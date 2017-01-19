МГК имени П.И. Чайковского приглашает на концерты в феврале
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
|
4
Суббота
14.00
|
Концерт в поддержку Благотворительной деятельности
«Сохраним культуру вместе»
Награждение почётными знаками «За поддержку культуры и искусства»
Стипендиатов Благотворительных фондов
и мастеров исполнительского искусства
В концерте принимают участие –
Александр НАУМЕНКО (бас)
Юрий РОЗУМ (фортепиано)
Евгений ПЕТРОВ (кларнет)
Борислав СТРУЛЁВ (виолончель)
Мария МАКЕЕВА (сопрано)
Дарья КАРПЛЮК (домра)
Елизавета АНТОНОВА (народный вокал)
Полина СЕНАТУЛОВА (скрипка)
Егор ОПАРИН (фортепиано)
Камерный оркестр «Гнесинские виртуозы»
Дирижёр – Михаил ХОХЛОВ
Детский хор «Алые паруса»
Руководитель – Елена ВОЛОДИНА
|
4
Суббота
19.00
|
Абонемент № 9
Камерный оркестр Московской консерватории
К 55-летию коллектива
Дирижёр — Феликс КОРОБОВ
В программе: Моцарт
|
5
Воскресенье
14.00
А
|
XVIII Московский детско-юношеский хоровой фестиваль
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ»
Заключительный концерт
|
6
Понедельник
19.00
|
Карл Мария фон Вебер
Фестиваль к 230-летию композитора
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории
Валентин УРЮПИН (кларнет)
Ольга ФИЛАТОВА (фортепиано)
В программе: Вебер
|
7
Вторник
19.00
|
Абонемент № 8
Артисты органов А. Кавайе-Колля
Совместно с Французским институтом при Посольстве Франции в России
Даниэль РОТ (орган), Франция
В программе: Видор, Сен-Санс, Франк, Бах, Рот, Вагнер
|
8
Среда
19.00
|
Никита МНДОЯНЦ (фортепиано)
В программе: Бетховен, Прокофьев
|
9
Четверг
19.00
|
Открытие года И. Стравинского в Москве
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Владимир ЮРОВСКИЙ
В программе: Стравинский, Римский-Корсаков
|
10
Пятница
19.00
|
К 90-летию со дня рождения М. Ростроповича
Арсений ЧУБАЧИН (виолончель)
|
11
Суббота
19.00
А
|
Dolce vita: Кино, танго и джаз!
Такой разный джаз!
Московский государственный академический симфонический оркестр п/у П. Когана
Дирижёр – Феликс КОРОБОВ
Пётр ЛАУЛ (фортепиано)
В программе: Гершвин, Цфасман, Бернстайн, Копленд, Шостакович
|
12
Воскресенье
14.00
|
Оперный театр Московской консерватории
Чайковский – «Евгений Онегин»
|
12
Воскресенье
19.00
А
|
Симфонический оркестр финского радио
|
14
Вторник
19.00
А
|
Праздничный концерт ко Дню Св.Валентина
«Звёзды Мариинского театра»
Наталья ПАВЛОВА (сопрано)
Илья СЕЛИВАНОВ (тенор)
Дирижёр – Ариф ДАДАШЕВ
|
17
Пятница
19.00
А
|
Абонемент «Музыка для всех»
Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского
Дирижер – Леош СВАРОВСКИ, Чехия
Андрей БАРАНОВ (скрипка)
В программе: Сук, Дворжак
|
18
Суббота
14.00
А
|
ДМШ имени Прокофьва
Отчётный концерт учащихся
|
19
Воскресенье
14.00
|
Оперный театр Московской консерватории
Чайковский – «Евгений Онегин»
|
19
Воскресенье
19.00
А
|
Государственная академическая симфоническая капелла России
Дирижёр — Дмитрий КРЮКОВ
Максим АВЕРИН (художественное слово)
В программе: Чайковский, Свиридов
|
20
Понедельник
19.00
|
Юбилейный вечер Ларисы Гергиевой
Солисты Академии молодых певцов Мариинского театра
|
21
Вторник
19.00
ПЕРЕНОС С 20.09.2016
|
Абонемент №7
Людгер ЛОМАНН (орган), Германия
В программе: Бах, Шуман, Гедике, Лист, Франк, Видор
|
23
Четверг
14.00
|
День российской армии в консерватории
Праздничный концерт «Несокрушимая и легендарная…»
Концертный оркестр Военного института (военных дирижёров)
Военного университета
Дирижёр – Михаил ТРУНОВ
|
23
Четверг
19.00
А
|
Аида ГАРИФУЛЛИНА (сопрано)
Государственный академический симфонический оркестр России
имени Е.Ф. Светланова
Дирижёр – Йохан РИДЕР
В программе: Чайковский, Римский-Корсаков, Верди, Пуччини
|
24
Пятница
14.00
|
Оперный театр Московской консерватории
Пуччини – «Богема»
|
25
Суббота
19.00
А
|
Любимые фортепианные концерты
Московский государственный академический симфонический оркестр
п/у Павла Когана
Дирижёр — Василий ВАЛИТОВ
Фредерик КЕМПФ (фортепиано)
Сергей РЕДЬКИН (фортепиано)
В программе: Шопен, Лист
|
26
Воскресенье
14.00
А
|
А. Блоку посвящается….
