКО (фортепиано)
В программе: Бах, Альбинони, Гендель, Паганини, Форе, Шуберт,
Шопен, Поппер, Чайковский, Брух, Гершвин, Шостакович, Легран, Пьяццолла, Щедрин, Кнайфель, Асламазян
|
21
Суббота
19.00
|
Абонемент №17
«МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ И УЧЕНИКИ»
Сергей КУДРЯКОВ (фортепиано)
В программе: Бетховен, Шопен
|
22
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №20
«ОРГАННАЯ АКАДЕМИЯ»
К Юбилею профессора А.А. Паршина
Алексей ШЕВЧЕНКО (орган)
В программе: Вивальди — Бах, Бах, Моцарт, Верман
Духовная музыка для хора и органа
Марина ОМЕЛЬЧЕНКО (орган)
Вокальный ансамбль собора
Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
«Ex Oriente Lux»
Дирижёр — Анастасия БОНДАРЕВА
В программе: Бах, Букстехуде, Гендель, де Виктория, Йон, Свиридов, Уайтакр, Раттер, Лауридсен, Янг; традиционные западноевропейские колядки
|
23
Понедельник
19.00
|
Камерный вечер
Сергей ГИРШЕНКО (скрипка)
Партия фортепиано – Анна ФАУСТОВА
Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано)
Анна ЯНЧИШИНА (скрипка)
Фёдор БЕЛУГИН (альт)
Борис АНДРИАНОВ (виолончель)
В программе: Моцарт, Штраус, Элгар
|
24
Вторник
19.00
|
Музыкальный фестиваль «ЭСТАФЕТА ВЕРЫ»
Дарья ПЕТРОВА, Максим ФИЛИППОВ (фортепиано)
|
25
Среда
19.00
|
Вокальный вечер
Олег КУЛЬКО (тенор)
Партия фортепиано – Марина АГАФОННИКОВА
В программе: Верди, Пуччини, Чилеа, Джордано, Масканьи, Леонкавалло
|
26
Четверг
19.00
|
Праздник кларнета
К 80-летию Р.О. Багдасаряна
|
27
Пятница
19.00
|
Абонемент №40
«АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ»
К 125-летию со дня рождения
Цикл I
Новый русский квартет:
Юлия ИГОНИНА (I скрипка), Елена ХАРИТОНОВА (II скрипка)
Михаил РУДОЙ (альт), Алексей СТЕБЛЁВ (виолончель)
В программе: Прокофьев, Барбер, Яначек
|
28
Суббота
19.00
|
Абонемент №31
«ДЖАЗ-ТРИО ГРИГОРИЯ ФАЙНА»
«Джазовая дуэль»
Григорий ФАЙН (фортепиано)
Владимир ЧЕРНИЦЫН (контрабас)
Юрий ПРОПАЛОВ (ударные)
Гости программы – звезды российского джаза
В программе: Гершвин, Портер, Хьюзен, Манчини, Керн, Роджерс, Берлин, Мерсер
|
29
Воскресенье
19.00
|
Абонемент № 21
«ОРГАН +»
«Орган плюс саксофон»
Олеся КРАВЧЕНКО (орган), Сергей ГОВОРОВ (саксофон)
В программе: Бедар, Крестон, де Лионкур, Болком, Уитборн,
Равель
|
31
Вторник
19.00
А
|
Москонцерт
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
|
2
Понедельник
11.00
13.00
15.00
А
|
Рождественские детские представления
|
2
Понедельник
19.00
|
Вечер романтической музыки
Владимир ЮРЫГИН-КЛЕВКЕ, Элеонора КАРПУХОВА (фортепиано)
Ирина СОЛОМАТИНА-ТИССО (сопрано), Швейцария
Анастасия ЮРГЕНСОН (художественное слово)
В концерте принимают участие –
Ирина ЯГУДИНА (флейта)
Рузалия КАСИМОВА (кларнет)
Елена ТАРОСЯН (скрипка)
Иван НАБОРЩИКОВ (скрипка)
Анна ГЕРМАН (альт)
Мария КУДРЯВЦЕВА (виолончель)
Виталий УШЕНИН (контрабас)
Елисей ДРЕГАЛИН (ударные)
В программе: Шуберт, Сен-Санс
|
3
Вторник
11.00
13.00
15.00
А
|
Рождественские детские представления
|
3
Вторник
19.00
|
Новогодняя феерия
Камерный концерт жанровых и танцевальных пьес
Татьяна БАРСУКОВА (сопрано)
Дарья КУПЦОВА (скрипка)
Эмин МАРТИРОСЯН (виолончель)
Дмитрий АНДРЕЕВ (гитара)
В программе: Хартманн, Гуно, Делиб, Равель, Гранадос, Кассадо, де Фалья, Торроба, Лакалье, Тольдра, Боллинг, Пьяццола, Чайковский, Поплянова
|
4
Среда
11.00
13.00
15.00
А
|
Рождественские детские представления
|
4
Среда
19.00
А
|
Новогодний маскарад
