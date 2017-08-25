ММДМ в сезоне 2017/2018 отметит 15-летие
25.08.2017, 13:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский международный Дом музыки в сезоне 2017/2018 отметит 15-летие.
За 15 лет ММДМ посетили около 9 млн зрителей; здесь было проведено почти 10 тысяч мероприятий, в том числе 7 520 концертов, 2 300 спектаклей и несколько десятков различных благотворительных акций.
Новая концертная площадка в столице открылась 26 декабря 2002 года. На торжественном вечере присутствовал президент РФ Владимир Путин, назвавший Дом музыки «прекрасным хрустальным кубком». Сегодня Дом музыки – это ведущий филармонический комплекс Москвы, который принимает в своих залах выдающихся артистов со всего мира и знакомит слушателей с разнообразными концертными жанрами – от классической музыки и джаза до театральных постановок и современных перформансов.
Многообразие направлений концертной деятельности Дома музыки и ориентированность на самую разную слушательскую аудиторию иллюстрируют первые концерты юбилейного творческого года. Открытие сезона в Светлановском зале состоится в Международный день музыки 1 октября. Вместе с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова выступит колоратурное сопрано из Германии Симона Кермес. Вечер также даст старт IX Московскому музыкальному фестивалю «Владимир Спиваков приглашает…». В Камерном зале в рамках абонемента «Рояль Restart» пройдет московская премьера фортепианного цикла композитора, пианиста и философа Антона Батагова «Где нас нет. Письма игумении Серафимы». Произведение, сопровождающееся чтением фрагментов писем игумении Ново-Дивеевского монастыря, прозвучит дважды – 20 и 22 сентября. Открытие сезона в Театральном зале будет ознаменовано двумя московскими премьерами петербургского режиссёра Юрия Томошевского: экспериментальным биографическим спектаклем «Опасные гастроли Высоцкого и Шемякина в веселом городе Париже» и сказкой для взрослых Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (20 и 21 сентября).
Юбилейный концерт, посвящённый 15-летию Дома музыки, состоится на сцене Светлановского зала 21 декабря.
На протяжении всей истории Дома музыки его «визитной карточкой» были концерты высокой классики с участием президента ММДМ Владимира Спивакова, Национального филармонического оркестра России, камерного оркестра «Виртуозы Москвы», а также самых известных отечественных и зарубежных исполнителей и коллективов. В юбилейном сезоне ценителей классики ждут выступления Владимира Спивакова и возглавляемых им оркестров, Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова п/у Владимира Юровского и Василия Петренко, Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, ГСО «Новая Россия»; пианистов Бориса Березовского, Алексея Володина, Александра Гиндина, Шио Окуи, Александра Малофеева, скрипачей Даниэля Лозаковича, Клары-Джуми Кан, Агнеш Лангер, виолончелиста Александра Князева; знаменитых оперных исполнителей, в числе которых – Хибла Герзмава, Альбина Шагимуратова, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак. Залы Дома музыки традиционно откроют двери для молодых талантливых артистов, концерты которых состоятся, в том числе, в рамках проектов Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова.
Одним из заметных событий юбилейного сезона станет российско-швейцарский проект rEvolution, приуроченный к 100-летию революции 1917 года. Откроет серию из трех концертов выступление Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского и Академического хора РАМ имени Гнесиных под управлением Мишеля Табачника (Швейцария). В рамках цикла также запланированы конференции, коллоквиумы, лекции и выставки в различных городах России и Швейцарии.
Уникальный – самый большой и мощный в Москве – орган Светлановского зала неизменно привлекает в Дом музыки любителей органной музыки. В предстоящем сезоне в ММДМ выступят выдающиеся представители различных органных школ: Гуннар Иденстам (Швеция), Винфрид Бёниг (Германия), Ансгар Валленхорст (Германия), Тома Оспиталь (Франция), Хуан де ла Рубиа (Испания). Весной 2018 года состоятся концерты VI Органного фестиваля, проходящего раз в два года.