Московский государственный симфонический оркестр
для детей и юношества
Дирижёр – Дмитрий ОРЛОВ
В концерте принимают участие –
Наталия ПОЛЯНИНОВА (сопрано)
Роман УЛЫБИН (бас)
В программе: Рахманинов, Скрябин, Буцко, Сивова
|
26
Воскресенье
19.00
Перенос с 28.11.2016
|
«Зимняя рапсодия»
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН
Михаил ТУРПАНОВ (фортепиано)
Алексей МЕЛЬНИКОВ (фортепиано)
Елена КОРЖЕНЕВИЧ (скрипка)
В программе: Рахманинов, Энеску, Гершвин, Равель, Шабрие
|
28
Вторник
19.00
|
Абонемент № 3
Академический большой хор «Мастера хорового пения»
Дирижёр – Лев КОНТОРОВИЧ
В концерте принимают участие –
Екатерина МЕЧЕТИНА (фортепиано)
Василий ЛАДЮК (баритон)
В программе: Танеев, Рахманинов
МАЛЫЙ ЗАЛ
|
1
Среда
19.00
|
Карл Мария фон ВЕБЕР (1786-1826)
Фестиваль к 230-летию композитора
Фортепианные сонаты
Ольга ФИЛАТОВА, Денис БУРШТЕЙН
Мария АНИКИНА, Даниил САЯМОВ (фортепиано)
В программе: фон Вебер
|
2
Четверг
19.00
|
Вечер французской музыки
Артур АНСЕЛЬ (фортепиано), Франция
В программе: Ибер, Дютийе, Шопен
|
3
Пятница
19.00
|
Марк ВАРШАВСКИЙ (виолончель), Швейцария
Владимир СКАНАВИ (фортепиано)
В программе: Бетховен
|
4
Суббота
19.00
|
«Ave Maria»
Марина ШУТОВА (меццо-сопрано)
Алексей ШМИТОВ (орган)
В программе: Гендель, Бах, Бах – Гуно, Перголези, Вивальди, Росси, Керубини, Люцци, Россини, Сен-Санс, Райнбергер, Массне, Вьерн, Регер
|
5
Воскресенье
14.00
|
И.С. Бах и музыка ХХ века
Мария МОИСЕЕВА (орган)
Руководитель – доцент А.М. Шмитов
В концерте принимают участие:
Екатерина ПУШКАРЕНКО (гитара)
Мария АРИЯ (сопрано)
В программе: Бах, Персеваль, Рогриго, Гуриди, Шмитов, Бове, Кушнарёв
|
5
Воскресенье
19.00
А
|
Пётр ЛАУЛ
В программе. Бетховен
|
6
Понедельник
19.00
|
Вечер фортепианного факультета
К 145-летию А. Скрябина
|
7
Вторник
19.00
|
Абонемент №17 (сезон 2015 – 2016)
«СКРИПИЧНЫЕ ШКОЛЫ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»
Цикл I: Ю.И. Янкелевич (1909 – 1973)
Благотворительный фонд поддержки молодых скрипачей Ю.И. Янкелевича представляет…
Ирина БОЧКОВА, Владимир ИВАНОВ
Александр ТРОСТЯНСКИЙ, Граф МУРЖА
Степан ЯКОВИЧ, Алена ЧВЕРТОК
Родион ЗАМУРУЕВ, Лена СЕМЁНОВА, Елена КОРЖЕНЕВИЧ
|
8
Среда
19.00
А
|
Цикл «Европа в звуках органа»
Автор цикла и ведущая – Анастасия ЧЕРТОК (орган)
