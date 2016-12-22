3 Вторник 14.00 Бетховен. Фортепианная музыка Играют педагоги фортепианного факультета Цикл из 3-х концертов: Концерт первый Полина ФЕДОТОВА, Татьяна ТИТОВА, Екатерина РИХТЕР Елена ЛЕЛИДИС, Софья ШВЕЦ, Сергей КУДРЯКОВ В программе: Бетховен

3 Вторник 19.00 Абонемент №39 «КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ» Цикл III Государственный квартет имени М.И. Глинки: Степан ЯКОВИЧ (I скрипка), Владислав БЕЗРУКОВ (II скрипка) Лев СЕРОВ (альт), Олег СМИРНОВ (виолончель) В концерте принимает участие – Павел НЕРСЕСЬЯН (фортепиано) В программе: Шостакович

4 Среда 14.00 А Большой Джазовый Оркестр п/у Петра Востокова В программе: Эллингтон – Стрэйхорн

4 Среда 19.00 «Джаз от истоков» Ансамбль «Music Брасс» Руководитель – Дмитрий БУЛКИН В программе: Гершвин, Вайль, Пьяццолла

5 Четверг 14.00 Бетховен. Фортепианная музыка Играют педагоги фортепианного факультета Цикл из 3-х концертов: Концерт второй Екатерина ЛЕДЕНЕВА, Александр ФОМЕНКО, Яков КАЦНЕЛЬСОН Дмитрий КАПРИН, Эльмар ГАСАНОВ, Алексей ЧЕРНОВ В программе: Бетховен

5 Четверг 19.00 Новогоднее Штраус-гала Вальсы, польки, мелодии из оперетт Государственный Квартет имени П.И. Чайковского

6 Пятница 15.00 А Рождественская сказка «Орган, Дудук и Саксофон»

6 Пятница 19.00 Джазовый экспромт Московское трио «Элегия» Владимир НИКОНОВ (скрипка) Олег БУГАЕВ (виолончель) Ирина НИКОНОВА (фортепиано) В концерте принимают участие – Рустем КУДОЯРОВ (фортепиано) Наталья БЕЛОКОЛЕНКО-КАРГИНА (флейта) Ирина СУХАНОВА (сопрано) Александр ГЛАДКОВ (баритон) В программе: Копленд, Цфасман, Кемпферт, Юманс, Кларк, Миллер, Шокер, Боллинг, Гершвин – Цфасман, Гершвин – Фролов, Керн – Фролов, Мендел, Фролов, Бернстайн, Джоплин

7 Суббота 14.00 Бетховен. Фортепианная музыка Играют педагоги фортепианного факультета Цикл из 3-х концертов: Концерт третий Сергей ВОРОНОВ, Даниил КОПЫЛОВ, Кирилл КАШУНИН Сергей ТЕРЕХОВ, Рувим ОСТРОВСКИЙ В программе: Бетховен

7 Суббота 19.00 «Магия танго. Астор Пьяццолла и Ришар Гальяно» Михаил ШОСТАК (аккордеон), Юлия ПОКРОВСКАЯ (скрипка) Игорь ПОЛТАВЦЕВ (фортепиано), Георгий ЧЕРНЯЕВ (виолончель) Наталья БЕЛОКОЛЕНКО-КАРГИНА (флейта) Максим МАКАГОНОВ (контрабас)

8 Воскресенье 14.00 «Рождество с органом» Камерный оркестр «Kremlin» Дирижёр – Миша РАХЛЕВСКИЙ Камерный хор Музыкального училища имени Гнесиных РАМ им. Гнесиных Дирижёр – Пётр САВИНКОВ Гарри ЕПРИКЯН (орган) Алексей САВИНКОВ (гобой) Козина ЕЛИЗАВЕТА (арфа) Екатерина ЛЕОНОВА (сопрано) Надежда ЗЕЛЕНКОВА (меццо-сопрано) Артём ВОЛКОВ (тенор) Владимир АВТОМОНОВ (баритон) В программе: Бах, Гендель, Корелли, Сен-Санс

8 Воскресенье 19.00 «Блестящий дивертисмент оперных шедевров» Ирина АЛЯБЬЕВА, Виктория НОСОВСКАЯ Лариса ГОЛДОБИНА, Ирина СУХАНОВА (сопрано) Ольга СИДОРЕНКО (меццо-сопрано), Сергей БОРЗОВ (тенор) Леонид БАХТАЛИН (баритон) Илья УШУЛЛУ, Александр ФОМИН, Николай КРЫЛОВ (бас) Партия фортепиано – Надежда АСТАПЕНКОВА, Виталий МАТВЕЕВ В концерте принимает участие – Ирина ПАВЛИХИНА (скрипка) В программе: знаменитые оперные арии, дуэты, терцеты, сцены из опер Верди, Моцарта, Беллини, Доницетти, Пуччини, Чайковского, Глинки и др.

