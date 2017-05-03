в 19.00 в Светлановском зале Московского Международного дома Музыки состоится концерт «Я вернусь».Исполнители:Ксения МУСЛАНОВА, сопраноЕлизавета КАНАУЗОВА, сопраноКлавдия ПЕНЬКОВА, сопраноСергей ТАРАНЕНКО, тенорАлексей АНДРЕЕВ, баритонВ концерте принимают участие:Московский казачий хорПрезидентский оркестр Российской ФедерацииРуководитель оркестра – Вера КрыловаДирижёр – Руслан ЖАРСКИЙАктеры драматического театра имени В. Бесковой (г. Обнинск)Артисты танцевально-спортивного клуба «Форум»в 19.00 в Камерном зале Московского Международного дома Музыки состоится концерт «Музыка нашей Победы».Исполнители:Наталия ШМИТТ, сопраноИрина РЕЙНАРД, меццо-сопраноДмитрий ХРОМОВ, тенорМаксим ПЕРЕБЕЙНОС, баритонРоман ШЕВЧУК, басВ концерте принимают участие:Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России. Художественный руководитель и главный дирижер – Алексей КАРАБАНОВПраздничные концерты, посвящённые Дню Победы, пройдут в Московском международном Доме музыки 8 и 9 мая.Специально подготовленная программа «Я вернусь» будет показана в Светлановском зале 8 мая. Её литературной основой стала пьеса Алексея Дударева «Рядовые», созданная к 40-летию Победы. «Это соединение кровавой достоверности с поэтическим ощущением мира, освободившегося от войны», – писал о пьесе журнал «Советский Союз». В концерте прозвучат стихи Друниной и Окуджавы. Солисты столичных оперных театров исполнят песни Аедоницкого, Сантеухини, Хренникова, Тухманова, Баснера, Табачникова, Молчанова, Фрадкина, Блантера, Мартынова в сопровождении Президентского оркестра Российской Федерации и Московского казачьего хора. В вечере также примут участие артисты танцевально-спортивного клуба «Форум».Мелодии и песни военных лет будут исполнены на сцене Камерного зала 9 мая. В годы войны родилось множество шедевров, воспевавших любовь к Родине и мужество бойцов, лирических песен, напоминавших о родном доме. Самые известные из них вошли в программу «Музыка нашей Победы», которую представят Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ, певцы Наталия Шмитт и Роман Шевчук, а также солисты театра «Геликон-опера» Ирина Рейнард, Дмитрий Хромов и Максим Перебейнос.