Наталья МУРАДЫМОВА (сопрано)
Дмитрий КОНДРАТКОВ (баритон)
Алексей ЛУНДИН (скрипка)
В программе: Брунс, Рейнбергер, Вивальди, Пёрселл, Барьер, Кампр
|
9
Четверг
19.00
А
|
«Кабалевский-фестиваль-2017»
|
10
Пятница
19.00
|
Абонемент №18
«ЭСТАФЕТА ВЕРЫ»
Андрей ЯРОШИНСКИЙ (фортепиано)
В программе: Бах – Бузони, Бах – Рахманинов, Рахманинов, Брамс
|
11
Суббота
19.00
|
Абонемент № 21
«ОРГАН +»
Гармония Сфер. Барокко и электроакустическая музыка
Анна ОРЛОВА (орган)
Сергей ПОЛТАВСКИЙ (альт, виола д’амур, электроника)
Наталья БЕРЕСЛАВЦЕВА (флейта, флейта-траверсо)
В программе: Корелли, Телеман, Бах, Давидсон, Мьюли, Кальдара, Саариахо,
Кинг, Вивальди
|
12
Воскресенье
14.00
А
|
МГУМИ им. Шопена
|
12
Воскресенье
19.00
|
Вечер скрипичной музыки
Ирина БОЧКОВА (скрипка)
Сергей ВОРОНОВ (фортепиано)
В концерте принимает участие –
Олег БУГАЕВ (виолончель)
В программе: Метнер, Шостакович – Цыганов, Аренский
|
13
Понедельник
19.00
|
Абонемент № 42
«ДВА РОЯЛЯ»
Алексей ЛЮБИМОВ, Алексей ЗУЕВ
В программе: Моцарт, Дебюсси, Стравинский
|
14
Вторник
19.00
|
Абонемент № 15
«ВИОЛОНЧЕЛИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА имени П.И. ЧАЙКОВСКОГО»
Давид ГЕРИНГАС (виолончель)
Иан ФАУНТЕЙН (фортепиано), Германия
В программе: Бах, Корильяно, Бетховен, Брамс
|
15
Среда
19.00
|
Абонемент №40
«АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ»
Цикл I. Все сонаты для фортепиано. Вечер I
Даниил САЯМОВ, Сергей КУЗНЕЦОВ
Евгений СТАРОДУБЦЕВ (фортепиано)
В программе: Прокофьев
|
16
Четверг
19.00
|
Вечер фортепианной музыки
Кирилл КАШУНИН (фортепиано)
В программе: Бетховен, Брамс
|
17
Пятница
19.00
|
Абонемент № 27
«ЭДУАРД ГРАЧ представляет…»
Айлен ПРИТЧИН (скрипка)
Юрий ФАВОРИН (фортепиано)
В программе: Дебюсси, Прокофьев, Энеску, Равель
|
18
Суббота
19.00
|
Абонемент №23
«КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ»
Цикл II: В.А. Моцарт, Д. Шостакович
К 110-летию со дня рождения Д.Д. Шостаковича
Государственный квартет имени А.П. Бородина:
Рубен АГАРОНЯН (I скрипка), Сергей ЛОМОВСКИЙ (II скрипка)
Игорь НАЙДИН (альт), Владимир БАЛЬШИН (виолончель)
В концерте принимает участие –
Андрей ПИСАРЕВ (фортепиано)
В программе: Моцарт, Шостакович
|
19
Воскресенье
14.00
Цена билета 100 р.
