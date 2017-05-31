МГК приглашает на вечер вокальной музыки 14 июня
31.05.2017, 17:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14 июня в Малом зале Московской консерватории пройдёт вечер вокальной музыки. Солисты Московского академического театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, лауреаты международных конкурсов Наталья Петрожицкая и Дмитрий Зуев исполнят для взыскательной консерваторской публики программу под названием "Романсы. Эпоха барокко". Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов Антонина Кадобнова.
Наталья Петрожицкая (сопрано) — родилась в Москве. С отличием окончила Московский государственный музыкальный колледж им. А. Шнитке (класс профессора А.С. Белоусовой) и Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского (класс профессора В.Н. Кудрявцевой, профессора К.Г. Кадинской). В 2008 году окончила аспирантуру при Московской консерватории (класс профессора К.Г. Кадинской).
В репертуаре певицы такие партии, как Татьяна ("Евгений Онегин" П.И. Чайковского), Наташа Ростова ("Война и мир" С.С. Прокофьева), Мими ("Богема" Дж. Пуччини), Леонора ("Сила судьбы" Дж. Верди), Донна Эльвира ("Дон Жуан" В.А. Моцарта), Микаэла ("Кармен" Ж. Бизе) и др.
Дмитрий Зуев (баритон) — родился в Москве. Окончив МГК имени П.И. Чайковского в 2007 году, он поступил в оперную труппу Московского академического театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В репертуаре Дмитрия Зуева партии Онегина из "Евгения Онегина" П.И, Чайковского, Марселя из "Богемы" Дж. Пуччини, Альберта из "Весёлой вдовы" Ф. Легара, Андрея Болконского из "Войны и мира" С.С, Прокофьева, Энрико Астона из "Лючии ди Ламмермур", Г. Доницетти Фигаро из "Севильского цирюльника" Дж. Россини и др. В программе "Вечер классической оперетты" Зуев исполняет арию Данило, Чардаш Тасилы, дуэты из "Сильвы".
Талант Дмитрия Зуева неоднократно отмечен наградами. На Всероссийском конкурсе молодых вокалистов им. Н.А. Обуховой певец получил Гран-при, на Международном конкурсе баритонов им. Павла Лисициана — специальный приз.
Наталья Петрожицкая (сопрано) — родилась в Москве. С отличием окончила Московский государственный музыкальный колледж им. А. Шнитке (класс профессора А.С. Белоусовой) и Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского (класс профессора В.Н. Кудрявцевой, профессора К.Г. Кадинской). В 2008 году окончила аспирантуру при Московской консерватории (класс профессора К.Г. Кадинской).
В репертуаре певицы такие партии, как Татьяна ("Евгений Онегин" П.И. Чайковского), Наташа Ростова ("Война и мир" С.С. Прокофьева), Мими ("Богема" Дж. Пуччини), Леонора ("Сила судьбы" Дж. Верди), Донна Эльвира ("Дон Жуан" В.А. Моцарта), Микаэла ("Кармен" Ж. Бизе) и др.
Дмитрий Зуев (баритон) — родился в Москве. Окончив МГК имени П.И. Чайковского в 2007 году, он поступил в оперную труппу Московского академического театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В репертуаре Дмитрия Зуева партии Онегина из "Евгения Онегина" П.И, Чайковского, Марселя из "Богемы" Дж. Пуччини, Альберта из "Весёлой вдовы" Ф. Легара, Андрея Болконского из "Войны и мира" С.С, Прокофьева, Энрико Астона из "Лючии ди Ламмермур", Г. Доницетти Фигаро из "Севильского цирюльника" Дж. Россини и др. В программе "Вечер классической оперетты" Зуев исполняет арию Данило, Чардаш Тасилы, дуэты из "Сильвы".
Талант Дмитрия Зуева неоднократно отмечен наградами. На Всероссийском конкурсе молодых вокалистов им. Н.А. Обуховой певец получил Гран-при, на Международном конкурсе баритонов им. Павла Лисициана — специальный приз.