В программе: любимые мелодии из популярных оперетт, мюзиклов, сарсуэл
|
5
Четверг
14.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора А.В. БОБРОВСКОГО (альт)
|
5
Четверг
19.00
|
Вокальный вечер
Чингис АЮШЕЕВ (тенор)
Марина БЕЛОУСОВА (фортепиано)
В концерте принимает участие –
Елена АЮШЕЕВА (сопрано)
В программе: Рахманинов, Свиридов; русские и бурятские народные песни
|
6
Пятница
14.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора П.Т. НЕРСЕСЬЯНА (фортепиано)
|
6
Пятница
19.00
А
|
«Антонио Вивальди. Золотые страницы»
Ансамбль «Laudes»:
Татьяна ГУСЕЛЬНИКОВА (клавесин), Сергей НАЗАРОВ (флейта)
Елена ХАРИТОНОВА (скрипка), Ирина ПАВЛИХИНА (скрипка)
Сергей ПОЛТАВСКИЙ (альт), Сергей КОНДАКОВ (фагот)
В концерте принимают участие –
Виктория НОСОВСКАЯ (сопрано)
Елена ЛОПУХИНА (меццо-сопрано)
Василий МАТВЕЕВ (тенор)
Илья УШУЛЛУ (бас)
В программе: Вивальди – Фрагменты из «Рождественской симфонии»
Рождественский мотет «Laudate Dominum de Coelit»
Духовные арии из кантаты «Gloria»
|
7
Суббота
11.00
13.00
15.00
А
|
Рождественские детские представления
|
7
Суббота
19.00
А
|
Новогодний дивертисмент
«Частушки в стиле jazz»
Ансамбль народных инструментов:
Александр ЦЫГАНКОВ (домра)
Валерий ЗАЖИГИН (балалайка)
Лариса ГОТЛИБ (фортепиано)
Ирина ШЕВЧЕНКО (клавишные гусли, фортепиано)
В программе: Россини, П. Сарасате, Ф. Мендельсон, Н. Паганини. Оригинальные джазовые транскрипции классической и народной музыки
|
8
Воскресенье
12.00
|
Абонемент № 60
«ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ И ИХ ВЕЛИКИЕ ПОКРОВИТЕЛИ»
«Князь Эстергази и Йозеф Гайдн»
Ансамбль «Musica tempora» п/у Дарьи БОРКОВСКОЙ:
Мария УСПЕНСКАЯ, Елизавета МИЛЛЕР, Дарья БОРКОВСКАЯ
Ольга ГРЕЧКО, Мария БАТОВА, Софья РЕШЕТНИКОВА
Александра ДЯГИЛЕВА, Мария ЗАЙЧИКОВА, Дарья САВАТЕЕВА
Анастасия АКИНФИНА, Ольга СТАДНЮК, Александра ТАМБОВЦЕВА
Даниил БОГОМОЛОВ, Глеб ХОХЛОВ, Томаш РИТТЕР
Ведущий — Максим ЯКИМОВ
В программе: Гайдн, Галуппи, Дж. Сарти, Д. Чимароза, В. Манфредини
|
8
Воскресенье
14.00
А
|
Хор «Благовест»
|
8
Воскресенье
19.00
А
|
Кабаре «Дежа вю»
Ансамбль «La Campanella»
Руководитель – Светлана ШЕВЕЛЕВА
Валери де ТРУА (сопрано)
Ярослав ЗДОРОВ (контртенор)
Ирина ВОЙНО (степ)
Постановка старинных танцев – Наталия КАЙДАНОВСКАЯ
В программе: вокальные миниатюры эпохи Ренессанса, арии из старинных опер, песни из репертуара Марлен Дитрих, Дины Дурбин, Эдит Пиаф, Батыра Закирова, музыка из кинофильмов
|
10
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт памяти Игоря Александровича Фролова
|
12
Четверг
19.00
|
Камерный вечер
Квартет имени Давида Ойстраха:
В концерте принимает участие –
Даниил АВСТРИХ (скрипка, альт)
В программе: Чайковский, Паганини, Брамс
|
14
Суббота
14.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Ю.А. ТКАНОВА (альт)
|
14
Суббота
19.00
|
Шедевры русской музыки
«От Глинки до Рахманинова»
Карен КОРНИЕНКО (фортепиано)
В программе: Глинка, священномученик митрополит Серафим (Чичагов), Лядов,
Чайковский – Корниенко, Рахманинов - Корниенко
|
15
Воскресенье
12.00
|
Абонемент №41
«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ»
«Путешествие дирижёрской палочки»
Московский юношеский камерный оркестр
Дирижёр – Даяна ГОФМАН
Степан ЯКОВИЧ (скрипка)
Фортепианный дуэт:
Ирина СИЛИВАНОВА, Максим ПУРЫЖИНСКИЙ
В программе: Вивальди, Сен-Санс
|
16
Понедельник
19.00
|
«Happy New Music!»