|
Класс ударных инструментов МГК
|
19
Воскресенье
19.00
|
Концерт памяти Елены Образцовой
Зураб СОТКИЛАВА (тенор)
Лауреаты Международного конкурса Елены Образцовой разных лет
|
20
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс доцента Д.В. ДИАНОВА (орган)
|
21
Вторник
19.00
|
Абонемент № 25
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл II
Александр БОНДУРЯНСКИЙ (фортепиано)
В концерте принимают участие –
Фортепианный дуэт:
Ирина СИЛИВАНОВА, Максим ПУРЫЖИНСКИЙ
Государственный квартет имени С.С. Прокофьева:
Ирина МЕНЬКОВА (скрипка), Елизавета ЯРЦЕВА (скрипка)
Екатерина МАРКОВА (альт), Ольга ГАЛОЧКИНА (виолончель)
Марат АВАНЕСЯН (кларнет)
В программе: Шуберт, Шуберт – Прокофьев, Прокофьев, Шуберт – Лист
|
22
Среда
19.00
|
Абонемент № 33
«СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО»
Цикл II
Владимир ИВАНОВ (скрипка)
Анна ТАМАРКИНА (фортепиано)
В программе: Бетховен, Шуберт, Франк
|
23
Четверг
14.00
Цена билета 100 р.
|
Класс доцента А.С. СЕМЕНОВА (орган)
|
23
Четверг
19.00
|
Абонемент № 17
«МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ И УЧЕНИКИ»
Юрий ФАВОРИН (фортепиано)
В программе: Бетховен, Фейнберг, Рахманинов
|
24
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра медных духовых инструментов
|
25
Суббота
19.00
|
Абонемент №16
«К 85-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА ДОРЕНСКОГО»
Андрей ПИСАРЕВ (фортепиано)
Надежда ПИСАРЕВА, Георгий ЧАИДЗЕ (фортепиано)
В программе: Шуберт, Шуман, Чайковский, Прокофьев
|
26
Воскресенье
19.00
|
Абонемент № 20
«ОРГАННАЯ АКАДЕМИЯ»
К юбилею профессора А.А. Паршина
Яна ЮДЕНКОВА (орган)
Хироко ИНОУЭ (орган)
Камерный оркестр Московской областной филармонии
«Инструментальная капелла»
Дирижёр – Вячеслав ВАЛЕЕВ
В программе: Бах, Вивальди – Вальтер, Дюпон, Гильман, Боэльман; музыка для органа с оркестром – Бах, Пуленк, Фуджикакэ
|
27
Понедельник
19.00
|
Абонемент №28
«Камерный хор Московской консерватории»
Романсы и песни. От классики до наших дней
Камерный хор Московской консерватории
Дирижёр – Александр СОЛОВЬЁВ
В концерте принимают участие –
Владимир БАЙКОВ (бас)
Сергей ПЛЮСНИН (баритон)
Этери БЕРИАШВИЛИ (джазовый вокал)
Светлана ШИЛОВА (меццо-сопрано)
Андрей ПИСАРЕВ (фортепиано)
В программе: Алябьев, Варламов, Мусоргский, Рахманинов, Чайковский, Бабаджанян, Бериашвили, Дубравин, Паулс, Свиридов
|
28
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора О.М. ЖУКОВОЙ (фортепиано)
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
|
1
Среда
19.00
|
Центр электро-акустической музыки
Ансамбль «Студия новой музыки»
В программе: Попов, Хубеев
|
2
Четверг
19.00
|
«Силуэты»
Фортепианный дуэт «Aventure Piano Duo»
Ада ГОРБУНОВА, Виталий ГАВРУК
В программе: Танеев, Аренский, Десятников, Равель, Андерсон
|
3
Пятница
19.00
|
Карл Мария фон Вебер (1786-1826)
Фестиваль к 230-летию композитора