9 Понедельник 19.00 Абонемент №16 «К 85-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА ДОРЕНСКОГО» Александр ШТАРКМАН, Максим КИНАСОВ (фортепиано) В программе: Моцарт, Шуман, Стравинский, Бах – Зилоти, Мусоргский

10 Вторник 19.00 Абонемент №24 «ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» Цикл I Борис ПЕТРУШАНСКИЙ (фортепиано), Италия В программе: Моцарт, Бетховен

11 Среда 19.00 Абонемент №30 «АКАДЕМИЯ ДЖАЗА» Даниил КРАМЕР (фортепиано)

12 Четверг 19.00 Кафедра органа и клавесина Памяти О.Г. Янченко

13 Пятница 19.00 Абонемент № 41 «ОПЕРНЫЕ ДИВЫ» Елена ЗЕЛЕНСКАЯ (сопрано) Елена САВЕЛЬЕВА (фортепиано) В программе: Бах, Пёрселл, Шуман, Дворжак

14 Суббота 19.00 Абонемент №37 «МОЦАРТ. ВСЕ СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ» Концерт II К 260-летию со дня рождения В.А. Моцарта Камерный оркестр «Musica Viva» Дирижёр — Александр РУДИН Александр ВИННИЦКИЙ (скрипка) В концерте принимают участие – Михаил БЕРЕЗНИЦКИЙ (альт), Мария УСПЕНСКАЯ (клавесин) В программе: Моцарт

15 Воскресенье 19.00 Абонемент №32 «СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО» Цикл I Граф МУРЖА (скрипка) В программе: Паганини

16 Понедельник 19.00 Абонемент №34 «СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО» Цикл III Алексей ЛУНДИН (скрипка), Наталия ТРУЛЛЬ (фортепиано) В программе: Моцарт, Бетховен, Прокофьев

17 Вторник 19.00 Абонемент №25 «ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» Цикл II Алексей ЧЕРНОВ (фортепиано) В программе: Рахманинов

18 Среда 19.00 Абонемент № 39 «КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ» Цикл III Ксения АПАЛЬКО (фортепиано) Квартет солистов Камерного оркестра «Солисты Москвы»: Кирилл КРАВЦОВ (I скрипка), Артем КОТОВ (II скрипка) Андрей УСОВ (альт), Алексей ТОЛСТОВ (виолончель) В программе: Равель, Франк

19 Четверг 19.00 Абонемент № 42 «ДВА РОЯЛЯ» Наталья ВЛАСЕНКО, Олег СТЕПАНОВ В программе: Лист, Гаврилин, Прокофьев – Плетнев

20 Пятница 19.00 Абонемент №15 «ВИОЛОНЧЕЛИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

имени П.И. ЧАЙКОВСКОГО» «Виолончельная миниатюра от эпохи барокко до наших дней» Кирилл РОДИН (виолончель) Николай ГРИГОРОВ (орган, фортепиано) Александр ПОКИДЧЕНКО (фортепиано) В программе: Бах, Альбинони, Гендель, Паганини, Форе, Шуберт, Шопен, Поппер, Чайковский, Брух, Гершвин, Шостакович, Легран, Пьяццолла, Щедрин, Кнайфель, Асламазян

21 Суббота 19.00 Абонемент №17 «МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ И УЧЕНИКИ» Сергей КУДРЯКОВ (фортепиано) В программе: Бетховен, Шопен

22 Воскресенье 19.00 Абонемент №20 «ОРГАННАЯ АКАДЕМИЯ» К Юбилею профессора А.А. Паршина Алексей ШЕВЧЕНКО (орган) В программе: Вивальди — Бах, Бах, Моцарт, Верман Духовная музыка для хора и органа Марина ОМЕЛЬЧЕНКО (орган) Вокальный ансамбль собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии «Ex Oriente Lux» Дирижёр — Анастасия БОНДАРЕВА В программе: Бах, Букстехуде, Гендель, де Виктория, Йон, Свиридов, Уайтакр, Раттер, Лауридсен, Янг; традиционные западноевропейские колядки

23 Понедельник 19.00 Камерный вечер Сергей ГИРШЕНКО (скрипка) Партия фортепиано – Анна ФАУСТОВА Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано) Анна ЯНЧИШИНА (скрипка) Фёдор БЕЛУГИН (альт) Борис АНДРИАНОВ (виолончель) В программе: Моцарт, Штраус, Элгар

24 Вторник 19.00 Музыкальный фестиваль «ЭСТАФЕТА ВЕРЫ» Дарья ПЕТРОВА, Максим ФИЛИППОВ (фортепиано)

25 Среда 19.00 Вокальный вечер Олег КУЛЬКО (тенор) Партия фортепиано – Марина АГАФОННИКОВА В программе: Верди, Пуччини, Чилеа, Джордано, Масканьи, Леонкавалло

26 Четверг 19.00 Праздник кларнета К 80-летию Р.О. Багдасаряна

27 Пятница 19.00 Абонемент №40 «АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ»

Сергей ПРОКОФЬЕВ К 125-летию со дня рождения Цикл I Новый русский квартет: Юлия ИГОНИНА (I скрипка), Елена ХАРИТОНОВА (II скрипка) Михаил РУДОЙ (альт), Алексей СТЕБЛЁВ (виолончель) В программе: Прокофьев, Барбер, Яначек

28 Суббота 19.00 Абонемент №31 «ДЖАЗ-ТРИО ГРИГОРИЯ ФАЙНА» «Джазовая дуэль» Григорий ФАЙН (фортепиано) Владимир ЧЕРНИЦЫН (контрабас) Юрий ПРОПАЛОВ (ударные) Гости программы – звезды российского джаза В программе: Гершвин, Портер, Хьюзен, Манчини, Керн, Роджерс, Берлин, Мерсер

29 Воскресенье 19.00 Абонемент № 21 «ОРГАН +» «Орган плюс саксофон» Олеся КРАВЧЕНКО (орган), Сергей ГОВОРОВ (саксофон) В программе: Бедар, Крестон, де Лионкур, Болком, Уитборн, Равель