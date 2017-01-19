4 Суббота 14.00 Концерт в поддержку Благотворительной деятельности «Сохраним культуру вместе» Награждение почётными знаками «За поддержку культуры и искусства» Стипендиатов Благотворительных фондов и мастеров исполнительского искусства В концерте принимают участие – Александр НАУМЕНКО (бас) Юрий РОЗУМ (фортепиано) Евгений ПЕТРОВ (кларнет) Борислав СТРУЛЁВ (виолончель) Мария МАКЕЕВА (сопрано) Дарья КАРПЛЮК (домра) Елизавета АНТОНОВА (народный вокал) Полина СЕНАТУЛОВА (скрипка) Егор ОПАРИН (фортепиано) Камерный оркестр «Гнесинские виртуозы» Дирижёр – Михаил ХОХЛОВ Детский хор «Алые паруса» Руководитель – Елена ВОЛОДИНА

4 Суббота 19.00 Абонемент № 9 Камерный оркестр Московской консерватории К 55-летию коллектива Дирижёр — Феликс КОРОБОВ В программе: Моцарт

5 Воскресенье 14.00 А XVIII Московский детско-юношеский хоровой фестиваль «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ» Заключительный концерт

6 Понедельник 19.00 Карл Мария фон Вебер Фестиваль к 230-летию композитора Концертный симфонический оркестр Московской консерватории Валентин УРЮПИН (кларнет) Ольга ФИЛАТОВА (фортепиано) В программе: Вебер

7 Вторник 19.00 Абонемент № 8 Артисты органов А. Кавайе-Колля Совместно с Французским институтом при Посольстве Франции в России Даниэль РОТ (орган), Франция В программе: Видор, Сен-Санс, Франк, Бах, Рот, Вагнер

8 Среда 19.00 Никита МНДОЯНЦ (фортепиано) В программе: Бетховен, Прокофьев

9 Четверг 19.00 Открытие года И. Стравинского в Москве Концертный симфонический оркестр Московской консерватории Дирижёр – Владимир ЮРОВСКИЙ В программе: Стравинский, Римский-Корсаков

10 Пятница 19.00 К 90-летию со дня рождения М. Ростроповича Арсений ЧУБАЧИН (виолончель)

11 Суббота 19.00 А Dolce vita: Кино, танго и джаз! Такой разный джаз! Московский государственный академический симфонический оркестр п/у П. Когана Дирижёр – Феликс КОРОБОВ Пётр ЛАУЛ (фортепиано) В программе: Гершвин, Цфасман, Бернстайн, Копленд, Шостакович

12 Воскресенье 14.00 Оперный театр Московской консерватории Чайковский – «Евгений Онегин»

12 Воскресенье 19.00 А Симфонический оркестр финского радио

14 Вторник 19.00 А Праздничный концерт ко Дню Св.Валентина «Звёзды Мариинского театра» Наталья ПАВЛОВА (сопрано) Илья СЕЛИВАНОВ (тенор) Дирижёр – Ариф ДАДАШЕВ

17 Пятница 19.00 А Абонемент «Музыка для всех» Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского Дирижер – Леош СВАРОВСКИ, Чехия Андрей БАРАНОВ (скрипка) В программе: Сук, Дворжак

18 Суббота 14.00 А ДМШ имени Прокофьва Отчётный концерт учащихся

19 Воскресенье 14.00 Оперный театр Московской консерватории Чайковский – «Евгений Онегин»

19 Воскресенье 19.00 А Государственная академическая симфоническая капелла России Дирижёр — Дмитрий КРЮКОВ Максим АВЕРИН (художественное слово) В программе: Чайковский, Свиридов

20 Понедельник 19.00 Юбилейный вечер Ларисы Гергиевой Солисты Академии молодых певцов Мариинского театра

21 Вторник 19.00 ПЕРЕНОС С 20.09.2016 Абонемент №7 Людгер ЛОМАНН (орган), Германия В программе: Бах, Шуман, Гедике, Лист, Франк, Видор

23 Четверг 14.00 День российской армии в консерватории Праздничный концерт «Несокрушимая и легендарная…» Концертный оркестр Военного института (военных дирижёров) Военного университета Дирижёр – Михаил ТРУНОВ

23 Четверг 19.00 А Аида ГАРИФУЛЛИНА (сопрано) Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова Дирижёр – Йохан РИДЕР В программе: Чайковский, Римский-Корсаков, Верди, Пуччини

24 Пятница 14.00 Оперный театр Московской консерватории Пуччини – «Богема»

25 Суббота 19.00 А Любимые фортепианные концерты Московский государственный академический симфонический оркестр п/у Павла Когана Дирижёр — Василий ВАЛИТОВ Фредерик КЕМПФ (фортепиано) Сергей РЕДЬКИН (фортепиано) В программе: Шопен, Лист

26 Воскресенье 14.00 А А. Блоку посвящается…. Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества Дирижёр – Дмитрий ОРЛОВ В концерте принимают участие – Наталия ПОЛЯНИНОВА (сопрано) Роман УЛЫБИН (бас) В программе: Рахманинов, Скрябин, Буцко, Сивова

26 Воскресенье 19.00 Перенос с 28.11.2016 «Зимняя рапсодия» Концертный симфонический оркестр Московской консерватории Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН Михаил ТУРПАНОВ (фортепиано) Алексей МЕЛЬНИКОВ (фортепиано) Елена КОРЖЕНЕВИЧ (скрипка) В программе: Рахманинов, Энеску, Гершвин, Равель, Шабрие