Приношение К.М. фон Веберу
Вокальные шедевры
Дмитрий ХРОМОВ (баритон)
Константин СУЧКОВ (тенор)
Марта ДАНУСЕВИЧ (сопрано)
Екатерина ЯСИНСКАЯ (сопрано)
Партия фортепиано –
Валерия ПРОКОФЬЕВА, Наталья БЕЛЬКОВА, Анна ТРУШКОВА
В программе: Бетховен, Вебер, Шуберт, Доницетти
|
4
Суббота
14.00
А
|
Концерт иранской музыки
|
4
Суббота
19.00
|
Абонемент №44
«ГЕОРГ ФИЛИПП ТЕЛЕМАН (1681-1767)»
К 250-летию со дня смерти Г.Ф. Телемана
«Tafelmusik» («Застольная музыка»). Часть II
Ансамбль «Les Moscovites»
Светлана РАМАЗАНОВА, Татьяна ФЕДЯКОВА
Полина БАБИНКОВА (барочная скрипка)
Дарья ДЯГИЛЕВА, Марина ВОЛКОВА (траверс-флейта)
Филипп НОДЕЛЬ (барочный гобой)
Леонид ГУРЬЕВ (барочная труба)
Михаил ШИЛЕНКОВ (барочный фагот)
|
5
Воскресенье
14.00
|
Фортепианная музыка
Екатерина РИХТЕР
В программе: Дебюсси, Равель, Лигети, Прокофьев
|
6
Понедельник
19.00
|
Вечер фортепианной музыки
Игорь КОТЛЯРЕВСКИЙ
В программе: Шуман, Шопен, Скрябин
|
7
Вторник
19.00
|
ХХ век. Фантазии на тему
Ольга ГАЛОЧКИНА (виолончель), Мона ХАБА (фортепиано)
Олеся РОСТОВСКАЯ (терменвокс), Михаил ШТАНЬКО (гобой)
Государственный квартет имени С.С. ПРОКОФЬЕВА:
Ирина МЕНЬКОВА (I скрипка), Елизавета ЯРЦЕВА (II скрипка)
Екатерина МАРКОВА (альт), Ольга ГАЛОЧКИНА (виолончель)
В программе: Барбер, Хиндемит, Мартину, Штраус, Мийо, Гершвин
|
8
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Ансамбль солистов «Студия новой музыки»
|
9
Четверг
19.00
|
Вечер камерной музыки
Элеонора КАРПУХОВА (фортепиано)
Государственный квартет имени М.И. ГЛИНКИ:
Степан ЯКОВИЧ (I скрипка), Владислав БЕЗРУКОВ (II скрипка)
Лев СЕРОВ (альт), Олег СМИРНОВ (виолончель)
В программе: Рахманинов, Рафф
|
10
Пятница
19.00
|
Фортепианная музыка
Михаил ДУБОВ
|
11
Суббота
14.00
А
|
«Сказки с органом»
|
11
Суббота
19.00
|
Абонемент №54
«Фортепианные вечера»
Сергей ГЛАВАТСКИХ (фортепиано)
В программе: Шопен, Рахманинов, Чайковский – Плетнёв
|
12
Воскресенье
14.00
А
|
Хор «Благовест»
|
12
Воскресенье
19.00
|
Абонемент № 45
«БАРОЧНЫЙ КОНСОРТ «TEMPO RESTAURO»
Дирижёр – Мария МАКСИМЧУК
Сергей ВЛАСОВ (контратенор)
Ольга ЛУЦИВ-ТЕРНОВСКАЯ (сопрано)
Наталья ВЛАДИМИРСКАЯ (меццо-сопрано)
Томас БАУМ (тенор)
Елена ЕПИХИНА (сопрано)
Антон ЗАРАЕВ (баритон)
В программе: Шарпантье
|
13
Понедельник
19.00
|
Роберт ШУМАН (1810-1856)
«Frei Aber Einsam...»
Вечер I
Айлен ПРИТЧИН, Екатерина НАЗАРОВА (скрипка)
Валентин АЗАРЕНКОВ (кларнет), Назар КОЖУХАРЬ (альт)
Александр РУДИН, Евгений РУМЯНЦЕВ (виолончель)
Пётр АЙДУ, Павел ДОМБРОВСКИЙ (фортепиано)
|
14
Вторник
19.00
|
Абонемент № 56
«РАНДЕВУ С ДЖАЗОМ»
«Сюита сказок»
Александр ВЕРШИНИН (фортепиано)
Анна КОРОЛЕВА (саксофон, вокал)
Игорь ИВАНУШКИН (контрабас)
Пётр ИВШИН (ударные)
Камерный оркестр «Инструментальная капелла»
В программе: Вершинин
|
15
Среда
19.00
|
Роберт ШУМАН (1810-1856)
«Frei Aber Einsam...»