Ансамбль солистов «Студия новой музыки»
|
17
Вторник
19.00
|
«Классика и современность»
Цикл концертов. Вечер V
Анна САЗОНОВА (скрипка)
Екатерина ДОСИНА, Дмитрий ЧЕГЛАКОВ (виолончель)
Степан КУЗЬМИНЫХ (фагот)
Нина ГВАМИЧАВА (арфа)
Сергей ЖУРАВЕЛЬ (флейта)
Сергей СТРИЩЕНКО (кларнет)
Вера АЛМАЗОВА, Сергей ГОЛУБКОВ, Мария ОРЛОВА (фортепиано)
Григорий КРОТЕНКО (контрабас)
В программе: Глинка, Аренский, Леман, Кикта, Кобляков
|
19
Четверг
19.00
|
Международный фестиваль «ГАЛАНТНЫЕ ПРАЗДНЕСТВА»
«Классный вечер в Рахманиновском»
Мария УСПЕНСКАЯ, Анна КАРПЕНКО
Анна КУЧИНА, Анастасия АКИНФИНА (клавесин)
Екатерина ПИТЕЛИНА, Марина ВОЛКОВА (траверс-флейта)
Татьяна ФЕДЯКОВА (виола да гамба)
Филипп НОДЕЛЬ (барочный гобой)
Ансамбль «La Villa Barocca»
Студенты ФИСИИ, учащиеся МССМШ им. Гнесиных
В программе: Куперен, Леклер, Вёлфль, Скарлатти, Бёрд, Бах
|
20
Пятница
19.00
|
Абонемент № 46
«БЕТХОВЕН. ВСЕ СОНАТЫ НА ИСТОРИЧЕСКИХ КЛАВИРАХ»
Цикл из 6-ти концертов
Концерт II: Бетховен
Ольга МАРТЫНОВА, Мария УСПЕНСКАЯ
Алексей ШЕВЧЕНКО (хаммерклавир)
|
21
Суббота
10.00
А
|
Фестиваль-конкурс хоровой музыки
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ»
|
21
Суббота
19.00
|
Абонемент №44
«ГЕОРГ ФИЛИПП ТЕЛЕМАН (1681-1767)»
К 250-летию со дня смерти Г.Ф. Телемана
«Tafelmusik» («Застольная музыка»). Часть I
Ансамбль «Les Moscovites»
Олег ХУДЯКОВ, Ольга ИВУШЕЙКОВА (траверс-флейта)
Филипп НОДЕЛЬ (барочный гобой)
Светлана РАМАЗАНОВА, Татьяна ФЕДЯКОВА (барочная скрипка)
Андрей СПИРИДОНОВ (барочная виолончель)
|
22
Воскресенье
14.00
|
Международный Благотворительный Фонд
Владимира Спивакова представляет
Концерт юных музыкантов – стипендиатов Фонда
|
23
Понедельник
19.00
|
Кафедра междисциплинарных специализаций музыковедов
«Театральные жанры в русской музыке начала ХХ века»
Ансамбль «ХХ век»
Руководитель – Мария ХОДИНА
Елена ЗОЛОТОВА (сопрано), Мария ШТЕПЕНКО (флейта)
Анастасия ТАБАНКОВА (гобой), Валентин АЗАРЕНКОВ (кларнет)
Андрей ТЕРЁХИН (фагот), Даниил ЕКИМОВСКИЙ (фортепиано)
Ольга ЗВОНАРЕВА (фортепиано), Мария ХОДИНА (скрипка)
Мария МАРГОРИНА (скрипка), Вячеслав ГРЕБЕННИКОВ (альт)
Надежда ГРЕБЕННИКОВА (виолончель)
Сергей МУРЫГИН (контрабас)
Дирижёр – Михаил ЕГИАЗАРЬЯН
В программе: Рославец, Мосолов, Лурье, Матюшин, Протопопов,
Кенель, Стравинский, Прокофьев
|
24
Вторник