Коллективы духовной музыки из года в год знакомят слушателей ММДМ с образцами русской и европейской хоровой культуры. В этом сезоне в залах Дома музыки пройдут концерты Праздничного Патриаршего мужского хора Данилова монастыря, Мужского хора Сретенского монастыря и многих других. Хоры из России, Италии и Испании выступят на VIII Московском Рождественском фестивале духовной музыки в январе 2018 года, в их числе – всемирно известные Альпийский мужской хор из области Трентино (Италия) и Хор мальчиков Королевского монастыря Эскориал (Испания).
Особое внимание в сезоне 2017/2018 будет уделено камерному формату. Программы камерной музыки представят Квартет имени Бородина, ансамбль солистов «Эрмитаж», оркестры «Виртуозы Москвы» и Musica Viva. Фортепианные дуэты будут представлены в рамках абонемента «Два рояля». В серии концертов выступят Вадим Холоденко и Алексей Курбатов, Александр Гиндин и Екатерина Мечетина, Мария Масычева и Георгий Громов, Полина Осетинская и Алексей Гориболь. Нестандартный взгляд на камерную музыку демонстрирует экспериментальный проект Metro Concert Art, рассчитанный на молодежную аудиторию и предлагающий новый формат исполнения классических камерных шедевров в антураже интерьеров самых красивых метрополитенов мира.
Концертные залы ММДМ – традиционное место встреч со звездами джаза. На этот раз Москву посетят музыканты из США и Великобритании - обладатели премии Grammy Кенни Гарретт, Грегори Портер и Мариан Петреску со своим трио, группа Incognito. Российские джазмены Даниил Крамер, Анатолий Кролл, Сергей Жилин, Валерий Киселев, Григорий Файн проведут серию авторских абонементов, неизменно пользующихся любовью публики.
Знаменитые актёры театра и кино Даниил Спиваковский, Дмитрий Назаров, Екатерина Гусева, Валерия Ланская и многие другие также станут участниками проектов юбилейного сезона. Детям и родителям предназначена серия детских абонементов, включающих мюзиклы, балеты и сказки с использованием песочной анимации.
В новогодние каникулы Дом музыки представит российскую премьеру уникального мультимедийного музыкально-хореографического спектакля «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского (Великобритания) и танцевальное шоу по мотивам балета И. Стравинского «„Жар-птица“ в стиле хип-хоп» (США).
За 15 лет ММДМ посетили около 9 млн зрителей; здесь было проведено почти 10 тысяч мероприятий, в том числе 7 520 концертов, 2 300 спектаклей и несколько десятков различных благотворительных акций.
Новая концертная площадка в столице открылась 26 декабря 2002 года. На торжественном вечере присутствовал президент РФ Владимир Путин, назвавший Дом музыки «прекрасным хрустальным кубком». Сегодня Дом музыки – это ведущий филармонический комплекс Москвы, который принимает в своих залах выдающихся артистов со всего мира и знакомит слушателей с разнообразными концертными жанрами – от классической музыки и джаза до театральных постановок и современных перформансов.
Многообразие направлений концертной деятельности Дома музыки и ориентированность на самую разную слушательскую аудиторию иллюстрируют первые концерты юбилейного творческого года. Открытие сезона в Светлановском зале состоится в Международный день музыки 1 октября. Вместе с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова выступит колоратурное сопрано из Германии Симона Кермес. Вечер также даст старт IX Московскому музыкальному фестивалю «Владимир Спиваков приглашает…». В Камерном зале в рамках абонемента «Рояль Restart» пройдет московская премьера фортепианного цикла композитора, пианиста и философа Антона Батагова «Где нас нет. Письма игумении Серафимы». Произведение, сопровождающееся чтением фрагментов писем игумении Ново-Дивеевского монастыря, прозвучит дважды – 20 и 22 сентября. Открытие сезона в Театральном зале будет ознаменовано двумя московскими премьерами петербургского режиссёра Юрия Томошевского: экспериментальным биографическим спектаклем «Опасные гастроли Высоцкого и Шемякина в веселом городе Париже» и сказкой для взрослых Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (20 и 21 сентября).
Юбилейный концерт, посвящённый 15-летию Дома музыки, состоится на сцене Светлановского зала 21 декабря.