Вечер II
Айлен ПРИТЧИН, Екатерина НАЗАРОВА (скрипка)
Валентин АЗАРЕНКОВ (кларнет), Назар КОЖУХАРЬ (альт)
Александр РУДИН, Евгений РУМЯНЦЕВ (виолончель)
Пётр АЙДУ, Павел ДОМБРОВСКИЙ (фортепиано)
|
16
Четверг
19.00
|
Абонемент № 55
«ФОРТЕПИАННЫЕ ТРАНСКРИПЦИИ»
Полина ФЕДОТОВА (фортепиано)
В концерте принимает участие –
Екатерина АДАМОВА-МАЦЦЕИ (сопрано), Италия
В программе: Шуберт – Лист, Чайковский, Верди – Лист, Верди, Гуно – Лист
|
17
Пятница
19.00
|
Абонемент №58
«ВЕК БУЛЕЗА. PRO ET CONTRA»
Неоклассики и фольклористы
Ансамбль солистов «Студия новой музыки»
Дирижёр – Игорь ДРОНОВ
Алексей ЛЮБИМОВ (фортепиано), Станислав МАЛЫШЕВ (скрипка)
Никита АГАФОНОВ (кларнет), Марина РУБИНШТЕЙН (флейта)
«Rusquartet» в составе:
Ксения ГАМАРИС (I скрипка), Анна ЯНЧИШИНА (II скрипка)
В программе: Булез, Хиндемит, Стравинский, Барток, Лигети, Берио
|
18
Суббота
14.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт учащихся ДМШ при Академическом музыкальном училище при МГК
|
19
Воскресенье
12.00
|
Абонемент № 60
«ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ И ИХ ВЕЛИКИЕ ПОКРОВИТЕЛИ»
«Биографии в звуках»: И.С. Бах
Мария УСПЕНСКАЯ, Елизавета МИЛЛЕР
Дарья БОРКОВСКАЯ, Ольга ГРЕЧКО
Ансамбль «Musica tempora» п/у Дарьи БОРКОВСКОЙ
В программе: Бах; сочинения для клавесина соло и для ансамблей различных состава композиторов-современников: Маттезон, Телеманн, Кирнбергер, Маршанн, Муффат
|
19
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №44
«ГЕОРГ ФИЛИПП ТЕЛЕМАН (1681-1767)»
К 250-летию со дня смерти Г.Ф. Телемана
«Tafelmusik» («Застольная музыка»). Часть III
Ансамбль «Les Moscovites»
Светлана РАМАЗАНОВА, Варвара ИГУМНОВА (барочная скрипка)
Александр ГУЛИН (барочная виолончель)
Дарья ДЯГИЛЕВА, Марина ВОЛКОВА (траверс-флейта)
Филипп НОДЕЛЬ (барочный гобой), Михаил ШИЛЕНКОВ (барочный фагот)
Фёдор ЯРОВОЙ, Евгений ДОЛГИЙ (барочная валторна)
|
20
Понедельник
19.00
|
Абонемент №53
«АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ»
Наталья ЗАГОРИНСКАЯ (сопрано)
Александр ЗАГОРИНСКИЙ (виолончель)
Марина ЕВСЕЕВА (фортепиано)
В программе: Прокофьев, Денисов, Евсеев, Мясковский
|
21
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт в рамках Международной научной конференции
«В.П. Задерацкий: возвращение в историю»
Всеволод Петрович ЗАДЕРАЦКИЙ (1891-1953)
Авторский вечер
К 125-летию со дня рождения композитора
Даниил ЕКИМОВСКИЙ (фортепиано)
Яша НЕМЦОВ (фортепиано), Германия
Анджей БЕЛЕЦКИЙ (баритон)
Михаил СЕГЕЛЬМАН (фортепиано)
Оркестр и хор ДМШ
Академического музыкального училища при Московской консерватории
Дирижёр – Александр ХУРГИН
|
22
Среда
19.00
|
Абонемент №57
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АССАМБЛЕИ»
Московская академия камерной музыки
Андрей СИГЕДА, Иван СУББОТКИН (скрипка)
Пётр БОБРОВСКИЙ, Евгений ИКОВ (скрипка)
Василий КУХАРЕНКО, Николай ЗАХАРИН (альт)
Игорь БОБОВИЧ, Анна МОРОЗОВА (виолончель)
В программе: Шостакович, Римский-Корсаков, Глиэр
|
23
Четверг
14.00
Цена билета 100 р.