19.00
|
«Cornoмагия»
Оливье ПИКОН (валторна, натуральная валторна), Франция
Юрий МАЙЛЕ (валторна), Швейцария – Италия
Валерий ЖАВОРОНКОВ, Алексей СЕРОВ, Герман БУШУЕВ
Арсений САМСОНОВ, Сергей ВАСЬКОВИЧ (валторна)
Аркадий ШИЛКЛОПЕР (валторна, альпийский рог, corno di caccia)
В концерте принимают участие –
Валерий ПОПОВ (фагот), Сергей ГИРШЕНКО (скрипка)
Александр РУДИН (виолончель), Нина КУПРИЯНОВА (арфа)
Ксения АПАЛЬКО, Эмин МАРТИРОСЯН (фортепиано)
Антон ХЛЫНОВ (альт), Пауль СУССЬ (виолончель)
Рустем ШАГИМАРДАНОВ (контрабас)
В программе: Гайдн, Моцарт, Шуман, Глинка, Пахмутова, Кикта
|
25
Среда
19.00
|
И.С. Бах
Татьяна ЗЕНАИШВИЛИ (клавесин)
|
26
Четверг
19.00
|
Сонатный вечер
Михаил ГОТСДИНЕР (скрипка)
Илья ГОТСДИНЕР (фортепиано)
В программе: Моцарт, Бетховен, Дебюсси
|
27
Пятница
19.00
|
«Музыкальный круг Кабалевского»
В программе: Мусоргский, Скрябин, Кабалевский, Прокофьев
|
28
Суббота
14.00
А
|
«Сказки с органом»
|
28
Суббота
19.00
|
Камерный вечер
Святослав МОРОЗ (скрипка)
Дмитрий ВИННИК (фортепиано)
Ольга ДЬЯЧКОВСКАЯ (сопрано)
|
29
Воскресенье
10.00
А
|
Фестиваль-конкурс хоровой музыки
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ»
|
29
Воскресенье
19.00
А
|
Хор «Благозвонница»
|
30
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс доцента Р.Г. БАЛАШОВА (альт)
|
31
Вторник
19.00
|
Фортепианный вечер
Елена ЛЕЛИДИС (фортепиано)
В программе: Клементи, Бетховен, Шуман, Скрябин, Рахманинов
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ имени Н.Я. МЯСКОВСКОГО
|
2
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Анна ЗАЙЧЕНКО (фортепиано)
Руководитель – профессор М.В. Филиппов
|
3
Вторник
14.00
Цена билета 100 р.
|
Ван Сян Ци (фортепиано)
Руководитель – профессор Н.В. Трулль
Чан И Суань (фортепиано)
Руководитель – профессор М.С. Петухов
|
3
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Хуан Синь Пэй (фортепиано)
Руководитель – профессор И.В. Осипова
|
4
Среда
19.00
|
Камерный вечер
Станислава БАЧКОВСКИЙ (фортепиано)
В концерте принимают участие –
Лариса БАЧКОВСКАЯ (фортепиано)
Тамара Гарелик (художественное чтение)
В программе: Самонов, Моцарт, Шопен, Рахманинов
|
5
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Алина СМИРНОВА (фортепиано)
Руководитель – профессор И.В. Кирилловой
|
6
Пятница
14.00
Цена билета 100 р.
