ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 и 24 января 2017 года в Московской государственной консерварии состоятся концерты, посвящённые одному из древнейших инструментов - валторне.

22 января в Большом зале выступит Московский камерный оркестр "Musica Viva".В программе:Моцарт – Концерт № 1 для валторны с оркестром‎Бах – Бранденбургский концерт № 1Гендель – Ария Цезаря из оперы "Юлий Цезарь"– Ария L’allegro из оды "L'allegro, Il Penseroso ed Il Moderato"Телеман – Концерт для скрипки и трёх валторнМясковский – Лирическое концертино для флейты, кларнета, фагота,валторны, арфы и струнного оркестраТёрнер – Виртуозный дуэт для 2-х валторн и струнного оркестраШилклопер – джазовые композиции24 января в Рахманиновском зале выступят Юрий МАЙЛЕ (натуральная валторна), Сергей КРЮКОВЦЕВ (натуральная валторна),Герман БУШУЕВ, Сергей ВАСЬКОВИЧ, Валерий ЖАВОРОНКОВ, Алексей СЕРОВ, Арсений САМСОНОВ, Аркадий ШИЛКЛОПЕР (валторны), Александр РУДИН (виолончель), Валерий ПОПОВ (фагот), Михаил ШИЛЕНКОВ (барочный фагот), Нина КУПРИЯНОВА (арфа), Леонид ПОЛЯКОВ (скрипка), Василий ДАНИЛЕЦ, Ольга ВЕЧОРКО, Антон ХЛЫНОВ (альт), Михаил ЛЕБЕДЕВ, Пауль СУССЬ (виолончель), Рустем ШАГИМАРДАНОВ (контрабас), Мария УСПЕНСКАЯ (клавесин), Ксения АПАЛЬКО (фортепиано), Эмин МАРТИРОСЯН (виолончель, фортепиано).В программе:Бёк – Десять пьес для двух валторн и басаМоцарт – Квинтет, KV 407Шуман – Анданте и ВариацииГлинка – Серенада на тему из оперы Г. Доницетти "Анна Болейн"Пахмутова – НоктюрнКикта – Окский триптих для четырёх валторн

Один из самых древних инструментов — валторна, ведущая своё происхождение от охотничьего сигнального рога (Waldhorn в переводе с немецкого языка означает "лесной рог") времён Александра Македонского, — прошла долгий исторический путь эволюции. Но даже в наши дни валторна чаще всего воспринимается, как один из важнейших инструментов оркестровой партитуры. Программы проекта CornoМагия в первую очередь призваны порадовать слушателей великолепным звучанием и многообразием возможностей солирующей современной валторны и её многочисленных модификаций разных эпох, равноправно существующих на современной концертной сцене.

Этот инструмент любил Брамс, использовавший в своих сочинениях так называемую "натуральную" валторну. Россини прекрасно играл на валторне — и он, и Рихард Штраус были сыновьями великих валторнистов-виртуозов своего времени. Действительно инструмент очень красив, достаточно вспомнить дивной красоты соло валторны в симфониях Чайковского, Шостаковича и многих других композиторов.

Но как звучит валторна соло? Как звучала она во время Моцарта? Как звучала она сразу после начала её "оркестровой карьеры" у барочных композиторов?

Концерты проекта "Cornoмагия" дают слушателям редкую возможность услышать валторну практически в каждой её исторической и музыкальной ипостаси.

Настоящая барочная валторна редко звучит в России. Один из лучших в мире исполнителей, виртуозно владеющий в равной мере барочной, классической и современной разновидностями инструмента, Оливье Пикон (Франция), выступит в 1 отделении концерта, который состоится 22 января на сцене Большого зала.

Виртуозная барочная и натуральная охотничья валторны прозвучат в первом Бранденбургском концерте И.С. Баха. Идеальное сочетание валторны и голоса можно будет оценить в двух ариях Генделя для меццо-сопрано, струнных и солирующей валторны: Цезаря из оперы "Юлий Цезарь" и из Оды "L'allegro, Il Penseroso ed Il Moderato" (солистка Мария Остроухова, меццо-сопрано). А Концерт для солирующей скрипки и трёх валторн Телемана напомнит о происхождении инструмента и адресует слушателей к охоте и охотничьим сигналам.

Концерты для валторны с оркестром Моцарта, написанные для его лучшего друга — валторниста Лейтгеба, хорошо известны практически всем любителям музыки. Но не все знают, что в Концерте № 1 ре мажор Моцарт добавил комментарии для исполнителя: умные и грубоватые шутки всегда в точку... Вот почему финал этого концерта исполняется в программе именно так, с текстами Моцарта и на классической валторне его времени.

Во втором отделении концерта романтическая современная валторна прозвучит сольно в сочетании с другими солирующими инструментами.

В завершении вечера настоящий виртуоз-исполнитель на современной валторне и на альпийском роге Аркадий Шилклопер вовлечёт слушателей этого особенного концерта в мир современного джаза.

24 января праздник валторны продолжится в Рахманиновском зале, и слушатели смогут оценить различные разновидности этого удивительного инструмента уже в камерном жанре.

Несомненно, программы концертов "CornoМагия" приоткроют слушателям только небольшую часть магического мира инструмента удивительной красоты и возможностей — валторны. Кроме солистов — лучших валторнистов ведущих оркестров Москвы, Оливье Пикона (Швейцария) и Юрия Майле (Италия – Швейцария), в концертах примут участие: Московский камерный оркестр "Musica viva" под управлением маэстро Александра Рудина, Мария Остроухова (меццо-сопрано), Елена Корженевич (скрипка), Валерий Попов (фагот) и многие другие.