ПЕРЕНОС НА 24.02
|
Институт военных дирижёров Военного университета
Концерт преподавателей кафедры фортепиано
|
23
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Факультет исторического и современного исполнительского искусства
Концерт студентов и аспирантов
|
24
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Институт военных дирижёров Военного университета
Концерт преподавателей кафедры фортепиано
|
24
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора В.Г. ИГОЛИНСКОГО (скрипка)
|
25
Суббота
14.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт учащихся Центральной музыкальной школы при МГК
|
25
Суббота
19.00
|
«Три взгляда на мир»
Ф. Пуленк, А. Шнитке, Э. Григ. Сонаты для виолончели и фортепиано
Алексей СЕЛЕЗНЁВ (виолончель)
Тамара ОГАНЕЗОВА (фортепиано)
|
26
Воскресенье
14.00
А
|
Фестиваль романтической музыки
|
26
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Ю.А. ГРИГОРЬЕВА (сольное пение)
|
27
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра хорового дирижирования
Практика работы с хором (I, II курсы)
|
28
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра хорового дирижирования
Практика работы с хором (III, IV курсы)
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ имени Н.Я. МЯСКОВСКОГО
|
1
Среда
19.00
|
ЧЖАН СЮЭЦЗЫ (фортепиано)
Руководитель – профессор Е.Р. Рихтер
|
4
Суббота
19.00
|
Карл Мария фон Вебер (1786-1826)
Фестиваль к 230-летию композитора
Вечер камерной музыки. К.М. фон Вебер и его эпоха
Василий ЩЕРБАКОВ (фортепиано)
Инга КАЗАНЦЕВА (фортепиано), Франция
Лауреаты и члены жюри Международного конкурса им. Д.Б. Кабалевского
В программе: Вебер и его современники
|
5
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт учащихся Международной зимней школы
Московской консерватории
|
6
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Иван АГАФОНОВ (альт)
Руководитель – профессор А.В. Бобровский
|
10
Пятница
19.00
|
Дарья ЗАБОЛЕВА (альт)
Класс струнного квартета профессора С.И. Пищугина
Принимают участие –
Ангелина МИРОНОВА-ВЕЛИГУРСКАЯ (скрипка)
Екатерина КУЗЕВАНОВА (скрипка)
Александр КОЗЛОВ (виолончель)
|
11
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Анна ГРОТ (фортепиано)
Руководитель – профессор М.С. Воскресенский
|
12
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
Андрей САННИКОВ (флейта)
Руководитель – доцент Л.В. Лебедев
|
13
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Роман ФИЛИПОВ (скрипка)
Руководитель – профессор А.Е. Винницкий
|
14
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс ст. преподавателя В.М. ЛАВРИКА (труба)
|
18
Суббота
14.00
|
«Большая музыка для маленьких»
|
18
Суббота
19.00
|
Камерный вечер
Николай КОЖИН (фортепиано)
|
19
Воскресенье
14.00
|
Абонемент № 51
«И ОБРАЗ МИРА, В ЗВУКЕ ЯВЛЕННЫЙ»
«Образы жанра»: Его Величество Вальс»
Ведущие цикла –
Нино БАРКАЛАЯ, Иван СОКОЛОВ (фортепиано)
|
19
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
ЧЖАО ЮНЬ (фортепиано)
Руководитель – профессор М.С. Петухов
|
20
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
ТАН СЯО ЦИН (фортепиано)
Руководитель – доцент Д.А. Петрова
|
21
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
ЧЭНЬ ВЭНЬЦЗИН (фортепиано)
Руководитель – доцент П.В. Федотова
|
22
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
«Полифонические образы»
Юлия РЯБОВА (фортепиано)
В программе: Хачатурян, Задерацкий, Бобылев
|
24
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
«Встречи в музыкальной гостиной»
Ведущая – профессор И.А. СКВОРЦОВА
|
25
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Буман УРАНЗОЛБОО (меццо-сопрано)
Руководитель – доцент Л.Б. Рудакова
Партия фортепиано – Ирина СОЛОВЬЁВА
В концерте принимает участие –
Елена БЕЗГОДКОВА (сопрано)
|
26
Воскресенье
14.00
|
Абонемент № 52
«ЧТО ТАИТСЯ В МУЗЫКЕ?»
«Ключи от волшебного королевства»
Ансамбль современной академической музыки «Mixtum сompositum»
Руководитель — Денис ПИСАРЕВСКИЙ
|
26
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
ИМАИЗУМИ КИОХЕИ (фортепиано)
Руководитель – профессор В.П. Овчинников
|
28
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
ВАН ШУАН (фортепиано)
Руководитель – профессор З.А. Игнатьева