|
Чжао Ян (фортепиано)
Руководитель – доцент П.В. Федотова
|
6
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Василий ЗАБОЛОТНИЙ (фортепиано)
Руководитель – профессор Е.И. Кузнецова
|
7
Суббота
19.00
|
Вечер вокальной музыки
К 110-летию со дня рождения Д. Шостаковича
Мария РЯДЧИКОВА (меццо-сопрано)
Партия фортепиано – Елена ИЛЬИНА
В концерте принимают участие –
Юрий НОВОДВОРСКИЙ (баритон),
Леонид ИЛЬИН (кларнет)
Юлия ГЕТАЛЛО (фортепиано)
В программе: Мусоргский, Шостакович
|
8
Воскресенье
19.00
|
«Посвящение... Морис Равель»
Анна САВКИНА (скрипка)
Дмитрий КАЛАШНИКОВ (фортепиано)
Елизавета ЛЕОНОВА (скрипка)
Надежда ГЕРАСИМОВА (альт)
Борис ЖИЛИНСКИЙ (виолончель)
В программе: Равель
|
9
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Евангелия ДЕЛИЗОНАС (фортепиано)
Руководитель – профессор Л.В. Рощина
|
10
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс доцента Л.В. ШУБИНОЙ (альт)
|
11
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Классы профессора Ю.А. Башмета, доцента Р.Г. Балашова (альт)
|
12
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Екатерина ЧЕКЕНЁВА (фортепиано)
Руководитель – профессор Д.Г. Галынин
В концерте принимают участие –
Алина СМИРНОВА (фортепиано)
Моисей ЯКУБОВ (скрипка)
Арсений ЧУБАЧИН (виолончель)
|
13
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кристина АВАНЕСЯН (скрипка)
Руководитель – профессор А.Г. Богданян
|
15
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
Валерия СИДОРЕНКО (скрипка)
Руководитель – доцент Т.С. Беркуль
|
16
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Павел РОМАНЕНКО (альт)
Руководитель – профессор Ю.А. Башмет
|
17
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Евангелия ДЕЛИЗОНАС (фортепиано)
Руководитель – профессор Л.В. Рощина
В концерте принимает участие –
Эльмар ГАСАНОВ
В программе: Бах, Моцарт, Брамс, Шуберт, Рахманинов
|
18
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Глеб ХОХЛОВ (скрипка, «оркестр современной музыки»)
|
19
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Анна ЯНОВА (скрипка), Дарья ВОЛОБУЕВА (клавесин)
Август КРЕПАК (виолончель), Марина БЕЛОВА (лютня)
Руководитель – доцент О.А. Филиппова
|
20
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
«Встречи в музыкальной гостиной»
Ведущая – профессор И.А. СКВОРЦОВА
|
21
Суббота
14.00
|
«Большая музыка для маленьких»
|
21
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Анна АЛЕШИНА (арфа)
Руководитель – преподаватель С.В. Парамонова
|
22
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
Юлия КОРОЛЁВА (фортепиано), Валерия СИДОРЕНКО (скрипка)
Дарья ЗАБОЛЕВА (альт), Раббани АЛДАНГОР (виолончель)
Руководитель – профессор А.И. Рудин
|
23
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Ро Хюн Чжун (фортепиано)
Руководитель – профессор О.М. Жукова
|
24
Вторник
10.00
|
Школа концертмейстерского мастерства
|
24
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Елисей ДРЕГАЛИН (ударные)
Руководитель – профессор М.И. Пекарский
|
25
Среда
10.00
|
Школа концертмейстерского мастерства
|
26
Четверг
10.00
|
Школа концертмейстерского мастерства
|
26
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Раббани АЛДАНГОР (виолончель)
Руководитель – профессор А.Н. Селезнёв
|
27
Пятница
10.00
|
Школа концертмейстерского мастерства
|
27
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Дарья ЛЕБЕДЕВА (скрипка)
Руководители – доцент И.Б. Менькова, профессор Д.Г. Галынина
|
28
Суббота
10.00
|
Школа концертмейстерского мастерства
|
28
Суббота
19.00
|
Вечер камерной музыки
Наталия БЕЛЬСКАЯ (альт)
|
29
Воскресенье
10.00
|
Школа концертмейстерского мастерства
|
29
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
Диана КРИВЕНКО (флейта, «оркестр современной музыки»)
|
30
Понедельник
10.00
|
Школа концертмейстерского мастерства
|
30
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Тамара КУДЕЛИЧ (фортепиано)
Руководитель – профессор А.А. Вершинин
|
31
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Никита ХАБИН (фортепиано)
Руководитель – профессор М.С. Воскресенский