На протяжении всей истории Дома музыки его «визитной карточкой» были концерты высокой классики с участием президента ММДМ Владимира Спивакова, Национального филармонического оркестра России, камерного оркестра «Виртуозы Москвы», а также самых известных отечественных и зарубежных исполнителей и коллективов. В юбилейном сезоне ценителей классики ждут выступления Владимира Спивакова и возглавляемых им оркестров, Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова п/у Владимира Юровского и Василия Петренко, Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, ГСО «Новая Россия»; пианистов Бориса Березовского, Алексея Володина, Александра Гиндина, Шио Окуи, Александра Малофеева, скрипачей Даниэля Лозаковича, Клары-Джуми Кан, Агнеш Лангер, виолончелиста Александра Князева; знаменитых оперных исполнителей, в числе которых – Хибла Герзмава, Альбина Шагимуратова, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак. Залы Дома музыки традиционно откроют двери для молодых талантливых артистов, концерты которых состоятся, в том числе, в рамках проектов Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова.
Одним из заметных событий юбилейного сезона станет российско-швейцарский проект rEvolution, приуроченный к 100-летию революции 1917 года. Откроет серию из трех концертов выступление Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского и Академического хора РАМ имени Гнесиных под управлением Мишеля Табачника (Швейцария). В рамках цикла также запланированы конференции, коллоквиумы, лекции и выставки в различных городах России и Швейцарии.
Уникальный – самый большой и мощный в Москве – орган Светлановского зала неизменно привлекает в Дом музыки любителей органной музыки. В предстоящем сезоне в ММДМ выступят выдающиеся представители различных органных школ: Гуннар Иденстам (Швеция), Винфрид Бёниг (Германия), Ансгар Валленхорст (Германия), Тома Оспиталь (Франция), Хуан де ла Рубиа (Испания). Весной 2018 года состоятся концерты VI Органного фестиваля, проходящего раз в два года.
Коллективы духовной музыки из года в год знакомят слушателей ММДМ с образцами русской и европейской хоровой культуры. В этом сезоне в залах Дома музыки пройдут концерты Праздничного Патриаршего мужского хора Данилова монастыря, Мужского хора Сретенского монастыря и многих других. Хоры из России, Италии и Испании выступят на VIII Московском Рождественском фестивале духовной музыки в январе 2018 года, в их числе – всемирно известные Альпийский мужской хор из области Трентино (Италия) и Хор мальчиков Королевского монастыря Эскориал (Испания).
Особое внимание в сезоне 2017/2018 будет уделено камерному формату. Программы камерной музыки представят Квартет имени Бородина, ансамбль солистов «Эрмитаж», оркестры «Виртуозы Москвы» и Musica Viva. Фортепианные дуэты будут представлены в рамках абонемента «Два рояля». В серии концертов выступят Вадим Холоденко и Алексей Курбатов, Александр Гиндин и Екатерина Мечетина, Мария Масычева и Георгий Громов, Полина Осетинская и Алексей Гориболь. Нестандартный взгляд на камерную музыку демонстрирует экспериментальный проект Metro Concert Art, рассчитанный на молодежную аудиторию и предлагающий новый формат исполнения классических камерных шедевров в антураже интерьеров самых красивых метрополитенов мира.
Концертные залы ММДМ – традиционное место встреч со звездами джаза. На этот раз Москву посетят музыканты из США и Великобритании - обладатели премии Grammy Кенни Гарретт, Грегори Портер и Мариан Петреску со своим трио, группа Incognito. Российские джазмены Даниил Крамер, Анатолий Кролл, Сергей Жилин, Валерий Киселев, Григорий Файн проведут серию авторских абонементов, неизменно пользующихся любовью публики.
Знаменитые актёры театра и кино Даниил Спиваковский, Дмитрий Назаров, Екатерина Гусева, Валерия Ланская и многие другие также станут участниками проектов юбилейного сезона. Детям и родителям предназначена серия детских абонементов, включающих мюзиклы, балеты и сказки с использованием песочной анимации.
В новогодние каникулы Дом музыки представит российскую премьеру уникального мультимедийного музыкально-хореографического спектакля «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского (Великобритания) и танцевальное шоу по мотивам балета И. Стравинского «„Жар-птица“ в стиле хип-хоп» (США).
Источник: ММДМ